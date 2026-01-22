Volvo se dál pokouší o elektrickou budoucnost „bez jakýchkoli kdyby a ale”, jeho novinka ale zase slibuje víc než může
Petr Prokopec
před hodinou | Petr Prokopec
Zvenčí je to snad i Švéd, uvnitř spíš Číňan a v útrobách? Marné mluvit. Tohle auto má reálnou šanci bodovat jen v Evropě, a to jen do té doby, dokud u moci zůstanou síly ochotné podobná auta donekonečna subvencovat. Není to trochu málo?
Minulý rok BMW představilo iX3 druhé generace, zatímco Mercedes-Benz se pochlubil svým GLC s technologií EQ. Obě německá SUV tedy dostala elektrický pohon a podle automobilek obě u zákazníků bodují. Může tomu tak i být, jakkoli je třeba poznamenat, odkud klientela převážně pochází. Amerika pro elektromobily aktuálně nehoří skoro vůbec, Číňané po letech adorace západních značek začínají upřednostňovat ty domácí, které často nabízejí víc a levněji, o Japonsku, Austrálii, Rusku, Africe nebo Jižní Americe pak ani nemá smysl mluvit. Prodeje těchto aut tam mohou růst, ale růst o 400 procent vypadá dobře jen do chvíle, než zjistíte, že jde o 5 vozů místo 1.
Znamená to tedy, že automobilkám zůstal na hraní v podstatě jen evropský píseček. Ten sám o sobě není malý a pokud by elektromobily skutečně byly dostupné, nejspíše by se výrobcům i dařilo. Jenže právě v oblasti pořizovacích cen i provozních nákladů se starý kontinent od Říše středu neskutečně liší navzdory až absurdně štědrým místním přerozdělovacím mechanismům. V Číně je totiž elektrický pohon vnímán jako řešení pro chudé, proto je ostatně levnější než ten spalovací. A méně se platí rovněž za elektřinu než za benzin. Jenže v Evropě je tomu naopak, elektromobilita je zde spojena s příliš vysokými cenami vzhledem k tomu, jak málo uživatelského komfortu nabízí.
Bohatí lidé se do ní příliš nehrnou, ty pozitivnější pak často odradí brutální poklesy hodnoty v čase. Ač je tedy celé pískoviště poměrné velké, elektrickému pohonu je v něm vyhrazena jen malá část, o kterou se navíc pere víc a víc aut. Automobilky si proto musí uvědomit, že jdou do boje, ve kterém cáká krev na všechny strany. A že i když vyhrají, budou na špici jen krátce. Kvůli tomu ale nestihnou prodat tolik aut, kolik je třeba na vyvážení nemalých vývojových nákladů a snadno skončí jako Porsche.
Nyní tu máme dalšího nováčka, který jde proti iX3 a GLC EQ, který vůbec nemusel přijít a nechyběl by ani zákazníkům, ani automobilce. Jenže Volvo si dalo za cíl přejít na elektrická auta „bez jakýchkoli kdyby a ale”, a i když si to v mezičase rozmyslelo, umíněnost ho úplně neopustila. A tak je tu model EX60.
Jeho název odkazuje na spalovací bestseller značky, kterého se od roku 2008 prodalo více než 2,7 milionu kusů. Nicméně oproti XC60 stojí elektromobil na odlišné platformě SPA3. Čím zaujme na první pohled, to je absence tradičních klik. Místo nich tu máme jakási křidélka zasazená do okenních lišt, která přispívají k nízkému větrnému odporu Cd 0,26. Doufejme, že v případě nehody nepovedou ke zvýšení náporu na márnice a krematoria...
Jinak se EX60 tváří jako typické Volvo, což není na škodu, venkovní design má automobilka poměrně dobře zmáknutý. Diskutabilní je ovšem interiér novinky. Jakkoli totiž značka vždy kladla velký důraz na minimalismus, ten kráčel ruku v ruce se skandinávskými tradicemi. Jenže z palubní desky novinky čiší na všechny strany Čína. Na klasická tlačítka tak narazíte pouze na volantu, jinak jsou veškeré funkce soustředěny na dotykový displej, který má podle značky nulovou prodlevu.
EX60 je prvním modelem Volva, u kterého došlo na integraci umělé inteligence Google Gemini AI. Vylepšeno by tím mělo být hlavně hlasové ovládání, které se má chovat přirozeněji, pročež si posádka nemusí pamatovat jen specifické příkazy. Minimálně v dohledné době je pak možné počítat pouze s pěti sedadly, byť se o sedmimístném provedení hodně spekulovalo. Vůz má přesto i díky absenci středového tunelu nabídnout nemalý vnitřní prostor.
Po stránce motorické bude možné volit mezi třemi verzemi P6, P10 a P12. První počítá pouze s jedním vzadu umístěným motorem, který produkuje 374 koní a je spojen s bateriemi o kapacitě 80 kWh. Stovku tak zvládne za 5,9 sekundy, zatímco dojezd má činit až 620 km. P10 oproti tomu již disponuje dvěma motory, celkovým výkonem 510 kobyl a 4,6sekundovým zrychlením. Jeho baterie pak mají kapacitu 91 kWh, pročež byl dojezd dle cyklu WLTP vypočítán na 660 km.
Vrcholná varianta P12 pak taktéž dostala do vínku dvě jednotky, jejich výkon ovšem vzrostl na 680 koní. Stovku tedy máte na tachometru již za 3,9 sekundy, nejvyšší rychlost ale byla omezena na směšných 180 km/h stejně jako v předchozích dvou případech. Kapacita baterií pak narostla na 112 kWh, což má vést k dojezdu až 810 km. Tady auto zas jednou slibuje víc než může - 112 kWh je něco jako 28litrová nádrž naftového auta, už 500 km na nabití bude při normální jízdě spíš zázak.
Volvo se dál pyšní tím, že EX60 dokáže dobít energii na 340 km během deseti minut, pokud s ním zastavíte u stanice s výkonem 400 kW, což je klasická absurdní matematika. 340 km? A jaké jízdy? Z uvedeného vyplývá, že auto udrží u takové nabíječky během oněch 10 minut průměrný dobíjecí výkon 266 kW, takže doplní okolo 42 kWh energie. To je něco jako 11 litrů paliva, i 200 km pak bude obvykle jen snem. Navíc kde najdete 400kW nabíječku schopnou zrovna reálně pracovat se 400 kW výkonu? V celém Česku je jich pár. Tohle jsou věci, které hezky vypadají na papíře, ne v reálném světě.
Jak ale již bylo řečeno, Američané elektromobilitu opouští a po prvních zkušenostech ji nepreferuje vlastně nikdo a nikde. Při 4,8metrové délce a prémiovém postavení navíc EX60 rozhodně nebude levné. Švédům tak skutečně zůstane na hraní pouze část Evropy, která ovšem začíná být podobnými vozy přehlcena. Bude tedy zajímavé sledovat, s jakými prodeji bude spojena ve chvíli, kdy dojde na uspokojení první vlny zákazníků. Ti mohou značce své objednávky zasílat již nyní, ač přesné ceny nejsou známy.
Dodejme, že krom základní EX60 do nabídky dorazí i varianta Cross Country, u které se počítá s podvozkem zvýšeným standardně o 20 milimetrů. Dalších 20 mm pak ještě mohou přihodit vzduchové měchy. Volvo pak toto provedení nabídne jen ve verzích P10 a P12, tedy s pohonem všech kol, který bude spojen s ochrannými lemy spodní části karoserie. Specifické pak pro Cross Country budou i litá kola, stejně jako je jí vyhrazen lak Frost Green.
Nové elektrické SUV EX60 přichází na stále přeplněnější trh, navíc v době, kdy Amerika se k elektrickému pohonu otáčí zády, Čína preferuje spíše domácí výrobce a zájem vadne napříč světem. Foto: Volvo
Je tak otázka, jak novinka zaujme. Byť oproti konkurenci Švédové mají menší trumf v podobě verze EX60 Cross Country. Foto: Volvo
Zdroj: Volvo
