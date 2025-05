Volvo v problémech oznámilo, že bude propouštět, musí ušetřit nejmíň 41 miliard Kč včera | Petr Miler

/ Foto: Volvo

V životě se věci obvykle dávají dohromady dlouze a složitě, kazí se ale rychle a snadno. Své by o tom mohlo vyprávět Volvo, které se ještě nedávno zdálo na cestě k jím samým vysněné budoucnosti. Před pár dny se ale ukázalo, že švédská bárka poněkud nabírá vodu. A zalátat díry nebude vůbec snadné.

Poslední přežívající velký švédský výrobce osobních aut se otřásá v základech. Že ve firmě není vše v pořádku, ukázalo už dřívější náhlé vyhození dosavadního šéfa firmy, mohli jsme si ale chvíli myslet, že je to jen tím, že autům opravdu nerozuměl. Realita je bohužel pro Volvo mnohem tristnější a situaci firmy jsme nedávno detailně analyzovali po ohlášení jejích kvartálních výsledků.

Švédům se nyní vrací i s úroky to, co roky bez uzardění po léta dělali svým zákazníkům - ignorovali jejich i zřetelné preference a jeli si svou. Takový přístup nemá devastující dopady hned, trvá roky, než se projeví, než lidé pochopí, že to, co roky kupovali, je najednou jiné, že to postrádá tu či onu vlastnost, kterou měli rádi. Jakmile si to ale z významné části uvědomí, bývá pro společnost velmi těžké vrátit věci zpět, neboť důvěra byla už jednou nalomena.

Volvu tak nakonec v jeho rychle se horšící ekonomické situaci nemůže nic než šetřit. A tak přesně to dělá. Plán úspor avizovala už dřív, s odstupem pár dnů upřesnila, že škrtat se bude po celém světě a úsporná opatření neminou ani zaměstnance, které čeká propouštění. Automobilka konkrétně neuvedla, kolik pracovních míst kde zruší, ve svém prohlášení ale slíbila zveřejnit další detaily „co nejdříve“, aby neznepokojovala svůj personál.

Toto opatření má pomoci firmě ušetřit nejméně 18 miliard SEK, tedy asi 41 miliard švédských korun, což by mělo stačit k tomu, aby Volvo zůstalo nad vodou. Budoucnost ale moc neplánuje, spíš čeká, co bude - po předchozím avízu formálně zrušila dosavadní finanční výhledy na roky 2025 a 2026 a kvůli rostoucí nejistotě dosud neposkytla žádné jiné.

Dodejme, že Volvo je relativně malou automobilkou a ke konci roku 2024 zaměstnávalo asi 42 600 lidí. Pokud by jich mělo odejít 10 procent, což s dokážeme představit, padá by dostaly víc jak 4 tisíce lidí. To už ale spekulujeme, na konkrétní opatření si musíme počkat.

Bylo by docela pikantní, kdyby Volvo propouštělo i v továrně v Gentu, kam zrovna přesunulo část výroby modelu EX30. Ale i to se může stát. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.