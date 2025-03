Volný pád Audi pokračuje. Zisky se masivně propadají, peněz ubývá a propouštění je nutnost, absurdní plány přesto platí před 11 hodinami | Petr Miler

Po všem, čeho se Audi v uplynulých letech dopustilo, to nepřichází jako překvapení, přesto je pozoruhodné, že je na tom drahých německých značek tak jasně nejhůř. Šéf značky navzdory tomu pořád jen „uvažuje”, že by pohřbil od začátku nesmyslné plány.

Německá automobilka nemůže být ze současného mediálního pokrytí svých aktivit dvakrát nadšená, ale stará se o něj v prvé řadě sama. Poté, co oznámila výraznou redukci počtu svých zaměstnanců, který podle zveřejněných detailů třeba v domácím Německu klesne o plných 14 procent, odhalila své finanční výsledky za loňský rok. A ty ukazují, že propouštění, třebaže víc nepřímé než přímé, je v případě Audi nutnost.

Už jeho výsledky za rok 2023 nebyly žádnou hitparádou, když klíčové ukazatele poslaly dolů skoro o třetinu, ty ta rok 2024 pak nejsou nic lepší. Naopak. Společnost sice zůstává v černých číslech, je ale otázkou, jak dlouho tomu ještě bude. Celá rodina koncernových značek zvaná Progressive, v níž Audi hraje naprosto dominantní roli (Bentley, Lamborghini a Ducati budou z podstaty vždy do počtu), vykázala za rok 2024 jen 1,7 milionu prodaných vozů, což je o 12 % míň než v roce 2023. A finanční výsledky to poznamenalo po všech stránkách.

Obrat se vzhledem k prodejům ještě držel, když se propadl „jen” o 7,6 % na 64,5 miliardy Eur, horší je to provozním ziskem (-38 %), cash flow (-34,6 %) a čistým ziskem, který spadl o 33 % na 4,189 miliardy Eur. Možná si říkáte, že tragédie vypadá ještě jinak, klesající prodeje a rostoucí náklady ale způsobily takto masivní propad už druhý rok v řad, což má pochopitelně dopad na mizernou ziskovou marži. U Audi klesla u 9,1 % na 6 procent jen z roku na rok, konkurenti od BMW a Mercedesu jsou na tom přibližně o 2 procentní body lépe každý. To je neudržitelný vývoj.

Šéf firmy, po jehož odvolání voláme už skoro rok, se navíc i v tak problematické chvíli odmítá postavit k věcem čelem a dál si hraje své nesrozumitelné hry. Podle něj byl rok 2024 „přechodovým rokem” a dopadl prý přesně tak špatně, jak očekával, ale rok 2025... Rok 2025 „nebude ani o trochu snazší”. Gernot Döllner tedy po takové době útrap ani neslibuje zlepšení a říká, že věci jsou tak špatné, jak čekal? To je fascinující. A pozoruhodnost jeho přístupu nekončí zde.

Döllner dál odmítá uznat, že firmu táhne ke dnu také jeho (tedy nejen jeho) slepá sázka na elektrická auta, která nejsou pro zákazníky atraktivní (loni v ČR pouhých 2,6 % prodaných aut, celosvětově jen 10 %), i když je na ně kladen takový důraz, současně navíc nepřímo devastují zbytek portfolia automobilky jeho soustavným zanedbáváním. Máte ve výsledku jen produkt z podstaty nechtěný a vedle něj sice chtěný, ale v nechtěné formě. A dál nic. Je to mizerná spirála, ze které se lze vymotat jen návratem ke zdravému rozumu, toho ale šéf firmy soustavně není schopen.

Výsledky zdůvodňuje „globálními ekonomickými změnami a zesílenou mezinárodní konkurencí”, což je nesmysl - po stejné, tedy sestupné trajektorii jdou všichni jeho blízcí soupeři. Jen po ní nejdou s takovou vervou. Nikdo nepřidává, to jen Audi „víc ubírá”. A nehodlá s tím přestat. Jsme v kontaktu s naším člověkem v německé centrále, který říká, že ve firmě způsobilo velké pozdvižení, že Audi říká, že nemá peníze na vlastní zaměstnance, proto zmíněná opatření, současně ale oznámilo investici 8 miliard euro (přes 200 miliard Kč) právě do fabrik, ze kterých zmizí většina míst. Důvod? Döllnerovina prvního řádu: „Ingolstadt a Neckarsulm nastavujeme tak, aby byly robustní a flexibilní pro náročný přechod na elektrickou mobilitu.” Proboha, to je jako sundat si záchranou vestu, když už se stejně napůl topíte.

A jde to dál. Autocar probírá, jak znovu Gernot Döllner tváří v tvář současným fiaskům teprve uvažuje o tom, že by odpískal námi včera naposledy kritizovaný závazek přechodu jen k elektrické mobilitě. Firma i teď, právě v tuto chvíli v rovině oficiálních materiálů absurdně trvá na tom, že nové spalovací modely od příštího roku nedorazí a k 31. prosinci 2032 skončí zcela. O změně nálad ve firmě se mluví už několik pátků, dokud to ale není oficiálně oznámeno, nic se nemění. A Döllner je mistr v odvolávání odvolaného.

Aktuálně je pořád nerozhodný: „V případě všech světových oblastí se podíváme na životnost spalovacích motorů,” říká stále váhavě a dodává: „2032 bylo datum, kterém jsme komunikovali, ale asi budeme muset tato data a termíny přehodnotit.” Evidentně se mu do toho nechce, ač přiznává, že „prodloužení životnosti spalovacích motorů bude mít v zásadě pozitivní dopad na náš obchodní model”. Ale co je komu do obchodu, že? Hlavní je „ideologická čistota”.

Ať už se ale nakonec Audi rozhoupe k čemukoli, nečekejte, že podpoří dieselovou nabídku, i když v Česku obstarává 62 procent prodejů. To je také jasné, proč se žinýrovat pro 62 procent zpátečnických nýmandů, když můžete veškerou pozornost nasměrovat k 2,6 % uvědomělých jedinců, že?. Döllner tedy říká, že firma „nebude investovat do nových generací dieselových motorů” a nanejvýš nechá dožít jednotky ze stávající nabídky.

Je to podle nás tak do očí bijící nekompetentnost, že v současném automobilovém světě nevidíme v tak vysokých sférách jakoukoli srovnatelnou. Ale kdo chce kam... Strategie Audi je evidentně roky nefunkční, přesto na ní trvá. A bude si muset ještě víc nabít nos, než se vrátí k rozumnějšímu jednání.

Zaměstnanci továren Audi v Ingolstadtu a Neckarsulmu jsou rozčarování, že na investice v řádu stovek miliard do nechtěné elektrické mobility se peníze našly, ale na zachování tisíců pracovních míst těch, kteří dnes vyrábí žádané spalovací modely, nikoli. I to je obraz současného fungování Audi, které je stále na stejně špatné cestě. Přesto po ní hodlá kráčet dál. Foto: Audi

