Volkswagen se chce vrátit zpátky do konce 90. let, bylo to naposledy, kdy skutečně vládl světu aut | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Mnohokrát jsme řekli, že až čas plně docení genialitu, s jakou byl Volkswagen veden na přelomu 90. let a nového milénia. O dvě dekády později to poznává i sám VW, chce se do těchto časů vrátit. Bohužel ale jen designově, tedy prozatím.

Je otázkou, zda a případně v jaké podobě by dnes existoval Volkswagen, nebýt Ferdinand Piëcha. Bylo by nefér tvrdit, že za vše dobré může jen on, bylo to ale hlavně on, jeho nadšení, technická erudice, velikášství až megalomanství, cit pro marketing a jakýsi nepřímočaře ekonomický přístup, který z VW udělal automobilový gigant, kterému většina soupeřů nesahala po kotníky. Dal mu image a sílu, ze které nepochybně žije dodnes a je smutné, že jeho nástupci nyní dělají první poslední, aby jeho odkaz zdevastovali.

Současný Volkswagen je stále více opakem toho, co z něj Piëch chtěl mít. Technická mimořádnost, propracovanost a kvalita jde zejména s novými elektrickými modely do kopru, hodnota za peníze je mizerná a chytrý marketing stojící na mimořádném produktu či alespoň jeho verzích je kvůli tomu neuplatnitelný. Ztráta pozice na trhu přichází nevyhnutelně ruku v ruce s tím, navíc je tu ještě jedna věc - tupý design.

Můžete na tuto vysoce subjektivní věc mít jiný názor, ale designový přístup VW na přelomu 90. let a nového milénia byl stejně chytrý jako auta samotná. Šlo o velmi jednoduše navržená, nedráždící auta, která byla přitom velmi snadno rozeznatelná. Základ tomu dal Giorgietto Giugiaro s prvním Golfem, VW se toho ale později dokázal držet i sám - byl rozpoznatelný bez podivných designových kudrlinek.

Auta jako Golf IV, Passat B5.5 nebo první Touareg se prodávala sama i proto, že v podstatě nikomu vzhledově nevadila a přesto z nich vyzařovalo cosi osobitého, což jen podtrhovala jejich technika a kvalita. VW se u toho s klasickými modely dokázal více nebo méně držet, s elektrickými ID ale sáhl po stylu, který připomíná pokus o vzhledové ozvláštnění mýdla. Tak dáte na mýdlo brýle a falešný knír, no a máte mýdlo s brýlemi a knírem. Svým způsobem je to osobité, především je to ale hloupé a funkčně kontraproduktivní, knír vás možná podrbe, ale neumyje.

Lidé z PR oddělení českého VW už teď žhaví klávesnici, aby nám zas jednou spílali, jenže tohle není jen náš dojem. Uznává to i šéf designu VW Andreas Mindt, podle nějž chtěl Volkswagen s elektrickou řadou ID ukázat svou kreativnější stránku v domnění, že se to bude líbit prvním zákazníkům elektrických aut. Teorie byla, že chcete auto s osobitou technikou, ale také s osobitým designem. Mindt si ale nemyslí, že by takový přístup měl dnes nějaký smysl.

„Už to není o prvních osvojitelích. Po stránce designu musíme trochu zvolnit,” říká Mindt v rozhovoru pro Motor Trend, ve kterém dává jasně najevo, že současné elektrické Volkswageny nemá z hlediska jejich designu příliš v oblibě. Je přesvědčený, že lidé chtějí spíše Volkswagen, který vypadá jako Volkswagen, ne jako mýdlo s brýlemi.

Zlomovou novinkou se má stát sériová verze konceptu ID2.all, který byl přijat o poznání vřeleji. Stejný designový styl pak má přijmout i zbytek nabídky: „Chci tento přístup pro celé portfolio. Trendem byly krátké kapoty a velká čelní skla, všichni si mysleli, že to bude nový design pro elektromobily. Ale není tomu tak,” říká dále Mindt a výslovně připomíná Piëchovu éru. Nejde mu jen o to, co jsme zmínili zkraje, pro VW slavné období přelomu 90. let a nového milénia je šéfdesignérovi značky blízké nejen kvůli designu, ale také kvůli kvalitě, hlavně interiéru. Auta o VW se zdála být dražšími, než ve skutečnosti byla, dnes je tomu přesně naopak. Takový VW ID.Buzz snadno za 2 miliony korun je - navzdory zrovna přijatelnějšímu designu - kvalitativně neuvěřitelně mizerný.

Problémy současného VW jen taková změna nevyřeší, přesto je třeba ji vnímat kladně. Je to znak uvědomění si potíží, které Volkswageny v posledních letech provází. A snaha vrátit se k receptům, které fungovaly dříve. Teď ještě pochopit, že Piëch byl primárně technik a zaplavení nabídky elektrickými nesmysly by nikdy nedovolili. Ale i na to současné vedení VW dříve nebo později přijde - chytří vidí dopady některých chyb předem a neudělají je, méně nadaní musí být konfrontováni s jejich následky, aby prozřeli.

Auta jako VW Passat B5.5 byly tím správným epitomé podstaty Volkswagenu, designově, technicky i cenově. Aspoň designově a kvalitativně se chce VW vrátit do jejich časů, zbytek snad přijde časem. Foto: Volkswagen

Zdroj: Motor Trend

