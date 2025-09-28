Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery

Popravdě řečeno jsme se vždy divili, že to sám nezačal dělat už dávno. A tím spíš jsme se divili, když to s takovou vehemencí zatrhl vlastnímu prodejci. Teď už Němcům asi nateklo do bot už dost vody na to, aby k dovozu levně vyrobených aut na jinak dražší trhy přistoupili sami.

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Popravdě řečeno jsme se vždy divili, že to sám nezačal dělat už dávno. A tím spíš jsme se divili, když to s takovou vehemencí zatrhl vlastnímu prodejci. Teď už Němcům asi nateklo do bot už dost vody na to, aby k dovozu levně vyrobených aut na jinak dražší trhy přistoupili sami.

Říci, že Volkswagenu teče do bot, je vlastně stále projevem optimismu. Německá automobilka totiž daleko víc působí jako někdo, kdo v sandálech vstoupil do cesty rozvodněné řece. Stojí za tím hlavně její obrovsky hazardní sázka na elektromobilitu , která vedla i k výraznému zdražení a zhoršení spalovacích modelů. V Evropě navíc automobilce komplikují podnikání jak vysoké mzdy vyplácené nesmyslnému množství zaměstnanců, k jejichž nepropouštění se v dobách své největší slávy zavázala, tak Brusel se svou zelenou ideologií, která zejména ceny energií vyhnala neskutečně vysoko.

Němci tedy v Evropě musí na jedné straně počítat s vysokými náklady, na té druhé pak s nedostatečným zájmem o své vozy. V Číně je situace o trochu lepší, díky nízkým cenám místních aut totiž VW na největším trhu světa stále velmi dobře boduje - ovšem pořád téměř jen se spalovacími modely. Jenže už není absolutní jedničkou, jako tomu bylo po několik předchozích dekád, kdy navíc automobilka zastávala filozofii, že vozy vyvinuté a vyrobené v Číně jsou určené pouze čínskému publiku. Vlastně tak nepřekvapí, že začíná přistupovat k tomu, s čím ještě nedáno měla značný problém.

V únoru 2024 totiž vyšlo najevo, že jeden dealer značky nakoupil 22 kusů modelu ID.6 v Číně a rozhodl se je prodat v Německu. Na první pohled by na tom nemělo být nic špatného, celkové prodeje VW by navýšil tak jako tak. Nicméně problém byl v tom, že ID.6 stál v Říši středu v přepočtu asi 935 tisíc korun, zatímco německá automobilka ve své domovině prodávala jeho menšího příbuzného, tedy model ID.4, za 1,65 milionu korun. Vedení VW tak bylo ihned jasné, že kdyby totéž udělali ostatní, rázem ze své evropské produkce nic neprodá.

Došlo tedy na soud, který onen dealer prohrál a auta dál prodávat bez svolení výrobce nemohl. Ve světle nových okolností by však mohl své právníky znovu povolat do zbraně. Tentokráte by ale musel žalovat sám sebe. Jak uvádí Carscoops, VW se v komplikované situaci rozhodl, že ona v Číně vyvinutá a vyrobená auta bude mimo Čínu prodávat sám. Zatím jde o modely Magotan a Sagitar, které míří na Střední Východ, nicméně automobilka již potvrdila, že v další fázi dojde i na export aut její levné značky Jetta.

Němcům tento krok nemáme za zlý, je pochopitelný a ve výsledku Bruselu ukazuje, k jak nesmyslnému tažení se odhodlal. Pokud totiž v Číně vyrobené auto dokáže i v Evropě prodat levněji než v Evropě vyrobené auto, a to navzdory nákladům na dovoz a nemalému clu, říká to mnohé. Nejde tu navíc jen o čínskou produkci, ve srovnání s tou evropskou je levnější i ta americká, která navíc nově není zatížena žádným clem.

Starý kontinent se tak v rámci celého světa skutečně stal nekonkurenceschopným. A jakkoliv VW zatím nepotvrdil, že by na něj začal dovážet auta z Číny či USA, nevidíme jediný důvod, proč by tak neměl udělat, jakmile mu začne téct do bot ještě víc. A vzhledem k zabedněnosti vedení se opravdu nebudeme divit, když k tomu dříve nebo později dojde.


Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 1 - VW Magotan B9 2025 nove 04Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 2 - VW Magotan B9 2025 nove 05Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 3 - VW Magotan B9 2025 nove 06Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 4 - VW Magotan B9 2025 nove 07Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 5 - VW Magotan B9 2025 nove 23Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 6 - VW Magotan B9 2025 nove 24Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 7 - VW Magotan B9 2025 nove 38Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 8 - VW Magotan B9 2025 nove 39Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery - 9 - VW Magotan B9 2025 nove 40
Magotan je auto větší než Passat, které se prodává levněji než na kost oholená Škoda Octavia. Není tak divu, že jde o jeden z bestsellerů značky. Nově bude k mání i mimo Čínu, i když jen tam bude dál vyráběn. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

