Volvo s okamžitou platností vyhodilo svého zmateného šéfa, jeho náhrada je ale hodně špatný vtip dnes | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Víte, že jste si v práci nevedli dobře, když vám v neděli oznámí, že v pondělí končíte. Přesně to postihlo Jima Rowana, který v pozici šéfa Volva zpackal mnohé, a tak si po pouhých třech letech vyklidil stůl. Ze zálohy byl ale povolán jeho ne až tak odlišně uvažující předchůdce.

Jen o málokteré automobilce bychom řekli, že se dnes pohybuje po správné trajektorii, leckterou by ale šlo v jejím tápaní omluvit tím, že se jen bojí odmítnout skákat jinak, než politici pískají. O Volvu tohle říci nejde - je podle nás na scestí a tímto směrem se vydalo v prvé řadě samo.

Automobilka, kterou spousta lidí miluje pro její dieselové kombíky, ze své vlastní vůle skončila s diesely a skončí s kombíky. Mohli bychom najít tisíc jiných příkladů odtržení této automobilky od technické a ekonomické reality, tisíc jiných příkladů ignorace preferencí jeho vlastních zákazníků, ale za všechny tu necháme tohle. I loni, kdy už se skoro žádné dieselové Volvo koupit nedalo, si tento pohon vybralo dle dat SDA skoro 30 procent Čechů. Kombíky - a to už jde jen o dva modely ve čtyřech verzích - 13 procent Čechů. Reprezentativnější rok 2023 hovoří v prvním případě dokonce o 41 resp. procentech, ve druhém je podíl stabilní. Nevíme, jak vy ale my bychom tolika zákazníků záda z plezíru neukazovali.

Volvo to dělá, a proto u nás nemá respekt. A české zastoupení, které by tomu mělo čelit ve váš prospěch, reálně před tím ale zavírá oči a je nakonec naštvané na nás, že o tom informujeme, také ne. Je to ale jen jakási špička ledovce, firmou cloumají i mnohem absurdnější kroky. Stačí vzpomenout na vrchol stejného jednání, kdy automobilka avizovala, že „po roce 2030 neprodá jediné neelektrické auto bez ohledu na cokoli”, aby to loni v létě zrušila. A v říjnu vše vyšperkovala tím, že EU prosila, aby mu zakázalo prodávat auta, která byste po něm jako zákazníci mohli chtít. Nechápeme, jak se takhle někdo může chovat. Stejně jako nechápeme, že si od takto jednající, klienty tak neskrývaně pohrdající firmy něco koupí.

S těmi nejproblematičtějšími kroky bylo spojeno jména Jima Rowana, od roku 2022 šéfa automobilky, který se jí překvapivě ujal po úřadování v Dysonu. Nevíme, jak moc mu šlo prodávat vysavače, s auty se ale nesešel a jeho vyjádření byla vesměs plná perel, jako jsou ty výše zmíněné. Automobilka navzdory tomu dokázala prodávat docela dost aut, krátkodobé úspěchy jsou ale v automobilovém světě nedostatečné, to je vždy běh na dlouhou trať. Vítězí jen dlouhodobě udržitelné strategie, což ta Rowanova nebyla ani omylem, a to ani po loňské změně původních plánů. Firma tak zřejmě přišla na to, na co už přišlo Porsche, nedávno varovala, že rok 2025 pro ni může být velmi komplikovaný, a Rowana už u vesla nenechá.

Až čas ukáže, co přesně se stalo a jaké okolnosti to provázely, Volvo ale včera, tedy v neděli, oznámilo, že Rowan ve funkci k 31. březnu končí. Když vám v neděli řeknou, že v pondělí už nemáte chodit do práce, víte, že jste si nevedli dobře, tohle je jedním slovem vyhazov. Konkrétní důvody automobilka pochopitelně neuvádí, není ale těžké si domyslet, že zmatené a dogmatické Rowanovo řízení způsobovalo společnosti příliš mnoho problémů, které dál není schopna či ochotna snášet.

Kdyby Rowan odešel a místo něj přišel znovu racionálně uvažující manažer, jedině zatleskáme, řešení Volva je ale bizarní. Na místo šéfa zpět na dva roky povolalo z důchodu už 74letého Hakana Samuelssona, který pro automobilku nepochybně udělal hodně dobrého, je to starý mazák a ví, jak takovou firmu efektivně provozně řídit. Potud v pořádku. Jenže po stránce strategie, což je to hlavní, co nyní bude Volvu srážet vaz, je podobně marný jako jeho odvolaný ex-nástupce. Byl to on, kdo mj. rozhodl o konci dieselových Volv a jeho komentář k tomu byl až rowanovsky trapný.

„Na některé věci musíte mít koule, abyste je prostě udělali, protože je to správné,” řekl Samuelsson v roce 2022. Vážně? Nerespektování přání zákazníků není odvaha, je to hloupost, která doběhne každého, který si to včas neuvědomí. Volvo tímto směrem očividně nemíří, a pokud Samuelsson zásadně nezmění svůj styl (což v jeho věku a pozici vracejícího se spasitele opravdu nečekáme), stěží přinese automobilce jinou než krátkodobou úlevu. Bůh s tebou, Volvo, bůh s tebou.

Loni jsme psali: „Volvo na tom musí být opravdu hodně špatně, když si do svého vedení nedokázalo dosadit nikoho lepšího než Jima Rowana.” Tak teď je na tom vlastně líp, protože Rowana vyhodilo. Foto: Volvo



Ale o kolik líp? Návrat 74letého Hakana Samuelssona k veslu není tou strategickou spásou, kterou automobilka potřebuje. Foto: Volvo

Zdroje: oznámilo, SDA, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.