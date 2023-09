VW zrušil výstavbu nové továrny na elektromobily, nezájem a nutnost šetřit mu nedávají na výběr před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Expanzivní elektrické plány koncernu VW jsou zjevně u konce. Němci jistě budou dávat celé záležitosti jiná jména, proč byste ale měnili původní ambiciózní strategii směrem k horšímu, pokud by se vývoj ubíral podle očekávání?

„Velký vystřízlivění, chlape,” řekl mi kdysi jeden známý, když jsem se ho asi půl roku po svatbě ptal, jak se mu daří doma. Detaily si nechám pro sebe, úvodní slova jeho reakce mi poslední dobou pravidelně rezonují v hlavě, neboť něco podobného musí den co den prožívat koncern Volkswagen. Ten si naprosto z ničeho, bez jakéhokoli technického i ekonomického opodstatnění vysnil svou čistě elektrickou budoucnost coby cestu z dieselových patálií. A snad už nyní je zjevné, že místo kroku vpřed udělal dva kroky vzad.

Elektrické Volkswageny jsou předražené fiasko, jinak se to nedá nazvat. Pokud jim vezmete dotace a částečně iracionální podporu domácího publika, neprodávají se prakticky vůbec. U nás letos VW prodal pouhých 438 elektrických aut, je vůbec třeba k tomu něco dodávat? Je to jako plivnutí do rybníka, zvláště pak za situace, kdy automobilka skoro nic jiného nepropaguje, na jejím webu vás skoro nic jiného nepotká, nabízí elektřinou poháněných modelů jako máku a v prezentacích jim dokonce věnuje zvláštní sekci. Přesto je výsledkem prakticky nic. A to předpokládáme, že se soukromými kupci se potkalo nanejvýš pár jednotek procent prodejů, zbytek bude tvořit jinak iracionální prodej firmám pokoušejícím se vylepšit svou „zelenou” image podobně jako VW. Někteří dealeři značky nám už dříve prozradili, že soukromým kupcům neprodali jediný model ID.

Je to jeden velký zmar a jen slepý to může nevidět. Sami Němci to vidí a přizpůsobují se tomu - zejména výpadky německé poptávky po konci tamních dotací pro firmy znamenají nutnost opakovaných odstávek výroby klíčových elektrických modelů, které bude doprovázet propuštění stovek až tisíců lidí a následovat jej bude zrušení celé jedné pracovní směny. Je to vše? Kdepak, VW pořád střílí moc vysoko, a tak přichází další destruktivní krok.

Po včerejší schůzce vedení koncern Volkswagen oznámil, že ruší stavbu nové továrny na elektromobily v domovském Wolfsburgu. Její vznik skupina VW oznámila na začátku roku 2022 s tím, že bude mít na starosti produkci nových elektrických vozů v rámci projektu s kódovým označením Trinity a další elektromobily postavené na nové platformě zvané pro změnu SSP. Nic z toho se nestane, o elektrická auta je příliš malý zájem na to, aby se investice v řádu desítek miliard korun Němcům kdy vrátila, a tak ji v rámci úsporných opatření odpískal.

Místo toho kapacitu zamýšlenou pro novou fabriku soustředí do Cvikova, tedy do továrny, kde právě omezuje produkci a propouští. Dnes se tam vyrábí modely VW ID.3, ID.4 a ID.5 vedle spřízněných Audi Q4 E-Tron a Cupra Born. Ani jedno z těchto aut není žádný prodejní hit a místa pro výrobu dalších elektrických modelů tedy bude dost a dost.

Je jasné, že vedení neřekne: „Podělali jsme to, vsadili jsme na mrtvého koně, a tak sesedáme a zkusíme trochu pobídnout ty živější.” Prostě ne, sebereflexe se u nejvyšších vedení firem nenosí a u VW to platí dvojnásob. Od reality mimořádně odtržený šéf VW Thomas Schäfer tak k věci uvedl pouze tolik: „Náš průmysl čelí složitým výzvám, protože prochází transformací, která probíhá za obtížných tržních podmínek. V rámci našeho výkonnostního programu tento nově schválený plán alokace vozidel významně přispěje k silné, konkurenceschopné značce VW.“ Přeberte si to po svém, ale pokud někdo vidí cestu k silné a konkurenceschopné značce v bazírování na nechtěném produktu za současného omezování expanzivních plánů právě kvůli tomu, musí mít hlavu ještě nad oblaky.

Šance na komplexní změnu přístupu Němců tak raději pusťte z hlavy, na to je příliš brzy. Volkswagen je přes zjevné těžkosti připraven své plány nějakým způsobem naplnit až do hořkého konce, a tak ústy Schäfera potvrdil i přechod Golfu na elektrický pohon. Nestane se to ale hned, neboť elektrický Golf stane na již zmíněné platformě SSP, která nebude připravena dříve než v roce 2028. Tedy o dva roky později, než VW původně zamýšlel.

Vzhledem k tomu, že do té doby bude mít automobilka k dispozici pouze již zastaralé a drahé základy zvané MEB, čekejme další špatné zprávy. Pokud Němci nemají konkurenceschopný produkt a přesto na něj sází vše, co jiného než „velký vystřízlivění, chlape” je může potkat?

VW ID.3 je nekonkurenceschopný nesmysl a podle toho se prodává. Automobilka tak dále přehodnocuje své elektrické plány, ale pořád ne tak, jak by bylo třeba. Pořád nepoznala, že jede na mrtvém koni. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.