VW zastaví výrobu Golfu, i když prodejně míří ke hvězdám, jednoduše nemá na výběr

Chybělo malinko, aby se Golf letos v září stal po čase vůbec nejprodávanějším Volkswagenem, neboť jeho odbyt meziročně roste dvouciferným tempem. Přesto ho teď čeká zastavení výroby z vážně bizarních důvodů.

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Chybělo malinko, aby se Golf letos v září stal po čase vůbec nejprodávanějším Volkswagenem, neboť jeho odbyt meziročně roste dvouciferným tempem. Přesto ho teď čeká zastavení výroby z vážně bizarních důvodů.

U většiny moderních aut se digitální přístrojový štít už stal standardem. A stejně tak lze u velké části základních modelů počítat také s multimediálním systémem a s ním spojenou obrazovkou. Díky tomu si můžete volit, nač koukáte skrz věnec volantu. A volit můžete z takového množství funkcí, z jakého by se našim předkům zamotala hlava. Jakkoli pravdou zůstává, že většina z nich je zbytných. Mnohé asistenční systémy vás pak svým otravným pípáním spíš naštvou než ochrání.

Stále větší digitalizace aut sebou ovšem nese i zvýšenou potřebu hardwaru pro to potřebného, čipy nevyjímaje. Po těch byl velký hlad krátce po propuknutí koronavirové pandemie, v mezičase se dodávky ustálily. Tedy takové bylo aspoň zdání, nyní je ale na stole plánovaná odstávka výroby Volkswagenu Golf, která ukazuje trochu jinou realitu.

Starý problém je zjevně znovu na stole, byť z trochu jiných důvodů. Němci v každém případě oznámili, že od 29. října zastaví montážní linky ve Wolfsburgu. Protože se tamtéž vyrábí také modely Tiguan, Touran a Tayron, dá se u nich zastavení produkce očekávat rovněž, v prvé řadě to ale odnese Golf v nejhorší možný moment - v září se 18 256 prodanými vozy jen v Evropě stal po čase téměř znovu nejžádanějším modelem značky.

VW zatím neupřesnil, jak dlouho budou linky stát, důvody jsou ale podle Autocaru známé. Může za to - a to by vás nenapadlo - Nizozemská vláda, která z údajných obav o vyzrazení know-how Číňanům převzala 30. září kontrolu nad společností Nexperia. Ta v zemi tulipánů sice sídlí, jinak jde ovšem o pobočku čínské firmy Wingtech Technology, která je spoluvlastněna tamní vládou. Ta se proto rozhodla pro odvetný úder a zakázala vývoz jejích čipů. A právě ty odebíral VW, který tak na docela bizarní krok Nizozemců doplácí.

Situace Němců je o to svízelnější, že za Nexperii nemají žádnou okamžitou náhradu a budou si muset najít nového dodavatele, nejspíš v Asii. Jak dlouho tedy odstávka potrvá, je v tuto chvíli skutečně ve hvězdách. A situace může negativně dopadnout i na výrobu v Emdenu, Hanoveru a Zwickau.

Sám VW ostatně uvádí, že v případě nalezení nového dodavatele budou třeba mnohé testy a nová homologace. Němci tak klidně mohou být bez práce i měsíce, což by nevyhnutelně vedlo ke zdražování. Golf přitom aktuálně startuje na 677 900 Kč - už to je pro řadu lidí velké sousto.

Profitovat by z toho nakonec mohli Číňané. Třeba takové MG vám za 449 900 Kč, tedy výrazně levněji, nabídne nové ZS. Jde sice o SUV, to ale asi jen málokomu bude při takové úspoře vadit. Zvlášť když v tomto případě dodávky čipů asi jen stěží budou přerušeny, neboť tradiční britská značka je již hezkých pár let vlastněna čínskou automobilkou SAIC. Jejím majitelem je pak čínská vláda, která domácí výrobce maximálně podporuje. A jakkoli v roce 1984 posvětila její spojení s VW, nyní už se od Němců vlastně nemá co učit, a tak je ani dál nepotřebuje.


Golf sice už není absolutní evropskou jedničkou, mezi nejprodávanějšími modely starého kontinentu se ale vrátil. Nedostatek čipů pro tento model je tak pro Němce o to větší ránou. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

