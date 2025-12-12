VW řadí zpátečku, ani Polu spalovací motor nevezme. „Budeme ho dělat, jak dlouho bude třeba,” říká najednou šéf
Petr ProkopecIdeály jsou jedna věc, realita druhá. Ani Němcům nakonec nezbude, než se řídit tím druhým, neboť představa, že jen s elektrickou verzí Pola okouzlí aspoň většinu jeho dosavadních zákazníků, je jednoduše lichá.
Není žádným tajemstvím, že Volkswagen chystá ID.Polo. Tedy elektrickou verzi jednoho ze svých bestsellerů. Nabízet jej chce od nějakých 600 tisíc korun, což je o poznání vyšší suma, než za jakou si aktuálně můžete pořídit spalovací provedení - k mání je totiž od 464 900 Kč. Za tuto částku přitom můžete počítat s litrovým motorem naladěným na 80 koní, se kterým asfalt rozhodně trhat nebudete. Při 40litrové palivové nádrži a udávané spotřebě 5,4 l/100 km ale na druhou stranu asi jen stěží bude mít problémy s použitelností, tohle auto dojede kamkoli a kdykoli.
Právě praktičnost v kombinaci s přijatelnou cenou a kdysi příslovečnou německou kvalitou vedla k tomu, že VW prodal již více než 20 milionů exemplářů. A přestože šestá generace debutovala v roce 2017, stále je v některých zemích bestsellerem - třeba v srpnu ve Švýcarsku dosáhla na první místo v registracích. Pokud by ji tedy Němci poslali do důchodu a začali nabízet už jen elektrické provedení, dočkali by se podobného fiaska, jaké je spojeno se zatím každým členem jejich elektrické rodiny ID.
Problémem pro VW je ovšem skutečnost, že Němci na bateriovou kartu vsadili ve slepé víře, že ji bude chtít každý, prakticky všechno. Na nové spalovací generaci proto pracovat nezačali. Tím sami sebe přitlačili ke zdi, od které uniknout dokážou pouze jediným způsobem - neustálou modernizací stávající generace. Že se tak oproti dosavadnímu odhodlání firmy stane, nově kolegům z Auto Expressu potvrdil prodejní a marketingový šéf značky Martin Sander, jinak velký „elektrický fundamentalista”. Přesto z jeho slov vyplývá i jedna nepříjemná skutečnost.
Sander tak Říká, že spalovací Polo neskončí a místo toho se dočká vylepšení a dalšího života, dokonce s nekonečnou perspektivou. „Můžeme vyrábět spalovací auta tak dlouho, jak budeme potřebovat, žádný limit neexistuje,“ uvedl s tím, že už existující platforma je něčeho takového schopna. Zároveň potvrdil, že se dočká nových technologií, s jakými může počítat třeba nedávno odhalený T-Roc druhé generace. „Je to sice náročný úkol, a také velmi drahý, ale potřebujeme ho udělat,“ řekl též. Polo se tedy dočká nového digitálního interiéru, stejně jako nové generace asistenčních systémů.
Jen u toho se ovšem nezůstane, zmiňované SUV bude totiž stejně jako s ním spřízněný Golf zdrojem nové hybridní techniky. Je tak vlastně otázkou, zda vůbec ještě v Evropě bude k dispozici čistě spalovací provedení. Tak jako tak ovšem bude většina nabídky počítat s větší či menší mírou elektrifikace. K tomu se dále mají přidat kvalitnější materiály uvnitř, zatímco karoserie má odpovídat heslu „v jednoduchosti je krása“.
Tím se dostáváme k oné nepříjemné zprávě - tyto novinky spolu s rostoucími pokutami za prodej spalovacích aut ze stranu EU pošlou cenu auta ještě výš, skoro jistě nad úroveň 500 tisíc korun. Ovšem i tak se spalovací Polo bude prodávat lépe než jeho elektrický příbuzný, i kdyby náhodou stál stejně. A Němci to konečně pochopili, proto jej budou modernizovat tak dlouho, jak jim to legislativa dovolí. „Abychom mohli fungovat v Evropě, musíme ji také komplet obsloužit. Norsko je na 100 procent elektrické, ale jih je zcela jiný, třeba Itálie je elektrická jen z 10 procent,“ říká Sander to, co my říkáme už léta.
Polo šesté generace přišlo na svět již v roce 2017. Loni se pak sice jeho výroba přesunula mimo Evropu, prodej zde ovšem bude pokračovat i v příští dekádě. Jinak by ostatně Němci mohli pomalu začít balit krám. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Express
