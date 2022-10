Volvo na poslední chvíli změnilo jméno nástupce svého klíčového modelu, nový šéf „vyměkl“ před 8 hodinami | Petr Prokopec

I tento postup ukazuje, jak nejisté si automobilky jsou, když hovoří o tlusté čáře za svou minulostí a krocích vstříc lepší budoucnosti. Také Volvo se tvářilo, že tuto změnu dá najevo novou nomenklaturou, nakonec ale na poslední chvíli ucuklo.

Většina lidí má Volvo spojené s alfanumerickým označením, ti dříve narození pak mohou vzpomenout ještě na trojici čísel, kterou švédská značka začala používat v roce 1966. Ke klasickému názvu pak automobilka za celou svou historii sklouzla pouze dvakrát, nicméně model Duett se nevyrábí od roku 1969 a Amazon zmizel ze scény o rok později. Dnes na tyto výjimky vzpomene jen málokdo, místo toho jsou prakticky ve všech myslích hluboce zakořeněná označení jako XC90.

Švédové se nicméně rozhodli, že od roku 2025 budou uvádět na trh jen nové elektrické vozy. De facto tedy vstupují do nové éry, což chtěl bývalý šéf značky Hakan Samuelsson zvýraznit právě změnou v rámci pojmenování příštích modelů. Nástupce výše zmíněného SUV, jenž se ukáže 9. listopadu, tak měl dorazit jako Volvo Embla, což by nakonec dávalo smysl nejen výše popsanou optikou. V severské mytologii jde totiž o Evu, tedy o vůbec první ženu stvořenou bohy vedle Aska (neboli Adama).

Nástupce XC90 se totiž má stát jakousi pramáti budoucí elektrické ofenzivy, to je s označením Embla ruku v ruce. U Volva se ale zjevně začali obávat, že terč, který zasáhne, nebude až tak velký. Nový šéf značky Jim Rowan tak nakonec zjevně usoudil, že přílišná odvaha by se nakonec Švédům nemusela vyplatit. Nakonec tedy na poslední chvíli došlo ke změně plánů a návratu k alfanumerickému označení, přičemž do názvu EX90 byla vtlačena elektrifikace aspoň jedním písmenem.

„Co se týče představení nových modelů, průběžně jsou zvažovány různé volby. Vždy je třeba vzít v potaz hodně okolností, zvláště pak povědomí o značce,“ uvedl Rowan. Jak přitom dodal, právě při zvažování veškerých faktorů nakonec bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat v současné nomenklatuře a zdůrazněn bude pouze přechod směrem k bateriovému pohonu. To nicméně nakonec může značce přinést i nemalé potíže.

Je totiž třeba si uvědomit, že sedany označuje Volvo jako S60 či S90. Pokud by nicméně i do názvů jejich budoucích elektrických variant promítlo ono písmeno E, rázem je na stole konflikt s Lexusem. Japonská automobilka totiž označení ES užívá již od roku 1989, byť jej doplňuje třemi číslicemi místo dvou. Ke zmatení publika nicméně často stačí ještě méně, právníci Lexusu by tak do předem nejspíše vyhraného boje vytáhli s nadšením.

Bude tedy opravdu zajímavé sledovat, jak se názvosloví změní u dalších švédských novinek, hovoří se nyní o použití označení jako S60 Recharge, což by bylo ještě méně odvážné než příklon k EX90. Minimálně američtí dealeři nicméně mají ze zachování alfanumerického označení radost, pochopitelně, s jasně patrnou elektrifikací není spojen jen zájem, ale také odpor, takže dávat tento aspekt příliš okatě najevo není žádoucí. Jeden z dealerů značky v USA, Garth Blumenthal, totiž dodává, že název EX90 je pro lidi daleko snáze pochopitelný, a to proto, že navazuje na dosavadní XC90 či XC60. Dle německých prodejců je to ale prý jedno, podstatné pro ně je, jak produkt funguje a vypadá. Inu, v Německu odpor k elektrifikaci aut zase tak velký není.

To ale může být projev naivity, souhlasit tak lze spíše s americkým názorem, správný název totiž dokáže prodejní divy. Lidé se navíc novinek spíše bojí a přistupují k nim s větší obezřetností. EX90 tak může být navzdory své podstatě přijata snáze než Embla.

Volvo XC90 je klíčový model značky. Foto: Volvo



Jeho nástupce, kterého zatím můžeme vidět jen na patentových nákresech, se měl jmenovat Embla a jasně tak dávat najevo, že jde o úplně jinak pojatý, elektrický vůz. Nakonec ale firma raději sáhla po obvyklém značení jen v trochu upravené formě. Foto: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, CC0 Public Domain

