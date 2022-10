Volkswageny už si našly cestu zpět do Ruska, zatím takovou, která nebude moc dráždit včera | Petr Miler

Pakliže někde po něčem přetrvává poptávka, okolnosti nedovolují vykrýt ji nabídkou standardními cestami a současně existují způsoby, kterými to pořád jde, je jen otázkou času, než se obě strany obchodu najdou. VW výrobu v Rusku obnoví stěží a i přímý dovoz odkudkoli je problematický, ale co takhle ojetiny z Číny?

Asi vám neřekneme nic nového, když konstatujeme, že pokračující konflikt na Ukrajině má výrazné dopady i na automobilový průmysl. Jednak představuje komplikaci kvůli dovozu řady surovin a dílů z Ruska či Ukrajiny, jednak mu ránu zasadily sankce, které prakticky vyhnaly zahraniční automobilky ze země. Na to velmi doplácí také česká Škoda a vůbec celý koncern VW, pro který bylo Rusko jedním z velkých a významných trhů, pro škodovku šlo dokonce o druhé největší odbytiště na celém světě.

Spousta konkurenčních automobilek - nejnověji Nissan - Rusko více nebo méně nadobro opustila, VW a Škoda ale v zemi dál zůstává činné, třebaže v poněkud hibernované podobě. Němci a Češi jistě doufali, že konflikt nebude mít dlouhého trvání a aktivity v zemi se podaří rychle obnovit. To se nestalo a snad nikdo už nečeká, že by se tak v dohledné době stát mohlo, koncern VW ale nadále v Rusku mosty nepálí.

Proč? O tom můžeme jen spekulovat. Možné je, že když už skoro 8 měsíců platí za to, že své aktivity jen zmrazil, nechce teď mosty spálit a bude raději dalších 8 měsíců platit dál. Může se také stát, že někomu ve vedení firmy brzy dojde trpělivost a firma Rusko stejně opustí. Dost dobře je ale možné také to, že koncern má jiné plány a jen čeká na vhodnou příležitost, až je rozjede. Však s téměř nulovou západní konkurencí by to byl velice zajímavý byznys.

Pro VW není ani dnes technicky problematické v zemi dál podnikat. Sankce na Rusko uvalily jen tzv. západní země, Volkswagen Group je ale globální firma mající své továrny i v Číně nebo v Indii, které žádné sankce nezavedly. Když luskne prstem, může začít do Ruska hrnout desetitisíce aut i bezpočet dílů potřebných pro lokální výrobu. Je to jen politické rozhodnutí, které si dnes Němci pochopitelně netroufnou udělat v obavách z reakce veřejnosti. Až se svět bude dívat jinam, může se to rychle změnit.

Pro VW je tu navíc ještě jedna věc, a to je péče o dříve prodané vozy - jsou jich v Rusku miliony. Také to je byznys, o který VW jistě nechce přijít, i kdyby náhodou lokální výrobu pohřbít přece jen měl. Udržet dealerskou síť v chodu vyžaduje přinejmenším náhradní díly, takové zásobování lze i za platných sankcí do určité míry obstarat. Chce to ale také aspoň nějaká auta, což už je těžší. Němci i tady musí cítit příležitost, neboť ruský trh v tomto ohledu jen vysychá, nové vozy jsou téměř výlučně ruské a čínské provenience. A jak se zdá, první cesta se našla.

Ruský portál Čínské automobily s odvoláním na list Changchun Ribao informuje, že firma FAW, čínský partner Volkswagenu pro výrobu jeho aut v zemi, počítá s exportem první várky ojetin vlastní produkce do Ruska. Mezi těmi má být i 1 000 Volkswagenů Jetta vyrobených právě v Číně u FAW a zprvu prodaných formou operativního leasingu. Snad nejsme paranoidní, když řekneme, že tohle je docela dobrý plán, jak nejprve potichu docílit výše zmíněného.

Však VW si nad věcí může umýt ruce, on nic, je to přece aktivita FAW - jak kdo podniká s ojetinami, to Němci nekontrolují. Do Ruska se ale takto dostanou VW, které tam dříve nebyly k mání (výhledově prakticky nekonečné množství) a navíc nejsou nové, což sankce míjí i zprostředkovaně, kdyby někdo chtěl mít morální námitky. Je to prostě cesta, jak zásobit dealery žádoucími vozy, které v Rusku chybí a které dovolí VW a jeho dealerům zůstat naživu až do doby, než se mezinárodní situace uklidní. A může jít snadno o předvoj dodávek nových VW z Číny, byť i v takovém případě by jisté uklidnění situace bylo třeba.

Uvidíme, jak se celá situace vyvine, realizace této operace vyžaduje schválení ruských úřadů, neboť čínské Volkswageny nemají typové schválení pro provoz v Rusku a dříve Rusové odmítali takové vydat. Něco nám ale říká, že dnes tohle bude formalita, i ruští politici budou rádi, že si lid může koupit alespoň nějaké „nové” VW, zvlášť když významné zvýšení nabídky (FAW má dovézt celkem 5 000 aut i dalších značek) uvolní situaci na celkově napjatém trhu s ojetinami.

Pokud dojde naplnění plán čínského partnera VW, firmy FAW, pak si Rusové budou moci brzy koupit podobné Jetty vyrobené v Číně. Do Ruska se má nejprve dostat 1 000 ojetin. Foto: Volkswagen

