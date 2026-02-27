Volvo se pokouší napravit prodejní marnost hořícího modelu ošizenou novou verzí, na uhel zčernala i bez požáru
Petr ProkopecTohle auto prodejně zachází na úbytě nebývalým tempem a hrozba požáru u významné části prodaných kusů jeho pověsti jistě nepomůže. Zlevnění vypadá jako cesta k vyšším prodejům, ale výměnou za co? Baterie odpovídající 13litrové nádrži nafty působí jako moc velká oběť.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Volvo se pokouší napravit prodejní marnost hořícího modelu ošizenou novou verzí, na uhel zčernala i bez požáru
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto prodejně zachází na úbytě nebývalým tempem a hrozba požáru u významné části prodaných kusů jeho pověsti jistě nepomůže. Zlevnění vypadá jako cesta k vyšším prodejům, ale výměnou za co? Baterie odpovídající 13litrové nádrži nafty působí jako moc velká oběť.
Podobně jako Mercedes i Volvo poznává odvrácenou stránku své nesmyslné sázky na co nejrychlejší elektrifikaci. Švédové totiž budou muset měnit baterie více než 40 tisícům kusů modelu EX30, u kterých hrozí, že je začnou olizovat plameny. Automobilka navíc o problému zjevně věděla již nějakou chvíli, neboť první zmínky o možném samovznícení pochází z července 2025. Jenže dlouhé měsíce se nic nedělo. A nakonec Švédové na počátku ledna letošního roku pouze oznámili, že svolávací akce se týká pouhých 40 aut.
Jediný měsíc ale stačil k tomu, aby problém nabobtnal hned tisíckrát. Jakkoli se dá předpokládat, že o jeho velikosti vědělo již dříve, neboť omezení, k jakým majitelé musí přikročit, jsou naprosto stejná - svá auta nesmí nabíjet na víc než 70 procent kapacity, zároveň je pak musí parkovat mimo uzavřené prostory a dál od ostatních aut. Jak dlouho pak takový stav bude platit, nikdo neví. Původních 40 paketů by Volvo jistě dokázalo rychle sehnat, 40 tisíc je ale něco trochu jiného.
Bude tedy trvat jistě dlouhé měsíce, než se celá dotčená produkce dočká nových baterek. To logicky Volvu body k dobru nepřihraje, EX30 by je přitom potřebovala jako sůl, neboť prodeje auta drasticky padají všude, kde je k mání - loni v Evropě podle Data Force přišlo o 40 procent zákazníků, v Česku jich podle SDA pozbylo dokonce 73 procent.
Automobilka jako pokus o nápravu zvolila lehčí modernizaci pro Evropu, jejíž podstatou je premiéra nového základního, tedy nejlevnějšího modelu. Nejvíc se ale šetřilo na nesprávném místě, neboť vůz se dočká baterií o kapacitě pouhých 51 kWh, což je ekvivalent 13litrové nádrže nafty v dieselovém autě. To je směšné. Dle metodiky WLTP má paket vystačit na 339 km dojezdu, sami si ale při zmíněném ekvivalentu dokážete představit, jaká jízda to asi bude. Ostatně vůz dostal elektromotor naladěný na pouhých 150 koní.
Tutéž jednotku bude klientela moci spárovat také s paketem o kapacitě 69 kWh, která by již měla vystačit na 476 km. Zda také u těchto baterií bude možné počítat s lithiovými dendrity, tedy rozvětvenými krystaly, které se nerovnoměrně usazují na povrchu anody, což ovlivňuje nejen výkon a životnost akumulátoru, a může vést i ke zkratu a tedy k požáru, je otázkou. Situaci by ale mohl napomoci přesun výroby vozu z Číny do Belgie, aby se Volvo vyhnulo vyšším clům.
Nová základní verze ale není jedinou změnou v nabídce. Značka dále uvádí, že EX30 nyní disponuje technologií V2L, pročež může sloužit jako powerbanka třeba pro elektrická kola či venkovní audiosystémy. Dále došlo na modernizaci multimédií, z čehož ovšem budou moci těžit i stávající majitelé - jde totiž o vzdálený update, na který má dojít v létě.
V rámci novinek pak přichází i verze EX30 Black, která již dle názvu sází na černou karoserii a tmavý interiér. Jakkoli v případě venkovního laku je možné sáhnout i po šedé či bílé. Litá kola v 19palcovém rozměru ale mají černý povrch vždy, podobně jako ve všech případech uvnitř trůní čalounění Nordico s kontrastními švy. Tmavší, ale ne zcela černou konfiguraci kabiny zvanou Harvest si ovšem mohou pořídit i zájemci o sériové EX30, pro ostatní ji snadno vytvoří jedna „termální událost”. Ale to je samozřejmě nepěkný humor...
Volvo EX30 se ukázalo v novém, kdy chce zaujmout hlavně levnějším základem, ovšem s dost bídnou baterií i výkonem. Ten si klientela může koupit i ve verzi Black, což se může hoti. Pokud vůz olíznou plameny, na první pohled to nebude znát. Foto: Volvo
Zdroj: Volvo
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
před 48 minutami
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
včera
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
včera
Nové na MotoForum.cz
- V pátek nejrychlejší Bezzecchi 15:00
- Salač skončil na úvod 14. 14:45
- Jawa 730 Twin: celosvětová premiéra v Brně 08:00
- Pedro Acosta (KTM): Pět Ducati a tři Aprilie budou v Top-10 včera 16:00
- Toprak Razgatlioglu před debutem v MotoGP včera 13:00
Nejnovější články
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
před 48 minutami
- Nové velké „diesely budoucnosti” od evropské firmy slibují velké věci, pro Evropu ale samozřejmě nejsou
před hodinou
- Brutální mnohasetmiliardová ztráta Stellantisu ukazuje skutečné dopady sázky na nevyžádanou elektrifikaci
před 3 hodinami
- Ford měsíce po zaříznutí Fiesty, Focusu i Mondea slibuje jejich návrat, navíc jaký? Strategická marnost automobilky nezná mezí
před 4 hodinami
- Bugatti se 2,5 roku patlalo s autem pro miliardáře, jehož vůz musel vypadat jako sklenice s latte
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Pneu koutek 02.27. 14:39 - Eda
- Policejní kontroly a měření 02.27. 14:36 - řidičBOB
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 02.27. 13:58 - pavproch
- Chlubítko univerzální 02.27. 10:46 - pavproch
- IT poradna 02.27. 10:19 - pavproch
- Onboard videa 02.27. 09:20 - řidičBOB
- BMW Divize 02.27. 08:39 - spooon
- Přituhuje 02.27. 08:37 - Truck Daškam