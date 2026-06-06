Volvo se zbavilo všech továren na spalovací motory, a tak je teď nemá kde vyrábět. I když pohání naprostou většinu jeho aut
Petr ProkopecPokud si právě ťukáte na čelo, nejste sami, Švédům to ale přijde normální. V jejich myslích už tyto jednotky „nejsou součástí klíčové technologie”, a tak si s nimi nebudou špinit ruce, i kdyby je chtěl jakýkoli počet zákazníků.
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Volvo se zbavilo všech továren na spalovací motory, a tak je teď nemá kde vyrábět. I když pohání naprostou většinu jeho aut
včera | Petr Prokopec
Pokud si právě ťukáte na čelo, nejste sami, Švédům to ale přijde normální. V jejich myslích už tyto jednotky „nejsou součástí klíčové technologie”, a tak si s nimi nebudou špinit ruce, i kdyby je chtěl jakýkoli počet zákazníků.
Volvo loni na celém světě prodalo 710 042 nových aut. Ve srovnání s předchozím obdobím šlo o 7procentní propad, za čímž stojí hlavně Evropa. Se starým kontinentem totiž bylo spojeno 332 667 registrací, tedy o 10 procent méně než předloni. Vůbec největší propad v rámci prodejů pak šel na konto elektrických modelů, neboť těch bylo v Evropě prodáno jen 103 608 kusů, tedy o výrazných 22 procent méně než v roce 2024. Ve Státech pak sice zájem o elektromobily šel nahoru, a to o 91 procent, jenže jednalo jen o 10 708 vozů.
Suma sumárum tak Volvo za rok 2025 prodalo celkově 151 830 elektromobilů (tedy o 13 procent méně než předloni), zatímco spalovacím pohonem disponovalo 558 212 vozů, tedy skoro čtyřnásobné množství a téměř 79 procent všech prodaných aut. Kdokoli soudný by tak na straně Švédů odpískal elektrickou revoluci, která měla znamenat 100procentní podíl elektromobilů na prodejích do roku 2030 „bez jakýchkoli kdyby a ale” jako neúspěšnou. Přičemž automobilka dříve naznačovala, že se k ní začíná vracet zdravý rozum, neboť oznámila, že tento plán zrušila.
„Potřebujeme novou generaci plug-in hybridů,” uvedl docela nedávno staronový šéf značky Hakan Samuelsson. A nepřímo tak přiznával, že bez spalovací techniky se Volvo minimálně po příští dekádu neobejde. Proto jen valíme oči na nejnovější zjištění kolegů z Car Buzz, kteří vyzpovídali šéftechnika automobilka. A podle něj už cesty zpět není, neboť automobilka s výrobou benzinových a dieselových agregátů sekla a fabriky na ně prodala nebo překonvertovala na výrobu dílů pro elektrické modely. „Už nemáme továrny, které by vyráběly spalovací motory,“ potvrdil Anders Bell za Volvo s tím, že spalovací jednotky už „nejsou součástí klíčové technologie”, a tak si s nimi nebude špinit ruce.
To ovšem automobilku postavilo před problém, který vlastními silami nevyřeší - pokud nechce přejít od 710 tisíc registrací ročně na něco mezi čtvrtinou a třetinou tohoto čísla, potřebuje dál prodávat spalovací auta, ať již mild-hybridní či plug-in hybridní. Protože ale již sama nevyrábí jejich klíčový komponent, bude muset motory odebírat odjinud.
„Máme spoustu partnerů se spalovacími motory, se kterými můžeme spolupracovat,“ uvedl Bell. Nikoho konkrétního pak sice nezmínil, jeden kandidát je ovšem naprosto jasný. Volvo patří čínskému Geely, které zároveň také drží 45procentní podíl ve společnosti Horse Powertrain. Ta již dodává spalovací motory Mercedesu, nově by si tak na opasek připnula další významný skalp. Znovu pak vlastně jen kvůli zaslepenosti některých manažerů, kteří si vážně nevidí ani na špičku nosu.
V případě elektromobility totiž náskok nyní mají Číňané, kteří navíc elektrické vozy nabízí za mnohem nižší ceny. Proto s ním ostatně Volvo v Říši středu paběrkuje, loňských 2 342 registrací je na trh, kde se prodalo 34 milionů aut, úplné nic. Nově pak Švédové podobně jako Němci hodlají spoléhat na spalovací techniku, která má poloviční původ rovněž v Číně. Co navíc tedy klientele mohou nabídnout? Moc toho není, oslňovat ostatně nezvládají už ani kvalitou.
Přesně před tímto vývojem jsme automobilky dlouhá léta varovali, když jedna po druhé oznamovaly, jak ukončí vývoj spalovací techniky a budou prodávat elektromobily po hrstech. Takový plán totiž neměl oporu v technické realitě, poptávce, potřebách a možnostech zákazníků, prostě v ničem, byl to ryze ideologický plán. Většina výrobců ve světle mizerných dosavadních výsledků konečně chápe a plány aspoň nějak významně mění, Volvo ne. To má vymalováno a maximálně trochu přebarví jednu zeď. Nezbývá než popřát hodně zdaru...
Švédové skončili s výrobou spalovacích motorů, i když ty pohánějí většinu jejich aut. Takovou zabedněnost aby člověk v branži i dnes pohledal. Foto: Volvo
Zdroj: Car Buzz
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