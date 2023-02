VW se skutečně chystá zaživa pohřbít svou největší moderní ikonu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci si mohli tohle auto nechat jako žolík v záloze pro případ, že by v Evropě znovu zvítězila technická a ekonomická racionalita nad ryzí ideologií. Nemá se to stát, i když už ze současných prodejů musí vidět, že jde o předem prohraný boj.

Je vskutku otázkou, kde by Volkswagen byl, kdyby nebylo modelu Golf. Ten dlouhodobě kraloval celé Evropě, přičemž třeba v roce 2015, kdy značka na starém kontinentu prodala zhruba 1,7 milionu aut, připadala takřka třetina registrací na tuto wolfsburskou ikonu. V téže době nicméně na Němce prasklo, že jejich dieselové motory nejsou až tak čisté, jak se kasali. VW byl tedy vláčen po nástěnkách, pročež se automobilka rozhodla, že skvrnu na své reputaci smyje s pomocí elektromobility. Na oltář bateriového pohonu pak zamířilo nemálo obětí.

Jednou z nich byla i osmá generace modelu Golf, která měla sloužit spíše jen jako jakési doplňkové zboží pro elektromobil ID.3, od kterého si Němci slibovali hory doly. Jenže aktuálně jde o jeden z jejich největších propadáků. Bývalá ikona tak náhle již není na odpis, místo toho má značku znovu pozdvihnout k výšinám. To by dávalo smysl, kdyby ale skutečné úmysly VW nezaváněly pohřebním jeho největší moderní ikony zaživa.

Již příští měsíc by se totiž Němci měli vytasit s konceptem, který bude předobrazem menšího elektromobilu dosud známého jako ID.2. Jeho produkční verze by se pak měla ukázat v roce 2025, přičemž do showroomů má zamířit jako ID.Golf. Podle zdrojů zevnitř automobilky by vůz měl na délku měřit 4 250 milimetrů, oproti stávajícímu provedení (4 284 mm) tak půjde o menší pokles. Nicméně uvnitř by novinka tak jako tak měla nabídnout více místa.

Vůz jako první zástupce koncernu vyfasuje platformu MEB Plus, která primárně počítá s pohonem předních kol a jednou elektrickou pohonnou jednotkou. V nabídce by se nicméně měly objevit i dvoumotorové čtyřkolky. Stejně jako prý dokonce můžeme očekávat provedení GTI, které se jako koncept ukáže letos v květnu. VW totiž zjistil, že dosavadní sportovní označení elektromobilů GTX není takovým lákadlem. A proto se stane minulostí, stejně jako možná všechny alfanumerické názvy.

Chystaný elektromobil by se zároveň měl dočkat i nového typu lithium-železito-fosfátových baterií, které již nebudou mít tvar válce, nýbrž hranolu. To by mohlo vést k vyšší energetické hustotě a tedy vyššímu dojezdu. I přes zachování 400voltového okruhu by mělo být umožněno dobíjení při výkonu až 200 kW. Ovšem ani tak se nedá předpokládat, že byste na jedno nabití mohli urazit více než pár set kilometrů a pak dlouhé desítky minut čekali na doplnění energie.

S nižší praktičností bude navíc spojena vyšší hmotnost (nejméně 1 600 až 1 700 kg). Očekávat se dá rovněž vyšší cena, jakkoli dle britského Autocaru Němci u základní verze počítají s částkou 22 500 Eur (cca 532 tisíc Kč). Pokud si nicméně uvědomíme, že současné provedení startuje na 632 900 Kč a za takový ID.3 musíte dát dokonce 1 194 900 Kč, pak taková vize vypadá jako naprostá fantasmagorie. Tedy za předpokladu, že ony baterie nebudou mít kapacitu alespoň 20 kWh.

Je navíc třeba zapomenout na velkorysé dotace, ty již v roce 2025 nebudou ve hře. Tedy minimálně v případě těch, které míří přímo k zákazníkům. Jak tomu bude v případě přerozdělovací mašinérie na pozadí, je otázkou. Jelikož nicméně Evropská unie definitivně schválila návrh, který od roku 2035 elektromobily takřka nařizuje, budou subvence považovány za zbytečné. To ale může vést k ještě většímu zdražování.

V loňském roce Golf klesnul na bezprecedentní pátou příčku v pořadí evropských praodejů, neboť jej překonal jak Peugeot 208, tak Dacia Sandero a model T-Roc. Mimo to byly lepší i prodeje Fiatu 500. Elektrická verze by zpočátku pozici wolfsburské ikony mohla vylepšit, prodávat se totiž po nějakou dobu bude vedle spalovacích variant. Jakmile ale ty někdy v roce 2027 či 2028 zmizí, může VW potkat pád do propasti.

Golf osmé generace se loni propadl v Evropě na páté místo v pořadí. Hlavně proto, že není tak kvalitní jako předchůdce, oproti kterému navíc neskonale zdražil. Kromě toho VW nemá tolik čipů, přednost totiž dostávají ztrátové elektromobily. Že řešením vzniklé situace bude elektrický Golf, je vážně naivní myšlenka. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

