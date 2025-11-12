VW ukázal nové SUV velikosti Touaregu. Nedovedeme si představit, jak by mohlo uspět. A podívejte se, co má na zádi
Petr ProkopecJestli jím Touareg přímo nahradí, ukáže až čas, o jeho úspěších si ale zjevně bude moci nechat jen zdát. Není to ani ryzí Volkswagen a na vůz, ze kterého vychází, bude ztrácet výkonem a nejspíš i cenově. Tohle na úspěch vážně nevypadá.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Za letošní první půlrok klesly prodeje Volkswagenu v Číně o dalších 2,3 procenta, což lze vnímat jako špatnou i dobrou zprávu. Je to negativní vývoj, to je jasné, s ohledem na to, jak se daří většině zahraničních automobilek v zemi, je to ale vlastně pozitivní stav. Čemu tedy Němci vděčí za to, že nevypadli z hledáčku čínských kupců? Že by záplavě elektrických modelů, kterých tam nabízí ještě podstatně víc než u nás? Houby s octem, chce se říci stroze.
Firma za velkou zdí prodala za toto období 1,46 milionu vozů, elektrická část nabídky se na tom ale nepodílela prakticky nijak. Pouhých 59 400 prodaných vozů představuje nejen nicotný podíl na celkovém odbytu, ale také meziroční pokles o 34,5 % z loňských 90 600 kusů. Za tohoto stavu by se VW v zemi s víc než miliardou obyvatel elektromobilitou nemusel vůbec obtěžovat a ani by to nepoznal, tedy ne negativně. Ostatně třeba takové Xiaomi jen za říjen dokázalo prodat 33 662 kusů svého elektrického SUV YU7. Kdyby se tedy Němci nově začali znovu soustředit na spalovací vozy, které by citelně vylepšili, udělali by lépe.
VW je ale VW, a tak své plány brání pěkně po německu. Automobilka se tak rozhodla, že negativní stav i trend zvrátí s pomocí nových elektromobilů vyvinutých v Číně. Jedním z prvních mířících na trh je SUV o velikosti Touaregu, a sice ID.Unyx 08. Za jeho brzkým příchodem pak stojí fakt, že nejde o ryzí VW. Místo toho Němci využili platformu SiC od Xpengu, na které již mimo jiné stojí podobně velké SUV G9
Něco takového by ovšem pro VW mohl být problém, neboť jakkoli došlo k drobnému natažení délky i rozvoru na 5 000 resp. 3 030 milimetrů, Xpeng G9 je na tom lépe výkonově. Tedy u vrcholné verze, která se dočkala dvou elektromotorů, jež v čínském případě produkují 551 koní. ID.Unyx 08 jich ale bude mít k dispozici maximálně 503, přestože přichází na svět s tříletým zpožděním. Němci tak začínají v Číně hrát druhé housle, pročež je vskutku otázkou, jak moc úspěšná jejich novinka bude.
Nové SUV bude k dispozici také jako zadokolka, u které jeden motor nabídne 313 koní, tedy pro změnu o tři víc než u Xpengu. O bateriích toho pak zatím mnoho nevíme, dojezd však byl VW vyčíslen na 700 km. Jde nicméně o údaj spočítaný dle velmi velkorysého čínského cyklu CLTC, reálně tak ID.Unyx 08 zvládne zlomek zmíněné kilometráže. To by odpovídalo podobně těžkému G9, který má na kontě kapacitu 96 kWh.
Otázkou je pak cena, G9 ovšem startuje na 349 900 yuanech, tedy na 1,03 milionu korun. To ani není o moc míň než u nás, kde si SUV Xpengu můžete koupit od 1 469 900 Kč. Pokud ovšem VW nezamíří pod první zmíněnou částku, na velké registrace opravdu nedosáhne. A nedokážeme si představit, jak by to dokázal - reálná cena se bude pohybovat někde mezi oběma zmíněnými ciframi.
Prodej nicméně odstartuje až v příštím roce, ostatně aktuálně VW ani neodhalil snímky interiéru. Čekat ovšem stoprocentně můžeme digitální přístrojový štít a rozměrnou dotykovou obrazovku multimédií, což je dnes norma a v Číně nutný standard. Zmínit tedy můžeme už jen jeden podivný detail, a sice svítící siluetu vlka zasazenou na zadním spoileru do třetího brzdového světla. Tím Xpeng nedisponuje, že by ovšem tohle mohlo něco změnit na šancích vozu uspět, si opravdu nemyslíme.
Zvenčí ID.Unyx 08 rozhodně nevypadá jako cokoli od VW, blíž má ke svému čínskému příbuznému. I to je ale nakonec, proč může prodejně ztrácet, navzdory „svítícímu vlkovi” na zádi. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen, Xpeng
