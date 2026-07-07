Volkswagen v těžkých časech couvá ze slepé uličky, dosavadní účet? Nejméně 36 miliard Kč
Petr ProkopecNěmci uvěřili hned několika utopickým vizím a spojili s nimi obrovské investice, jako by v rukou měli křišťálovou kouli. Teď se ukazuje, že v nich mají něco docela jiného, tohle je další pozoruhodný „provar”.
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Volkswagen v těžkých časech couvá ze slepé uličky, dosavadní účet? Nejméně 36 miliard Kč
včera | Petr Prokopec
Němci uvěřili hned několika utopickým vizím a spojili s nimi obrovské investice, jako by v rukou měli křišťálovou kouli. Teď se ukazuje, že v nich mají něco docela jiného, tohle je další pozoruhodný „provar”.
Autonomní řízení mělo být vedle elektrického pohonu druhým stěžejním pilířem budoucnosti většiny automobilek. Jenže se zdá, že nakonec nedojde ani na jeho vystavění. Výrobci se ze vzdušných zámků svých představ vrací do tvrdé každodenní reality a začínají chápat, že chaos zejména některých druhů silnic sebepokročilejší současné algoritmy nezvládnou. Postupně tak své předchozí závazky mění na vize a ve finále ustupují také od nich. Aby totiž dosáhli kdysi plánovaného úspěchu, muselo by se toho změnit daleko víc než jen samotná auta.
Nově by zainteresovaných výrobců opouští pod tíhou ekonomických problémů Volkswagen, který se v roce 2022 rozhodl zformovat partnerství se společností Bosch. Vznikla tak ADA neboli Automated Driving Alliance, pod jejíž hlavičkou měly vzniknout technologie umožňující autonomní jízdu úrovně SAE2 a SAE3. Ve druhém případě by tedy řidiči již mohli sundat ruce z volantu a vozovku sledovat jen tak periferně. Klíčové přitom bylo, že tyto technologie budou využívat málo nákladné techniky, a tedy budou na dosah širokému spektru zájemců.
Ve srovnání s mnohou konkurencí šlo o projekt vskutku obřích rozměrů, neboť vývoji softwaru a pokročilých asistenčních systémů se souběžně věnovalo více než tisíc lidí. Jen VW pak do vývoje autonomního řízení měl investovat 1,5 miliardy Eur, tedy více než 36 miliard korun. „Máme za sebou více než 1 500 testů a naše vozy sbírají data 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to na silnicích v Evropě, Spojených státech i Japonsku,“ upřesnila velikost projektu divize Cariad, která byla jeho součástí.
Jenže ani takové zapojení zjevně nestačilo k tomu, aby VW vůbec dohnal konkurenci, natož aby vymyslel něco světoborného. Podle zdrojů blízkých věci citovaných Bildem měla ADA ztrácet hlavně v oblasti pokročilejší techniky, kdy již mělo být umožněno ono sundání rukou z volantu. VW tak zaostával nejen za ostatními německými značkami (BMW, Mercedes-Benz), ale rovněž za Teslou, jakkoli ta již delší dobu není považována za autonomního lídra. Tím jsou dnes spíš Číňané. A právě jejich pokrok měl byt pro VW finální kapkou.
O konci projektu měl totiž rozhodnout šéf koncernu Oliver Blume, který kritizoval velmi pomalý pokrok ve srovnání s čínskými firmami, které už nyní nabízí to, co chtěli Němci nabídnout až za několik let. Proto ostatně VW začal v Říši středu na autonomním řízení spolupracovat s tamní společností Horizon. S ní vyvinuté systémy ovšem budou určené pouze pro čínský trh, zatímco ADA měla mít technologii natolik schopnou, že zaboduje všude ve světě.
Ani VW, ani Bosch zatím rozpad aliance nepotvrdili. Podle Bildu ovšem automobilka počítá s tím, že Bosh je ze hry. A pokud bude někdy pokračovat dál bude to s jiným partnerem. Jedním z možných kandidátů je přitom izraelská firma Mobileye, se kterou Němci už spolupracují na nižších úrovních autonomního řízení pro spalovací auta, zatímco elektromobil ID.Buzz se má dočkat dokonce verze SAE4.
Je však otázkou, zda k něčemu takovému dojde. Němci šetří a své rozpočty ořezávají o cokoli, co se dá. V tuto chvíli tedy věříme, že investice do autonomních technologií zůstanou u ledu, neboť se dostaly do drahé slepé uličky. I to ale šlo předjímat, nebo ne?
Víra Němců v autonomní řízení je zjevně ta tam. Co bude s projekty typu ID.Buzz, který měl sloužit jako robotický taxík, je tak otázkou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Bild
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