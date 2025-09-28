Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery
Petr ProkopecPopravdě řečeno jsme se vždy divili, že to sám nezačal dělat už dávno. A tím spíš jsme se divili, když to s takovou vehemencí zatrhl vlastnímu prodejci. Teď už Němcům asi nateklo do bot už dost vody na to, aby k dovozu levně vyrobených aut na jinak dražší trhy přistoupili sami.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Popravdě řečeno jsme se vždy divili, že to sám nezačal dělat už dávno. A tím spíš jsme se divili, když to s takovou vehemencí zatrhl vlastnímu prodejci. Teď už Němcům asi nateklo do bot už dost vody na to, aby k dovozu levně vyrobených aut na jinak dražší trhy přistoupili sami.
Říci, že Volkswagenu teče do bot, je vlastně stále projevem optimismu. Německá automobilka totiž daleko víc působí jako někdo, kdo v sandálech vstoupil do cesty rozvodněné řece. Stojí za tím hlavně její obrovsky hazardní sázka na elektromobilitu , která vedla i k výraznému zdražení a zhoršení spalovacích modelů. V Evropě navíc automobilce komplikují podnikání jak vysoké mzdy vyplácené nesmyslnému množství zaměstnanců, k jejichž nepropouštění se v dobách své největší slávy zavázala, tak Brusel se svou zelenou ideologií, která zejména ceny energií vyhnala neskutečně vysoko.
Němci tedy v Evropě musí na jedné straně počítat s vysokými náklady, na té druhé pak s nedostatečným zájmem o své vozy. V Číně je situace o trochu lepší, díky nízkým cenám místních aut totiž VW na největším trhu světa stále velmi dobře boduje - ovšem pořád téměř jen se spalovacími modely. Jenže už není absolutní jedničkou, jako tomu bylo po několik předchozích dekád, kdy navíc automobilka zastávala filozofii, že vozy vyvinuté a vyrobené v Číně jsou určené pouze čínskému publiku. Vlastně tak nepřekvapí, že začíná přistupovat k tomu, s čím ještě nedáno měla značný problém.
V únoru 2024 totiž vyšlo najevo, že jeden dealer značky nakoupil 22 kusů modelu ID.6 v Číně a rozhodl se je prodat v Německu. Na první pohled by na tom nemělo být nic špatného, celkové prodeje VW by navýšil tak jako tak. Nicméně problém byl v tom, že ID.6 stál v Říši středu v přepočtu asi 935 tisíc korun, zatímco německá automobilka ve své domovině prodávala jeho menšího příbuzného, tedy model ID.4, za 1,65 milionu korun. Vedení VW tak bylo ihned jasné, že kdyby totéž udělali ostatní, rázem ze své evropské produkce nic neprodá.
Došlo tedy na soud, který onen dealer prohrál a auta dál prodávat bez svolení výrobce nemohl. Ve světle nových okolností by však mohl své právníky znovu povolat do zbraně. Tentokráte by ale musel žalovat sám sebe. Jak uvádí Carscoops, VW se v komplikované situaci rozhodl, že ona v Číně vyvinutá a vyrobená auta bude mimo Čínu prodávat sám. Zatím jde o modely Magotan a Sagitar, které míří na Střední Východ, nicméně automobilka již potvrdila, že v další fázi dojde i na export aut její levné značky Jetta.
Němcům tento krok nemáme za zlý, je pochopitelný a ve výsledku Bruselu ukazuje, k jak nesmyslnému tažení se odhodlal. Pokud totiž v Číně vyrobené auto dokáže i v Evropě prodat levněji než v Evropě vyrobené auto, a to navzdory nákladům na dovoz a nemalému clu, říká to mnohé. Nejde tu navíc jen o čínskou produkci, ve srovnání s tou evropskou je levnější i ta americká, která navíc nově není zatížena žádným clem.
Starý kontinent se tak v rámci celého světa skutečně stal nekonkurenceschopným. A jakkoliv VW zatím nepotvrdil, že by na něj začal dovážet auta z Číny či USA, nevidíme jediný důvod, proč by tak neměl udělat, jakmile mu začne téct do bot ještě víc. A vzhledem k zabedněnosti vedení se opravdu nebudeme divit, když k tomu dříve nebo později dojde.
Magotan je auto větší než Passat, které se prodává levněji než na kost oholená Škoda Octavia. Není tak divu, že jde o jeden z bestsellerů značky. Nově bude k mání i mimo Čínu, i když jen tam bude dál vyráběn. Foto: Volkswagen
Zdroj: Carscoops
Bleskovky
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
před 9 hodinami
- Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat
včera
- První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka
25.9.2025
Nejnovější články
- Toto jsou nejspolehlivější verze Volkswagenu Golf vůbec. Narazíte na ně už jen v bazarech, stojí překvapivě málo
před 7 hodinami
- Německé automobilové firmy začínají padat jako kostky domina. A pokud nekrachují, propouští ve velkém
před 8 hodinami
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
před 9 hodinami
- Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery
před 10 hodinami
- Ceny kdysi nejrychlejšího luxusního sedanu světa spadly legračně nízko, auto schopné vozit rodinu hodně přes 300 km/h nestojí víc než lepší Škoda
dnes
Živá témata na fóru
- IT poradna 09.28. 15:28 - pavproch
- whitelist & blacklist 09.28. 12:17 - M.Z.
- Za kolik jezdíte s benzínem? 09.28. 12:11 - Snowman000
- OBD diag pro moje brmbrmbrm 09.28. 11:27 - pavproch
- Politický koutek 09.28. 10:39 - řidičBOB
- Onboard videa 09.28. 09:18 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.27. 20:55 - řidičBOB
- phev sup/passat vs EV vs rav4? 09.27. 18:48 - řidičBOB