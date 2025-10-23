Volkswagenu dochází peníze. Pro příští rok mu chybí 267 miliard, roky sázení na mrtvé koně doženou i obry
Petr MilerPokud léta investujete hlavně do něčeho, co vám přináší jen ztráty, a upozaďujete to, co vás živí, přičemž obojí děláte v průběhu času stále intenzivněji, jak to asi může dopadnout? VW to nyní poznává na vlastní kůži. Letos ještě nějak vyjde, na příští rok ale zatím peníze nemá.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Volkswagenu dochází peníze. Pro příští rok mu chybí 267 miliard, roky sázení na mrtvé koně doženou i obry
včera | Petr Miler
Pokud léta investujete hlavně do něčeho, co vám přináší jen ztráty, a upozaďujete to, co vás živí, přičemž obojí děláte v průběhu času stále intenzivněji, jak to asi může dopadnout? VW to nyní poznává na vlastní kůži. Letos ještě nějak vyjde, na příští rok ale zatím peníze nemá.
Nechceme tato slova opakovat příliš často, dnes se ale údajné přísloví Indiánů z kmene Dakotů sluší zopakovat víc než kdy jindy: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.” Někomu tato slovní hříčka přijde jen jako legrační úsloví, ve skutečnosti ale trefně radí včas opustit neúspěšný projekt, než abyste se donekonečna snažili vynakládat další a další prostředky na něco, co zřetelně nefunguje.
Volkswagen na takového mrtvého koně nasedl.
Volkswagen si nemohl nevšimnout, že necválá.
Volkswagen ho přesto drancuje až do dnešních dnů.
A teď se diví, že už asi nikam nedojede a jeho chcíplá herka už nebude dobrá už ani do salámu.
Tak lze ve stručnosti shrnout, co VW dělal posledních 10 let od vypuknutí dieselové aféry. Naprosto nepochopitelně se rozhodl vsadit na zřetelně nekonkurenceschopnou, nerentabilní a samostatně neživotaschopnou technologii a šel takto proti všem, které si nekoupil, především pak svým zákazníkům. Myslel si, že to zlomí, že tento nápad spasí evoluce, úspory z rozsahu, politický diktát, mediální mašinerie, cokoli takového. Nestalo se to a zejména na některých trzích jeho sen o přepnutí veškerých prodejů na elektrická auta končí totálním fiaskem.
Bilance je to opravdu prachbídná, přes veškerou naši skepsi i pro nás překvapivě špatná. Například u nás prodal VW letos září podle dat SDA 50 elektrických aut z 1 283 celkem. V srpnu šlo o 24 aut z 1 106 celkem. Bavíme se tedy o podílu 3,8 procenta v prvním a 2,2 v druhém případě. V obou případech pak (v srpnu dokonce dramaticky) víc elektromobilů prodala i Toyota, která na ně víceméně kašle. Jestli tohle není totální propadák, pak opravdu nevíme, co jím má být - však se podívejte, kolik elektrických aut VW nabízí, kde mají místo na jeho webu, co jediného propaguje atd. Totální propadák.
Jistě se najdou trhy, kde se mu s nimi vede lépe, ale nikde to není dobře. A i tam, kde to nějak funguje, je to těžké lámání reality přes koleno - dotace, umělé zdražování jiných koncepcí, nařízení, zákazy, daňové výhody a nevýhody... Některé z těchto věcí ostatně fungují i u nás, přesto je výsledek, jaký je. Tohle je opravdu mohutný mrtvý valach, na kterého VW nasedl i s celou tíží své existence. A teď spolu s ním zachází na úbytě.
Automobilce se děje přesně to, co jsme roky predikovali - stále více tlačí na pilu elektrických aut, na kterých nic nevydělává a nedokáže je přirozeně dostat do popředí. A stále více zanedbává své spalovací portfolio, které i tím tlačí do pozadí, přesto elektrické vozy prodejně totálně drtí. V momentě, kdy tyto dva přístupy žily bok po boku v poměru, kdy spalovací vozy měly dramaticky navrch, mohlo to ekonomicky fungovat. Ale jakmile začnete cpát moc peněz do nerentabilních projektů, dojdu vám. A VW už dochází.
Německý Bild tak informuje, že se VW dostal na samý pokraj vážné finanční krize. Společnost má problém s cash flow a v tuto chvíli postrádá 11 miliard Eur, tedy asi 267 miliard Kč, pro zajištění základního provozního financování v příštím roce. Letos ještě nějak vyjde, do roku příštího ale musí buď sehnat nové příjmy, nebo omezit výdaje, jiná cesta není.
Peníze firma potřebuje skutečně na elementární věci jako vývoj nových modelů, investice do nových technologií a modernizaci výrobních zařízení. Situace celé skupiny je tak znepokojivá a najednou není kde brát. Vinu na tom nese - znovu kvůli nesmyslné sázce na elektřinu - i finanční též kolabující Porsche, kdysi vysoce zisková firma, z jejíchž plusů bylo možné financovat leccos dalšího. Dnes je také ona na pokraji ztráty, proto se také zcela zbavila dosavadního generálního ředitele značky Olivera Blumeho, ačkoli on sám žádal jen o posílení své role o jakousi novou pravou ruku. Nebylo mu vyhověno, v Porsche skončil a teď musí napravit VW Group.
Firma si je pochopitelně této situace velmi dobře vědoma, proto také na jedné straně pod taktovkou finančního šéfa Antlitze škrtá náklady, jak se dá. Plných 20 tisíc zaměstnanců už je pryč, další propouštění pod pláštíkem dobrovolných odchodů se ale chystá nejen ve výrobě, nýbrž i marketingových, prodejních a investičních odděleních.
Pro překonání krize ale Němci potřebují i nové příjmy, prodej aktiv nevyjímaje. Firma tak prý zvažuje prodej výrobce motorů Everllence (dříve MAN Energy), informace o možném prodeji firem jako Italdesign a IAV probleskly už dřív. Volkswagen hledá nové zdroje kapitálu také u externích partnerů, tady ale může rychle narazit na nový problém.
Potíže společnosti jsou nepřehlédnutelné a logicky vedou k omezené důvěře věřitelů. Bild uvádí, že ratingové agentury jako Standard & Poor's už dnes VW hodnotí na spodní hranici ratingu „stabilní”. Pokud se situace firmy nezlepší, rating firmy se může zhoršit na „junk”, tedy „odpad”. A to bude znamenat jen další zdražení veškerého externího financování skrze vyšší úroky.
Volkswagen by tedy musel platit další peníze, šlo by o další jednotky miliard Eur nákladů ročně. To by mohlo způsobit řetězovou reakci, která by ovlivnila celou skupinu VW, neboť by si to vyžádalo další úsporná opatření a další problémy s elementárním fungováním. Není tedy už na čase sesednout? Žádné zázraky od dalšího marnění peněz na těch samých nesmyslech VW skutečně čekat nemůže.
VW dohání jeho sázka na elektrická auta jako ID.7, na kterých nevydělává peníze, přesto jich nabízí víc a víc. Aktuálně mu chybí 267 miliard pro zajištění fungování v roce 2026, to už není legrace. Foto: Volkswagen
Zdroj: Bild
Bleskovky
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
před 11 hodinami
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
včera
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
20.10.2025
Nejnovější články
- Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní
před 4 hodinami
- Kupci elektrického Porsche Macan začínají už po roce pociťovat největší bolest vlastnictví těchto aut
před 5 hodinami
- Jedno z posledních pořád levných větších aut v Evropě žije dál, s dieselem koupíte ho i v roce 2026
před 7 hodinami
- Škoda už chce prodávat asi jen sny a iluze. Ukázala další auto, které ani nezamýšlí vyrábět, akorát przní legendu značky
před 8 hodinami
- Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 10.24. 09:17 - řidičBOB
- pavprochovo brečítko 10.23. 18:55 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 10.23. 10:42 - řidičBOB
- Přituhuje 10.23. 07:24 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.22. 13:46 - řidičBOB
- Onboard videa 10.21. 21:10 - řidičBOB
- Škoda octavia 3 2013 1.2tsi 77kw 10.21. 19:44 - Hodir
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.21. 19:25 - Snowman000