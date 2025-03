Volný pád Stellantisu pokračuje. Další nepovedený restart slavné značky znamená propad prodejů až o 73 procent před 10 hodinami | Petr Miler

Tušíte, kde se automobilky dočetly, že lidé mají neomezené množství peněz a budou jim ochotně platit víc a víc za míň a míň? My nemáme ponětí. Ale někde to psát museli, protože jinak opravdu nevíme, jak jich mohlo tolik současně dojít k prakticky stejnému závěru.

Pokles prodejů Tesly v Evropě o 43 procent přijde leckomu strašně zajímavý a článků o nich najdete v médiích hromadu. Podle nás to ale s Američany nebude tak zlé a z větší části se z toho rychle oklepou, neboť novináři s gustem zaměňují korelaci s kauzalitou. Jsme přesvědčeni, že vliv aktivity Elona Muska na prospěch jím řízené firmy přeceňují, třebaže takový jistě existuje a některým je právem k smíchu.

O čem se píše o poznání míň, je pokračující propad prodejů celého koncernu Stellantis, který má hlubší a hůř řešitelné příčiny. Podle dat Data Force letos do února celý koncern se všemi svými značkami od Abarthu po Peugeot prodal jen 312 498 aut, což je o dalších 14 procent míň než loni. V samotném únoru to pak bylo 154 558 aut, o 15 procent míň než loni za stejný měsíc, takže propad se prohlubuje. Pro srovnání - samotná Škoda prodala do února 114 203 vozů, to není zase tak daleko od celého Stellantisu, z nějž se škodovce samostatně nevyrovná už ani jedna z jeho značek (nejblíž je dnes Peugeot).

Nominálně se na propadu podílí hlavně Opel a Citroën, relativně má ale celý vývoj jiného „vítěze”, který potvrzuje, že rovince „nový=lepší” v automobilovém světě zas jednou nefunguje. Jde o Lancii.

Automobilka se sice zbavila své žáby na prameni, když nechala jít Carlose Tavarese, problémy způsobené jeho krátkozrakými strategiemi ale zasadily Stellantisu řadu ran, které zejména na některé jeho značky dopadají velmi krutě. V poslední době se mluví hlavně o Maserati, které zjevně má na kahánku, ani jeho mizerný vývoj ale není tak dramaticky negativní jako ten Lancie. Automobilka přitom měla vzkvétat díky novému Ypsilonu, ale neděje se to.

I když nakonec - naštěstí - nevsadila vše jen na elektrický pohon a přišla i se spalovací verzí tohoto modelu, nový Ypsilon je pořád citelně dražší než ten starší. Lancia tak letos prodala jen 2 195 aut, což je o masivních 73 procent míň než 8 086 vozů prodaných do února loni. A v samotném únoru dodaných 1 147 aut (místo loňských 4 168) nevyznívá ani trochu líp. Vše tak nasvědčuje tomu, že dosavadní prodeje Ypsilonu byly dány hlavně tím, že šlo o solidní stylové auto do města a okolí za slušné peníze. A lidem bylo fuk, že je morálně přes dekádu staré (přišlo dokonce už v roce 2011). Že za to nové musí platit víc, aniž by z jejich pohledu víc dostali, jim jedno zjevně není.

Tento vývoj se zdá být pro současný automobilový svět velmi typický, však kdo se mu vyhýbá? Odvážně řekneme: Nikdo. Míra se různí, ne každému výrobci klesnou prodeje o 73 procent, ne každý výrobce ale také „skládá” své prodeje z jednoho jediného modelu. Jinak nevidíme výjimku - dražší a často nikoli lepší, leckdy naopak zřetelně problematičtější (elektrické, hybridní, „buzerační” elektronikou prošpikované, těžké, bez dieselů, bez určitých převodovek, bez určitých pohonů, bez některých karosářských verzí, bez tlačítek, to by dalo na knihu) prostě lidi tolik netáhnou. Však půdu pod nohama ztrácí i tradičně drahé modely jako Mercedes třídy C, který se z bestselleru firmy propadl kamsi do šedi průměru. Ani dobře situovaní lidé nechtějí platit statisíce navíc za auto, do kterého už nekoupíte jediný šestiválec, proč by ti obyčejnější měli být o pár tříd níž ochotni chovat se jinak?

Jistě, cesta k úspěchu může vést přes slevy, novější modely lidé nebudou odmítat, pokud aspoň nebudou citelně dražší. Ale je dnes pro automobilky reálné se na takové ceny dostat a současně neprodělávat? Při už dnes tenčících se ziscích se nezdá, že by to bylo možné, predikovat blížící se vlnu ekonomických potíží (protože neprodat i prodat pod cenou povede k témuž) dnes zřejmě není nemístné.

