VW už začíná couvat, jeho „jediná možná budoucnost" sportovních modelů se odkládá na neurčito

Mimořádně schopný šéf sportovní divize, dnes ředitel slavné stáje Formule 1 říkal, že to nepůjde. Vedení VW ale bylo přesvědčeno o opaku, a tak odešel. Nyní vedení automobilky zjistilo, že to skutečně nepůjde. Není někdy moudré naslouchat zkušeným technikům?

Před pouhými třemi lety Volkswagen prohlašoval, že chystaný elektrický hatchback ID.3 je stejným historickým mezníkem jako předtím Beetle a Golf. Dnes již s jistotou víme, že šlo o pouhá marketingová klišé, která se nezakládala na realitě a která se tudíž ani nemohla vyplnit. Místo toho zde máme aktuálně největší propadák značky, na který prší spíše kritika než slova chvály. Nejspíše i proto automobilka nedávno naznačila, že Golf nakonec neskončí s osmou generací, jak se spekulovalo, ale dorazí i v té deváté. I když pozitivně to také chápat nejde.

Jak je tedy vidno, ani samotní Němci již v ID.3 nevěří. To je značný rozdíl oproti minulosti, kdy se ještě před premiérou mluvilo o tom, že hatchback dorazí i ve variantě R. Legendární Jost Capito, který do té doby sportovní divizi vedl, říkal, že takové auto se současnými technologiemi rozumně postavit nelze, to se ale vedení VW nelíbilo, a tak byl odejit. Nahradil jej Reinhold Ivenz, který spolu s kolegy donedávna maloval elektrickou budoucnost modelů R jako tu jedinou možnou, nyní ale - světe div se - přišel na to samé, co člověk s dekádami zkušeností s nejlepšími sportovními auty planety, aktuálně šéf formulové stáje Williams.

Ivenz tak už potvrdil, že očekávané se v nejbližší budoucnost nestane. Platforma MEB, na které stávající rodina ID stojí (stejně jako třeba Škoda Enyaq), totiž prý není vhodná pro sportovně pojatá auta. Tím Ivenz mimochodem potvrdil, že tuzemský elektromobil opatřený ve vrcholné verzi ikonickými písmeny RS je sportovním pouze na papíře, nikoli v reálném světě, ale to bylo jasné od první chvíle.

„V případě platformy MEB jsme diskutovali o možnostech, které je schopna nabídnout, a řekli jsme si, že pro model R není dostačující. Pokud byste s takovým vozem chtěli přijít, budete potřebovat novou platformu, a to je příliš drahá záležitost. Řekli jsme si proto, že začneme až s příští generací,“ uvedl Ivenz. Odkázal tím přitom na architekturu SSP, která je momentálně ve vývoji a jež počítá s 800voltovým okruhem. Zároveň nicméně dodal, že dosud nic nebylo rozhodnuto, pročež je vlastně otázkou, zda se „lidových“ sportovních elektromobilů dočkáme.

„Potřebujeme více koní a potřebujeme dynamičtější auto. Musí umět rozdělit točivý moment a mít další prvky, které dělají sportovní vůz sportovním. V současné době je vše o akceleraci Stovky je třeba dosáhnout za zhruba 4 sekundy, nikoli za kratší dobu. S našimi aktuálními vozy jsme v rozmezí 4 a 4,5 sekundy, a rádi bychom to zachovali. Nechceme supersport. Jsme součástí Volkswagenu, a naší strategií je být součástí mainstreamu. Není nutné mít něco tak rychlého, jako je Porsche Taycan. Taková auta jsou příliš drahá a my nechceme přijít o zákazníky,“ uvádí dále.

Pokud si v tuto chvíli mnete oči, vězte, že nejste sami. Ivenz totiž v několika větách popřel prakticky vše, co VW dosud tvrdil či dělal. A potvrdil, přesně to, před čím dva roky zpátky varoval Capito. Stačí si uvědomit, že stávající benzinový Golf R s 320 koňmi má dle továrny zvládat stovku za 4,7 sekundy. Reálně je pak sice ještě o zhruba tři čtyři desetinky rychlejší, ovšem i kdybychom zůstali u oficiálního času, stále zde máme rychlejší auto, než jakým je základní Taycan a Taycan Sport Turismo (obě verze jsou na stovce za 5,4 s) či Taycan 4 Cross Turismo (5,1 s).

VW tedy do teritoria Porsche již delší dobu zasahuje, za což si účtuje 1 291 900 Kč. To je ovšem jen o chlup vyšší cena, než za jakou si můžete pořídit ID.3 s 204 koňmi, jež se nejrychleji dostane na stovku za 7,3 sekundy a mizernou použitelností. Němci tak znovu dokládají, kterak elektromobilita není plnohodnotnou náhradou spalovacího pohonu. Pokud pak navíc Ivenzova slova dáme do spojitosti s výše popsanou realitou, vyplývá z toho, že elektrický Golf R by potřeboval nemalou finanční investici, aby se vůbec benzínovému vyrovnal. A byl by ještě mnohem, mnohem dražší.

V takové chvíli by tedy automobilka musela výsledný produkt prodávat buď za šílenou cenu, nebo se smířit výraznou ztrátou. Ani jedno ji ale evidentně neláká. Ivenz tak jen znovu potvrzuje, jak protřelým technikem Jost Capito je - pro všechno, co dokázal, jej chováme ve velké úctě. Právě on jako jeden z mála otevřeně říkal, že dostupný a schopný elektrický sportovní hatchback vlastně nelze vyrobit. Jsme tak opravdu zvědavi, zda Golf R s bateriovým pohonem za pár let vůbec dorazí. Pokud se tak přece jen stane, zázraky nečekejte, půjde o něco jako onen Enyaq RS.

Nejrychlejším dostupným elektromobilem Volkswagenu s teoretickým sportovním kreditem je ID.4 GTX, jenž zvládá stovku za 6,2 sekundy. Benzinový Golf R tím však zdaleka nevyrovnává, i když stojí 1 597 900 Kč, tedy o tři sta tisíc korun více, nemluvě o čemkoli jiném. Ivenz jej i proto za sportovní variantu nebere a příchod verze R v rámci nabídky jakéhokoli modelu ID v dohledné době vylučuje. Foto: Volkswagen

