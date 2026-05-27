Volvo po mohutném propadu prodejů přehodnocuje svůj přístup ke kombíkům, najednou mu budou dobré
Ještě loni Švédové radostně oznamovali světu, že modely jako V60 a V90 jsou přežitek a skončí bez nástupce. Částečně tento plán dokonali, nyní ale zjišťují, že bez své tradiční klientely by to také mohli jednoho dne zabalit úplně.
Volvo v posledních letech působí zmateněji než kamzík na rovině. Švédové totiž opakovaně přichází s vizemi, které jsou obvykle naprosto nesmyslné už na papíře. Následně utratí nemalé peníze, aby je začali realizovat, až zjistí, že svých cílů nemohou dosáhnout. Odvolají tedy slíbené, aby přišli zase s jiným závazkem. Protože je ale i z říše snů, jen trochu méně okatě, nezbývá jim znovu nic jiného než „hodit zpátečku“. A nejinak tomu zjevně bude s jejich touhou ukončit výrobu kombíků, které tuto značku po dlouhá léta definovaly.
„Jsme malá automobilka, která má omezené zdroje. Musíme tedy přicházet s logickými rozhodnutími,“ uvedl loni v březnu tehdejší šéf značky Jim Rowan. A oznámil, že jediné existující kombíky V60 a V90 se už nástupců nedočkají. Místo toho se automobilka chtěla soustředit pouze na SUV, což smysl do jisté míry dávalo - modely XC90, XC60 a XC40 se totiž staraly o zhruba dvě třetiny jejích registrací. Švédové předpokládali, že nakonec se jim tímto směrem povede přesunout naprostou většinu zákazníků.
S podobnými záměry se ale vytasila řada konkurenčních značek, které navíc nezůstaly jen u kombíků, ale nemilosrdně přes palubu posílaly naprosto vše, co nebylo SUV. V důsledku toho ovšem ve finále jejich prodeje jen klesaly, neboť ne každý touží po zvýšeném podvozku a zvýšené stavbě karoserie, zvlášť když takových aut dnes nabízí každá značka několik. Radovat se oproti tomu mohli ti výrobci, kteří nevsadili vše na jednu kartu - v jejich rozmanité nabídce si totiž každý zákazník mohl najít to, po čem jeho srdce touží, i když to vedlo k vyšším vývojovým nákladům. A tak u Volva přišla další změna.
Hakan Samuelsson, který Rowana v šéfovském křesle nahradil, nyní pro Motor1 uvedl, že Volvo nakonec kombíky vezme na milost. „Američtí zákazníci to jistě vědí lépe, ale podle mě trh zašel až příliš daleko ve snaze nabízet jen SUV. Nemyslím si, že v horizontu 10 let bude Volvo prodávat jen taková auta,“ zmínil. Svými dalšími slovy ale naznačil, že k jiným strategiím automobilky nepřiměly jenom zákazníci, ale také úřady.
„Z mnoha různých důvodů potřebujeme nižší auta. Odpor vzduchu je jedna věc, protože to ovlivňuje dojezd. A pokud máte menší čelní plochu, je to jednodušší. Všechno je poté jednodušší,“ dodal Samuelsson s tím, že dnešní děti často vnímají SUV svých rodičů jako zlo. Logicky tedy chtějí něco jiného, pročež by Volvo nakonec mělo přivést na trh více kombíků, než jich nabízí nyní. To je vskutku dramatický obrat po pouhém roce, ovšem nic jiného se očekávat ani nedalo.
Už loni jsme ostatně zmiňovali, že pokud se Volvo bude soustavně snažit vnucovat zákazníkům jen svou představu toho správného auta, narazí kosa na kámen. A přesně to se už nějakou chvíli děje, neboť prodeje v roce 2025 byly o 7 procent nižší než předloni. Přičemž v letošním prvním čtvrtletí si značka připsala další 11procentní pád. To už jsou mohutné propady, takže změna předchozí strategie je jeví být nezbytnou nutná. Je ale otázkou, jak moc zafunguje poté, co značka skončila s výrobou vlastních spalovacích motorů. Také to byla jedna z oněch „hurá akcí”, které nemohou dopadnout dobře...
Chcete švédský kombík? Aktuálně už je k mání pouze V60, model V90 totiž loni skutečně skončil. I V60 má ale na kahánku, automobilka od loňska s kombi už nepočítala. Teď zase obrací. Foto: Volvo
Zdroj: Motor1
