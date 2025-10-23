VW zastaví výrobu Golfu, i když prodejně míří ke hvězdám, jednoduše nemá na výběr
Petr ProkopecChybělo malinko, aby se Golf letos v září stal po čase vůbec nejprodávanějším Volkswagenem, neboť jeho odbyt meziročně roste dvouciferným tempem. Přesto ho teď čeká zastavení výroby z vážně bizarních důvodů.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW zastaví výrobu Golfu, i když prodejně míří ke hvězdám, jednoduše nemá na výběr
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Chybělo malinko, aby se Golf letos v září stal po čase vůbec nejprodávanějším Volkswagenem, neboť jeho odbyt meziročně roste dvouciferným tempem. Přesto ho teď čeká zastavení výroby z vážně bizarních důvodů.
U většiny moderních aut se digitální přístrojový štít už stal standardem. A stejně tak lze u velké části základních modelů počítat také s multimediálním systémem a s ním spojenou obrazovkou. Díky tomu si můžete volit, nač koukáte skrz věnec volantu. A volit můžete z takového množství funkcí, z jakého by se našim předkům zamotala hlava. Jakkoli pravdou zůstává, že většina z nich je zbytných. Mnohé asistenční systémy vás pak svým otravným pípáním spíš naštvou než ochrání.
Stále větší digitalizace aut sebou ovšem nese i zvýšenou potřebu hardwaru pro to potřebného, čipy nevyjímaje. Po těch byl velký hlad krátce po propuknutí koronavirové pandemie, v mezičase se dodávky ustálily. Tedy takové bylo aspoň zdání, nyní je ale na stole plánovaná odstávka výroby Volkswagenu Golf, která ukazuje trochu jinou realitu.
Starý problém je zjevně znovu na stole, byť z trochu jiných důvodů. Němci v každém případě oznámili, že od 29. října zastaví montážní linky ve Wolfsburgu. Protože se tamtéž vyrábí také modely Tiguan, Touran a Tayron, dá se u nich zastavení produkce očekávat rovněž, v prvé řadě to ale odnese Golf v nejhorší možný moment - v září se 18 256 prodanými vozy jen v Evropě stal po čase téměř znovu nejžádanějším modelem značky.
VW zatím neupřesnil, jak dlouho budou linky stát, důvody jsou ale podle Autocaru známé. Může za to - a to by vás nenapadlo - Nizozemská vláda, která z údajných obav o vyzrazení know-how Číňanům převzala 30. září kontrolu nad společností Nexperia. Ta v zemi tulipánů sice sídlí, jinak jde ovšem o pobočku čínské firmy Wingtech Technology, která je spoluvlastněna tamní vládou. Ta se proto rozhodla pro odvetný úder a zakázala vývoz jejích čipů. A právě ty odebíral VW, který tak na docela bizarní krok Nizozemců doplácí.
Situace Němců je o to svízelnější, že za Nexperii nemají žádnou okamžitou náhradu a budou si muset najít nového dodavatele, nejspíš v Asii. Jak dlouho tedy odstávka potrvá, je v tuto chvíli skutečně ve hvězdách. A situace může negativně dopadnout i na výrobu v Emdenu, Hanoveru a Zwickau.
Sám VW ostatně uvádí, že v případě nalezení nového dodavatele budou třeba mnohé testy a nová homologace. Němci tak klidně mohou být bez práce i měsíce, což by nevyhnutelně vedlo ke zdražování. Golf přitom aktuálně startuje na 677 900 Kč - už to je pro řadu lidí velké sousto.
Profitovat by z toho nakonec mohli Číňané. Třeba takové MG vám za 449 900 Kč, tedy výrazně levněji, nabídne nové ZS. Jde sice o SUV, to ale asi jen málokomu bude při takové úspoře vadit. Zvlášť když v tomto případě dodávky čipů asi jen stěží budou přerušeny, neboť tradiční britská značka je již hezkých pár let vlastněna čínskou automobilkou SAIC. Jejím majitelem je pak čínská vláda, která domácí výrobce maximálně podporuje. A jakkoli v roce 1984 posvětila její spojení s VW, nyní už se od Němců vlastně nemá co učit, a tak je ani dál nepotřebuje.
Golf sice už není absolutní evropskou jedničkou, mezi nejprodávanějšími modely starého kontinentu se ale vrátil. Nedostatek čipů pro tento model je tak pro Němce o to větší ránou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
před 3 hodinami
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
20.10.2025
- Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
18.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Časový program GP Malajsie 10:00
- Gonzalez si udržuje těsný náskok i po titulovém souboji s Moreirou na Phillip Islandu včera 19:34
- Test Superbike - Jerez, 2. den včera 18:55
- Triumph Scrambler 900 2026: s podvozkem Showa včera 13:34
- Test Superbike - Jerez, 1. den 21.10.2025
Nejčtenější články
- Před 10 léty se den pýchy VW změnil v okamžik hanby, která trvá dodnes. Zneužívá jí kdekdo
22.9.2025
- Co to jen kouří? Mercedes říká, že jeho novinky musí být jako Batman, jen pak mohou do výroby
22.9.2025
- Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut
22.9.2025
- Porsche v krizi přepnulo do plně panického módu a tahá za záchrannou brzdu, spalovací motory vrátí i nové 718 a Macanu
22.9.2025
- Praktický a úsporný sporťáček skončil po třech letech jako totální propadák, hrstku prodaných aut dnes koupíte za pakatel i sotva jetou
22.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva