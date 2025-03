Volvo říká, že na své tradiční a mnohými dál oblíbené kombíky už kašle, budoucnost vidí v jiných typech aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Unifikace, to je smutný proces, kterým prochází v posledních letech nabídky prakticky všech automobilek. A některým není v tomto ohledu svaté nic, ani to, co jim do značné míry udělalo jméno.

Pokud zavřete oči, co přesně vám vytane na mysli, kdybyste si měli představit typické Volvo? S největší pravděpodobností půjde o hranatý kombík, i když s takovými Švédové skončili před mnoha lety. Modely jako V60 a V90 jsou spíše uhlazené a někdejší produkci značky připomínají pouze svým logem. V roce 2002 navíc Volvo představilo XC90 první generace, které se od té doby dočkalo i dvou menších sourozenců (XC60 a XC40). A právě na tuto trojici loni připadlo 513 364 z 763 389 celkem prodaných aut značky.

Synonymem pro Volvo tedy již není hranatý kombík, nýbrž SUV. Proč ne, takový je vývoj posledních let, nějak ale nechápeme, proč by to mělo vést k dalším změnám v nabídce značky, ze které by podle jejího šéfa Jima Rowana měly kombíky V60 a V90 vypadnout bez nástupců. Značka by pak následně přešla od strategie 8x8, kdy počítala s osmi modely, z nichž každý na trhu pobyl osm let, k nové strategii 7x7. Její portfolio by tedy tvořilo jen sedm aut, jejichž životní cyklus by se lehce zkrátil. Povětšinou by přitom šlo o SUV, případně o sedany se zvýšeným podvozkem či o MPV určené pouze pro Čínu.

„Je drahé přivést na trh různé modely, stejně jako je drahé je na trhu udržet. A z marketingového úhlu pohledu je rovněž drahé je vůbec představit,“ uvedl Rowan. Dle něj tak Volvo spíš zkusí rozšířit záběr některých klíčových modelů. Třeba XC60 by tak mělo oslovit zákazníky, kteří dosud kupovali V90. „Nabízíme jej ve verzích Black Edition i Cross Country, máme tedy různé varianty téhož vozu. Je pro nás tedy levnější dosáhnout vyšších objemů se stejnou platformou a se stejnou formou,“ dodal šéf švédské automobilky.

„Jsme malá automobilka, která má omezené zdroje. Musíme tedy přicházet s logickými rozhodnutími, kde chceme být součástí hry a kde se chceme lišit,“ pokusil se Rowan vysvětlit, proč míří tímto směrem. Zároveň podotknul, že branži v nemalé míře ovlivní vyšší cla, která jednotlivé země tahají z rukávů stále častěji. „Máme nicméně štěstí, že máme továrny v Evropě, Severní Americe i Číně, což nám dává flexibilitu.“ Přesto všechno se ale třeba výroba EX30 přesune z Číny do belgického Gentu.

V případě takového ES90 však Volvo muselo přistoupit k těžkému rozhodnutí, neboť dle Rowana dojde na „snížení počtu trhů, kde se může prodávat“. Protože se totiž nadále bude vyrábět v čínském Čcheng-tu, dopadla by na něj v Evropě 30procentní cla a ve Spojených státech dokonce 112,5procentní. V takové chvíli by ale elektrický liftback, který je technicky spřízněný s elektrickým SUV XC90, byl neprodejný. Je ale možné, že část výroby Volvo přesune za jeho sourozencem do Charlestonu v Severní Karolíně.

Ať tak či onak, V60 a V90 to mají podle všeho spočítané, i když pořád nejde o nijak okrajové zboží. Neznámou se zdá být jen termín, kdy dojde na ukončení výroby. Menší kombík na svět přišel v roce 2018, ten větší se objevil o dvě léta dříve. V roce 2020 pak prošel faceliftem, načež by mu dle původní strategie již mnoho života zbývat nemělo. Na druhou stranu, XC90 druhé generace je tu již od roku 2015, přišel za sebou má již druhou modernizaci. Volvo tak může i kombíkům život ještě nějaký čas natahovat

V60 a V90 u švédské automobilky už pouze dožijí, s nástupci se nepočítá. Foto: Volvo

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

