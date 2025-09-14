VW začal prodávat levný klon Škody Kodiaq, s cenou od 350 tisíc Kč to bude hit
Petr MilerNěmci evidentně nezapomněli recept na žádoucí nové auto a přichází s novinkou, které půjde stěží odolat. Na jejich poměry - a zvlášť vzhledem k ceně - je dokonce i designově vcelku nápaditá. Existuje šance, aby tohle nebyl prodejní hit?
14.9.2025 | Petr Miler
Největší německý automobilový koncern léta snil o vlastní levné značce. Tou po nějaký čas měla být Škoda, protože ale začala postupem času mířit stále výš, nechtěl jí mateřský VW kazit postavení na trhu a začal spřádat plány na značku novou. Ty nakonec upředl, pokud se ale nyní ptáte, jaká že z aut dostupných na českém trhu ji reprezentují, pak odpověď je velmi prostá: Žádná.
VW takto stvořil Jettu, mimo Čínu a pár dalších více či méně rozvojových zemí s ní ale stále oficiálně nepůsobí. Recept na její úspěch je přitom snadný a dá se opakovat téměř všude - automobilka vzala známou techniku pár let starých modelů zejména Škody a Volkswagenu, dala jim trochu jiný háv, jistě pár věcí ošidila, přidala čínskou výrobu a voila, levná moderní auta jsou na světě.
Na rozdíl od svých protežovaných novinek docela jiného ražení se navíc Jettám daří. Pravda, nejsou to žádné megahity, přes 64 tisíc prodaných aut jen v Číně za první letošní půlrok je ale slušné číslo zvlášť v době, kdy Evropané za velkou zdí spíš zachází na úbytě. Jetta ne, meziročně je skoro o 75 procent výš a jeho SUV VS5 (předělaná Škoda Karoq) patří stabilně mezi desítku nejprodávanějších aut německé provenience v Říši středu.
Takový stav navíc panuje v době, kdy portfolio značky dlouho nedostalo žádný podstatný impuls, tím je až nyní větší SUV VS8. A uhádli jste, jde o upravenou Škodu Kodiaq, která už si u Jetty našla místo v hávu modelu VS7. Novinka nabídku buď rozšiřuje, nebo VS7 nahradí, to zatím nevíme. Buď jak buď, máme tu před sebou nový model, který nabídne všechny specifické přednosti už dosud známých aut Jetty, k tomu ale vyniká originálním a docela nápaditým designem, který si s auty německé provenience hned nespojíte.
O tomto autě byla řeč už zjara, kdy unikla jeho podoba a klíčové specifikace, takže se dnes nebudeme opakovat, doplníme ale finální data a další detaily související s tím, že se VS8 právě začalo prodávat. Auto na pohled nemusí působit jako obr, malé ale vážně není - je to vlajková loď značky, která měří 4 629 mm na délku a má 2 731 mm prostoru mezi nápravami.
Konstrukčním základem VS8 zůstává platforma MQB se zadním víceprvkovým zavěšením, motor pochopitelně najdeme vpředu a pohon kol je též jen přední. O ten se stará dnes už velmi osvědčená jednotka z řady EA211 o objemu 1,4 litru, která s přeplňováním posílá na kola výkon až 150 koní. Převodovkou je šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem a hmotnost vozu zůstává ne velmi přijatelných 1 468 kg.
Krom nového vzhledu má VS8 i nový interiér, který kráčí ve šlépějích aktuálních modelů Volkswagenu, i když to Volkswagen vlastně není. Nešťastně tedy chybí prakticky veškeré fyzické ovladače, naopak (podobně nešťastně) nechybí „tablet” uprostřed palubní desky. Hledáte volič automatu? Na středovém tunelu už není, je za volantem - v tunelu díky tmu zbylo místo pro dva chytré telefony místo jednoho.
Leccos ze zmíněného už jsme mohli vidět, nyní se auto dostává do prodeje. Už základní provedení disponuje klíčovými prvky od těch bezpečnostních typu ABS a ESP přes komfortní jako centrální zamykání a aspoň manuální klimatizace, až po spoustu elektronických výdobytků - 10,25palcovou digitální přístrojovku, 14,6palcový displej infotainmentu nebo volitelné ambientní osvětlení interiéru. Takové auto dnes startuje na 119 900 CNY, tedy asi 350 tisících Kč, v aktuální akci se ale lze dostat s cenou i pod 100 tisíc juanů, což znamená asi 290 tisíc Kč. Vyšší verze jsou dražší, ale ne drahé - i absolutní výbavový vrchol se vším, co Jetta může nabídnout, přijde na 134 900 CNY, tedy jen něco málo přes 390 tisíc Kč. A v akci jsme na 115 tisících juanech, méně než 350 tisících Kč.
Něco takového se bude velmi dobře prodávat i v Číně, u nás by se to prodávalo jen líp. Proč sem taková auta VW nevozí, když čínská auta se spalovacím pohonem nepodléhají ani žádným dodatečným clům a specifikace nemá daleko ke splnění evropských nezbytností, ví asi jen on sám.
Tohle je nová Jetta VS8, v zásadě jen ořezaná Škoda Kodiaq s jiným designem. Prodává se levně, ale jen v Číně, u nás... Smolík Pacholík. Foto: FAW VW
Zdroj: FAW VW
