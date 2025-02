VW skončil s obcházením vlastních dealerů. Od začátku mizerný plán selhal přesně na tom, na čem měl vzkvétat dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to další fascinující ukázka odtržení Volkswagenu od obchodní reality. Roky jsme upozorňovali na následky takového kroku, přesto k němu VW přistoupil. Teď ho ruší, aniž by to s ním stihl rozbalit na víc než pár trzích. A to přesně z důvodů, před kterými jsme varovali.

Patrně vám neuniklo, že se řada automobilek v posledních letech rozhodla odstavit dealery na druhou kolej a svá auta si prodávat přímo. Je to něco, co o čem se mluví už od druhé poloviny minulé dekády a stejně dlouho před tím varujeme jako před utopickou představou neberoucí ohled na obchodní realitu.

Automobilky jej spojily - jako spoustu jiných špatností - s elektrickými auty v domnění, že když na nich mají obvykle záporné marže, pomohou si k lepším výsledkům výše popsaným způsobem. Tedy dealeři sice budou dál existovat, ale nebudou od výrobců nakupovat a dál si auta prodávat někde v rozmezí nákupních a doporučených prodejních cen, ale prodají je přes dealery za paušální poplatek hezky přímo za ceníkovou cenu, o které se nepovede řeč.

Člověk opravdu nemusí být obchodní talent od pánaboha, aby viděl, jaká pitomost to je. Tohle je něco, co bude fungovat v Excelu, ale ne v reálu. Dosavadní model jednak angažuje dealery a jejich prodejce, to bude pryč. A také auta fakticky zlevňuje pro zákazníky, neboť za ceníkovou cenu si běžně nekupuje nikdo nic. Takže co popsané způsobí? Automobilka se bude tvářit, že si tak zlepší bilanci, reálně jí ale bude partička znuděných obchodníků u dealerů nebojujících o víc než pár korun odměny prodávat stejná auta za vyšší ceny. To musela vymyslet hlavička, to chtělo fištrón...

Samozřejmě to nikdy pořádně nefungovalo a posílalo prodeje dolů. Automobilky se pokoušely tento model udržet při životě, seč jim síly stačily, ale prostě se to ukázalo neschůdným. Z těch, kteří touto cestou roky šli, tak už zahodili flintu do žita mj. Ford, Jaguar Land Rover a víceméně celý Stellantis. A nyní se k nim v zoufalosti nad vlastními prodeji přidal i koncern Volkswagen, jak informuje Auto Express.

Nevšimli jste si, že by to vůbec dělal? Ono je to tím, že u nás to zatím nedělal. Německá automobilka v Evropě prodávala elektromobily zákazníkům přímo ve Francii, Polsku, Španělsku, Velké Británii a své domovině. Již v listopadu loňského roku však oznámila, že svou strategii podrobí důkladné analýze, a případně ji přehodnotí. Výsledky interní „pitvy“ měly být známy na konci prvního letošního čtvrtletí, tedy někdy v březnu. Jenže VW zjevně do té doby nehodlá čekat, ostatně do jeho bárky teče už příliš mnoha dírami.

Automobilka tak oznámila, že přímý prodej aut sice zůstává jejím dlouhodobým cílem, ovšem momentálně od něj ustupuje. Nejprve má s touto změnou být spojena Škoda, jejíž elektromobily budou moci dealeři na zmíněných trzích začít znovu nabízet „standardním způsobem” od 20. února. Vozy VW a Audi se přidají v dubnu, načež jako jediná výjimka, která zůstane u přímých prodejů, bude Cupra. Ovšem i v jejím případě zůstane jen u dané pětice zemí, další se přidávat nebudou.

„Tak končí naše komedie, zlo prohrává a dobro žije,“ chce se říci s Cimrmanem. Přičemž být dealerem koncernových aut, možná by nám trochu narostla křídla. VW najednou vidí, že dealery potřebuje, že dostat auta k lidem není legrace a nestačí na to internet a pochvalné články v bezvýznamných magazínech. Tak by se k nim podle toho mohl chovat a přestat nutit prodejce do povinných odběrů nechtěných elektromobilů, aby dostali přidělené žádné spalovací vozy. Taková je totiž „tržní” realita roku 2025.

VW původně chtěl prodávat elektrická auta jen přímo. Začal s tím na pěti významných evropských trzích, ale rychle s tím zase skončil, podle očekávání to nefungovalo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

