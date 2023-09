VW propustí stovky lidí z továrny na elektromobily nedaleko Česka, o auta není zájem. Další tisíce mohou následovat před 8 hodinami | Petr Miler

Uvážíme-li, jak růžovou budoucnost si VW s elektromobily maluje, je až fascinující, ze se v září 2023 dozvídáme o tom, že skoro 2 300 zaměstnanců jeho továrny v Cvikově může dostat padáka kvůli nezájmu o tyto vozy.

Letošní 1. září se do dějin nezapíše ani tak jako první školní den roku 2023, ostatně ve většině škol se začínalo až o tři dny později. S tímto datem je spojeno jiné významné novum - v Německu kompletně skončily jakékoli dotace na elektrická auta pro firmy. A protože ty byly u našich západních sousedů jejich hlavními kupci (a Německo je největším trhem s elektromobily v Evropě), znamená to velkou změnu.

Nechápejte to jako úplný konec výhod, různá daňová pokřivení trhu zůstávají v platnosti, přesto je to podstatný krok. Konec oněch dotací je navíc opravdu komplexní - nedá se k nim pomoci ani žádnou oklikou typu operativní leasing, prostě pokud je kupcem firma, nedostane nic. Bylo jasné, že to poptávku po elektrických vozech utlumí, otázkou ale zůstává, jak moc. Jednoznačnou odpověď nedostaneme dříve než během zbytku roku, kdy se efekt této změny postupně projeví v prodejních statistikách, první jasné vodítko ale přichází už nyní z německého Cvikova. A zdá se, že efekt je opravdu drastický.

Podle zdrojů APN se Volkswagen už rozhodl zrušit 269 pracovních míst ve své fabrice právě ve zmíněném městě, kde se mimo jiné vyrábí modely VW ID.3, ID.4, ID.5 nebo Cupra Born. Jedná se tedy o významnou továrnu na elektromobily, která už kvůli své geografické pozici zaměstnává také řadu Čechů. Podle dostupných informací ale vedl konec firemních dotací k 70procentnímu poklesu nových objednávek elektromobilů a VW dál nehodlá čekat na zázraky. Zmíněných 269 míst tedy ruší okamžitě, další podobný krok v ještě větším měřítku ale může následovat.

V ohrožení je totiž dalších 2 000 míst z celkem 10 700 dnes otevřených pozic. Jde tedy o vskutku razantní propouštění, které se VW ani nepokouší popírat. 70procentní pokles nových objednávek z Německa tedy nepotvrdil, hovoří ale o tom, že se přizpůsobuje „současným podmínkám na trhu“ a přetrvávající vysoké míře inflace. Zvažováno kvůli tomu má být též omezení investic do této továrny, třebaže oficiálně automobilka ujišťuje, že v jejím rozvíjení bude pokračovat.

Co k tomu dodat? Dlouhodobě říkáme, že prodeje elektromobilů s dotacemi a dalšími podobnými výhodami stojí i padají, takže této reakci trhu se nelze divit. A sekundární reakci VW také ne. Jediné, čemu nerozumíme, je, že tolik automobilek se sázkou na tak ošidnou kartu spojilo svou budoucnost...

Stačilo zrušit dotace na elektromobily pro německé firmy a zájem o elektrické modely VW klesl tak, že tisíce lidí mohou dostat padáka jen v jedné továrně. Co by se asi stalo s úplným koncem všech jejich umělých zvýhodnění? Foto: Volkswagen

Zdroje: Business Insider, Volkswagen

