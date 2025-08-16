VW znovu plošně zdražuje svá spalovací auta. Lidé zuří, skutečný důvod zůstává v mlze
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že pokud by elektromobilita nebyla lidem vnucována tak násilně, jak je tomu dnes, část zákazníků by si k ní postupně našla cestu cestičku přirozeně a jednodušeji, než je tomu v současnosti. Důvodů je spousta, od prosté lidské přirozenosti stavět se negativně k něčemu, co je nám bez srozumitelného vysvětlení vnucováno, přes snahu dostat k maximu lidí zřetelně nekonkurenceschopné produkty, které pak dělají špatnou reklamu samy sobě, až po negativní efekt na širší nabídku automobilek, které do okrajově prodávaného zboží investují ohromné peníze, které se jim nevrací, a v reakci na to zanedbávají žádané spalovací model či za hranici snesitelnosti ořezávají náklady s nimi spojené.
Je samozřejmě také možné, že by se elektromobilita v této podobě ukázala být tak nekonkurenceschopnou a nerentabilní, že by aspoň částí výrobců (asi ne Teslou, že?) byla odpískána, ale to je přece v pořádku. Libovolný počet prodaných osobních elektrických aut v Evropě stejně nemá šanci s klimatem cokoli podstatného provést, skutečně se tak zdá být úplně zbytečné podstupovat všechny negativní dopady výše zmíněného výměnou za nic. Jediné, co Brusel spolu s automobilkami způsobí, jsou ekonomické problémy. Kvůli oněm investicím do elektromobilů a nízkém zájmu o ně totiž výrobci musí zdražovat spalovací auta, což ve výsledku nepomáhá nikomu. Nové vozy se stávají nedostupnými pro víc lidí, jejich prodeje klesají, výroba klesá, továrny se stávají méně efektivními, musí se zavírat, lidé z nich propouštět... Je nutné pokračovat?
Praxi této spirály zmaru ukazuje nejlépe Volkswagen, jehož [[0000055441 Golf loni prošel faceliftem. Po modernizaci přitom na českém trhu odstartoval s cenou 554 900 Kč, kterou ještě bylo možné považovat za rozumnou. Dostali jste za ní totiž rodinný hatchback osazený benzinovou jedna-pětkou, která na přední kola posílala 115 koní. Uvnitř pak bylo možné počítat s dotykovým displejem multimédií či klimatizací, tedy v podstatě vším, co potřebujete bez většího rozmazlování k životu. Dnes ale takové auto startuje na 677 900 Kč, tedy o 123 tisíc korun výš, aniž byste dostali cokoli navíc.
V Německu je Golf ještě dražší, aktuálně startuje na 28 485 Eurech neboli na 697 tisících korunách. VW nicméně dle už zaslal domácím dealerům dopis, ve kterém zmiňuje, že od 21. srpna dojde k plošnému zdražení spalovacích aut v průměru o 1,5 procenta. Kolegové z Auto Bildu k tomu poznamenávají, že míra inflace v Německu v červenci dosáhla 2 procent, VW je ještě pod touto hranicí, a tak je vlastně všechno skvělé. Jenže to je zas jednou velká mlha - od VW to není první plošné zdražení za poslední rok, ospravedlnitelnost „zdražování o inflaci” je obecně absurdní konstrukt a navíc... Kdyby VW tohle opravdu dělal, zdraží i elektromobily. A ty nezdražuje.
Auta s bateriovým pohonem zůstávají na původních cenách, v podstatě se tak jen opakuje situace z přelomu roku, kdy VW taktéž zdražil svá spalovací auta, a to o 2,1 až 3,2 procenta. VW tedy dělá jediné - posledním žádaným zbožím, kterým má, zkouší spasit své churavějící finance. Ostatně elektromobilů prodává letos docela dost, jak ale sám přiznal, čím víc jich prodá, tím víc prodělá. Takže o to víc zkouší zdražovat všechno ostatní, aby nepřišel na buben. A svou roli v tom všem pochopitelně hrají i přerozdělovací mechanismy EU, kterým se takto snaží vyjít vstříc a minimalizovat hrozbu pokut umělým preferováním prodeje elektrických vozů.
Lze už jen dodat, že kromě zvýšení základních cen hodlá VW dále zdražit také příplatkovou výbavu, jako jsou třeba speciální laky a světelné nebo sportovní a designové pakety. Tento krok se přitom bude týkat všech vozů bez ohledu na pohon, tedy i elektromobilů a SUV T-Roc. Končící první generace se totiž jako jediného spalovacího vozu základní zdražení netýká. „Lidový“ ale tento ekvivalent Golfu se zvýšeným podvozkem již taktéž dávno není, momentálně u nás za něj dáte minimálně 868 900 Kč. Loni vám přitom stačilo 639 900 Kč, byť na již ukončenou motorizaci 1,0 TSI.
Zákazníci to pochopitelně nesou krajně nelibě, jak dokumentuje Focus. Správně identifikují podstatu věci, jinak ale nemají problém hovořit ani o „podvodnících” a „manipulacích s cenami”. Už kvůli snaze vyhnout se negativní publicitě by se VW měl snažit, aby ke změnám cen nepřistupoval tak okatě účelově, v této firmě se ale dnes bohužel moc nemyslí. A toto je toho dalším projevem.
T-Roc je jediným spalovacím vozem, kterého se chystané zdražení nebude týkat. První generace totiž zakrátko skončí a musí udělat prostor nové. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
