VW začal prodávat svůj „ultimátní řidičský pick-up” s motorem V6 TDI, účtuje si za něj překvapivě málo
Petr ProkopecSamotným Volkswagenem ražené označení zní odvážně, tohle auto ale na objednávku VW vyladila firma, která jinak staví soutěžní speciály. A popravdě nevypadá a ani jinak nepůsobí marně. Zvlášť na české poměry ani nestojí moc, zrovna Čechům ho ale VW neprodá.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW začal prodávat svůj „ultimátní řidičský pick-up” s motorem V6 TDI, účtuje si za něj překvapivě málo
včera | Petr Prokopec
Samotným Volkswagenem ražené označení zní odvážně, tohle auto ale na objednávku VW vyladila firma, která jinak staví soutěžní speciály. A popravdě nevypadá a ani jinak nepůsobí marně. Zvlášť na české poměry ani nestojí moc, zrovna Čechům ho ale VW neprodá.
Druhá generace Volkswagenu Amarok je přesně tím typem auta, které bychom mohli označit za multikulturní. Postaven je na bázi Fordu Ranger, přičemž o výrobu se stará továrna modrého oválu v jihoafrickém Silvertonu. Vyvinut byl ovšem Němci, a to nikoli pouze ve své domovině, velkou část prací odvedla rovněž australská pobočka značky. A nikoli náhodou, protinožci pick-upy milují jako málokdo jiný a kupují je ve velkem. VW tak předpokládal, že pokud do hry povolá místní specialisty, nemůže minout branku.
Pohled na loňské prodeje by nicméně mohl naznačit, že Němci možná zvítězili v prvním poločase, v tom druhém ale dostávají těžce na zadek. Značka jako taková totiž v Austrálii celkově předala zákazníkům jen 28 970 aut, což je o 20,6 procenta méně než předloni. A pouhá třetina registrací v porovnání s rokem 2015. Amarok pak sice zůstal nejžádanějším Volkswagenem, ovšem prodaných 5 392 kusů představuje dokonce 35,8procentní (a tedy pro změnu z celého portfolia největší) sešup.
Nejspíš i to byl důvod, proč se Němci rozhodli přivést na trh „ultimátní řidičský pick-up”, jak říkají nové verzi W600. Ta byla postavena na bázi šestiválcového provedení, výkon třílitrového turbodieselu ovšem zůstal nezměněn. Dál je tedy možné počítat s 250 koňmi výkonu (to je o 9 víc, než kvůli antiemisním systémům dostáváte v Evropě) a 600 Nm točivého momentu (odtud zjevně název nové verze), které na všechna čtyři kola přenáší desetistupňový automat.
Kde se však Amarok V6 W600 odklání od série, to je podvozek Koni, přičemž tlumiče ještě prošly dalším laděním u společnosti Walkinshaw Automotive, která běžně vyvíjí a vyrábí závodní speciály. Zde ale bylo cílem zajistit, aby vůz co nejlépe reagoval na často nepříliš hladký povrch australských vozovek. Vedle toho dorazil také nový 22milimetrový zadní stabilizátor, přičemž veškerým změnám byla uzpůsobena odezva řízení. Přerod pak završil příchod 20palcových kol, která obouvají pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 SUV.
Lehce upravena byla také vizáž, přičemž nejvíce novinek najdeme na přídi. Počítat tak lze třeba s unikátním výpletem masky či jinak profilovaným nárazníkem, zatímco na bocích byly přihozeny výsuvné nášlapné prahy. A také loga firmy Walkinshaw. Záď ovšem zůstává sériová, tedy za předpokladu, že klientela nezvolí unikátní stříbrnou metalízu. Za tu je ovšem třeba připlácet dalších 1 100 AUD (16 500 Kč), na třikrát vyšší sumu pak vychází elektronicky ovládaný kryt korby.
Samotný Amarok W600 startuje na 91 990 australských dolarech neboli 1,36 milionu korun. To je překvapivé málo, přinejmenším z českého úhlu pohledu, Australané však za výchozí pick-up s 250koňovým turbodieselem běžně platí o 300 tisíc korun méně. Varianta W600 tak bude muset prokázat, že je skutečně oním dokonalým řidičským pick-upem, našlápnuto ale nemá špatně.
VW Amarok V6 W600 se dočkal unikátního vzhledu a naladění. A ani jako nejdražší verze v nabídce není drahý, v Česku ho ale nekoupíte. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
před hodinou
- Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
včera
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
31.7.2026
Nejčtenější články
- A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
2.7.2026
- Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa
2.7.2026
- Audi přiznalo, že kvalita interiérů jeho aut „uklouzla”, potvrdilo, že „zadolfuje” novou A4. A nebude to její jediná kontroverze
2.7.2026
- Děti si udělaly ze zaparkovaného Ferrari skluzavku. „Jé, stěrač!” říkaly, když se jim zasekl pod zadkem. Rodiče nabídli odškodné 15 tisíc
3.7.2026
- Unikla data o výkonech motorů nového BMW M3, mohou přinést nadšení i zklamání
3.7.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva