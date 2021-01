Volvo od letoška dává ke svým autům i béžový klíč, má zvláštní funkci před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Klíče k autům jsou obvykle černé, novinka od Volva je béžová. A barva není tím, čím se liší od standardu, majiteli vozu dává do rukou více moci, pokud bude své auto někomu půjčí.

Pokud sledujete dění okolo Volva, pravděpodobně víte, že žádný nový vůz švédské značky nemůže jet více než 180 km/h, tedy alespoň v továrním nastavení. Automobilka totiž elektronicky omezila rychlost svých vozů na úroveň daleko nižší, než bylo dosud obvyklé, prý v zájmu bezpečnosti. U této mety se ale Volvo zastavit nehodlá, jakkoliv další omezení již hodlá ponechat na majitelích. Ti totiž od letošního roku standardně kromě dvou klasických klíčků dostávají tzv. Care Key. Tedy speciální béžový klíček, s nímž lze možnosti nakládání s vozem dále omezovat.

Volvo toto opatření oznámilo již před dvěma lety, tedy současně s představením základního omezovače. Značka přitom uvedla, že Care Key je určen hlavně pro mladé a nezkušené řidiče či pro rodinné známé, kterým sice vůz půjčíte, ovšem máte obavy, že by se s ním nemuseli vrátit zcela v pořádku. V té chvíli jednoduše standardním klíčkem odemknete své Volvo, zamíříte do palubního menu a v nastavení upravíte požadovanou rychlost, jaká bude následně maximem.

Jakkoliv lze pochopit snahy stojící za tímto nápadem, je třeba dodat, že výsledky z něj plynoucí nemusí být jednoznačně pozitivní. Stačí si uvědomit, že v mnoha případech dokážete zabránit havárií jen díky tomu, že o trochu více šlápnete na plyn. A jakkoliv v té chvíli možná pojedete rychleji, než silniční zákony povolují, ona drahocenná sekunda může stačit k tomu, abyste zabránili střetu s čímkoli nebo kýmkoli jiným.

Navíc je třeba se ptát, kde přesně je onen bezpečný limit. Nebezpečná může být klidně i devadesátka, pokud tak rychle pojede řidič ve městě. Či stodvacítka na okresce. Nebo pro změnu osmdesátka na dálnici. Omezovat rychlost tak podle nás není cestou k redukci rizika na silnicích. Ostatně každý rozumný rodič ví nebo poznal, že zakázat něco dětem bez vysvětlení není dobrý nápad. A když jim to náležitě vysvětlíte, nemusíte je vodit za ručičku, aby vaše slova měla na paměti.

Šli bychom na to jinak - pokud se o svého potomka bojíte, naučte jej co nejlépe řídit, zajeďte s ním na odlehlé parkoviště nebo na okruh a ukažte mu, kde leží limity rozumné jízdy a co si může a nemůže dovolit. Podle nás pomůžete jeho následnému chování na silnici více než specifickým klíčem, ke kterému navíc budete potřebovat trezor na ty ostatní, jinak nebude k ničemu. Ale je to jen náš názor, Volvo se rozhodlo jít jinou cestou.

Care Key se od standardních klíčků liší béžovou barvou. Pokud s ním vůz odemknete a nastartujete, budete moci jen pouze takovou rychlostí, která je majitelem přednastavena. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Prokopec