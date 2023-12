Volkswagen se zbaví nejméně 20 procent zaměstnanců v administrativě, výroba v Německu se propadla o 36 procent před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

„Je křišťálově jasné, že v mnoha oblastech budeme muset pracovat s menším počtem lidí,” sdělil zaměstnancům VW šéf firmy Thomas Schäfer. Divit se tomu nemůže asi nikdo soudný - Němci zaseli vítr a teď sklízí bouři.

Kdo to jen mohl čekat, chce se sarkasticky pronést na úvod tohoto článku. Rozumnější část lidí pohybujících se v automobilovém průmyslu už léta vidí jednoduchou rovnici: Tlak na zavádění nechtěných a drahých technických řešení způsobí menší prodeje, ty se logicky postarají o nižší výrobu a spolu s dalšími faktory nevyhnutelně povedou k propouštění a navazujícím ekonomickým problémům. Celý automobilový sektor se zkrátka zmenší se všemi následky, které to přinese.

Pokud někdo tvrdil opak, docela by mě zajímalo, na základě čeho si to myslel. Na každý pád se mýlil. Kroky automobilek z poslední doby jsou toho důkazem a německý Volkswagen budiž zářným příkladem. O propouštění zejména mezi dělníky, kde už přestalo stačit i zastavení náboru, se v posledních měsících mluvilo mnohokrát. Teď došlo i na zaměstnance v administrativě, neboť kde není tolik výroby, není třeba ani tolik „papírování”.

Agentura Reuters tak s odvoláním na interní materiály VW informuje, že firma plánuje snížit náklady na administrativní pracovníky o pětinu, což spolu s průběžným zvyšováním mezd povede k odchodu více než pětiny lidí. Uvedl to management ve zprávě pro zaměstnance, ke které se agentura Reuters včera dostala. Vedení firmy v tomto případě očekává, že k redukci dojde jen zastavením náboru (tedy průběžnými odchody zaměstnanců a jejich nenahrazením), výsledek je ale stejný. A v minulosti jsme nejednou viděli, jak tyto relativně optimistické plány letí komínem. V momentě, kdy o práci v oboru začne být nouze (a to se tu děje), lidé přestanou s takovou lehkostí opouštět své pozice a dojde jen na plánované odchody do penze. Ty k redukci nestačí a propouštění mladších zaměstnanců je pak nevyhnutelné.

Tento krok je součástí snah firmy snížit náklady značky VW o 10 miliard Eur (cca 243 miliard Kč) do roku 2026, neboť za současného stavu je firma podle jejího šéfa Thomase Schäfera „nekonkurenceschopná”. „Je křišťálově jasné, že v budeme ve Volkswagenu muset pracovat v mnoha oblastech s menším počtem lidí,” stojí v Schäferově poznámce ve zprávě pro zaměstnance. „To neznamená více práce pro méně lidí,” říká dále - je tu prostě méně práce, na kterou je třeba méně lidí.

Hlavní problém je dnes v tom, že výroba firmy v Německu dramaticky poklesla a dostat se k dřívějšímu odbytu se ne a nedaří. Šéfka podnikové rady VW Daniela Cavallo k věci uvedla, že produkce je stále hluboko pod historickým průměrem, propadla se o víc jak třetinu. „Na konci listopadu, tedy po 11 z 12 měsíců, jsme vyrobili 453 000 vozidel,” řekla s tím, že může jen doufat, že se podaří pokořit alespoň hranici 500 000 vyrobených vozů. I to ale bude hluboko pod ročním průměrem 780 tisíc vyrobených aut v letech 2010 až 2020, přesněji jde o 36 procent.

Dohoda o konkrétním způsobu redukce zaměstnanců má být uzavřena do konce roku. Co k tomu dodat? Někteří na to přišli dříve, další už hodně dávno a jiní to zjevně zjišťují až nyní.

VW vsadil příliš mnoho na polomrtvé koně, jako je model ID.3. Následky byly nevyhnutelné, a jsou tedy dnes nepřekvapivé. Foto: Volkswagen

Zdroj: Reuters

Petr Miler

