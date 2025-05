Volvo vsadilo na špatného koně a musí propouštět, v některých částech firmy dostane padáka každý šestý člověk před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Je to příběh, který se můžeme začít učit nazpaměť, protože se dříve nebo později bude týkat každé automobilové firmy, jež zaslepeně hleděla do budoucnosti a ignorovala realitu. Volvo mezi nimi patří k premiantům.

Muselo to být loni v létě, kdy mi jeden člověk pracující ve strukturách českého Volva začal básnit o tom, kolik firma i v místních podmínkách prodává elektrických modelů. A jak se jí tedy vyplácí námi léta kritizovaný příklon k těmto vozům za současného odklonu od zákazníky dlouhodobě favorizovaných koncepcí typu dieselový pohon.

Měl pravdu, když se podíváme na čísla SDA z té doby - a záměrně nyní nehledáme vrchol - pak třeba loni v září Volvo v Česku prodalo 128 elektrických aut 340 vozů celkem. To představuje masivní, skoro 38procentní podíl na veškerém odbytu, což navíc katapultovalo švédskou značku k téměř 60procentnímu meziročnímu nárůstu celkových prodejů. Výhra, tak to tehdy muselo vypadat.

Nechávalo mě to ale klidným, tento příběh už známe a později jej nejpřesněji popsalo Porsche, které ho poznalo na vlastní kůži ještě o dost dřív. Zejména když do nabídky přidáte nové elektrické modely, přinese vám to nové kupce, dostanete se do sfér trhu, ve kterých jste dříve nepůsobili a povzbudíte zvědavost starých zákazníků. Je tu tedy jakýsi faktor něčeho nového, dočasně jsou tu jistě také velké odběry dealerů, nové smlouvy s leasingovkami, firemní nákupy... Najde se spousta faktorů, které takové vzepětí krátko- až střednědobě způsobí, pak už ale obvykle zůstane jen kocovina po jedné nepovedené party, kterou způsobí nejen pominutí zmíněného, ale i postupné zjišťování, že elektrický pohon není tak kouzelný, jak se říká. A přesně to tu přišlo.

Už fakt, že Volvo letos zjara na hodinu vykoplo svého dosavadního šéfa, který byl v tomto ohledu totálně mimo realitu, naznačoval, že věci nejdou dobrým směrem. A když si uvědomíme, kdo je jeho nástupcem, nutně se musíme ptát, jak špatná situace asi je. Nyní se její řešení posouvá dál a na tuto otázku si můžeme zodpovědět docela jednoduše: Velmi.

Jak rekapituluje Reuters, Volvo oznámilo, že při hašení vznikajícího požáru propustí 3 000 zaměstnanců. To představuje skoro 7 procent všech stávajících zaměstnanců firmy, dotkne se to asi 15 % lidí pracujících v administrativě a přibližně každého šestého člověka pracující na takové pozici v domácím Švédsku. Je to tedy významné, Volvo není zase tak velká automobilka.

Stane se tak v rámci snah o uspoření asi 1,9 miliardy USD (skoro 42 miliard Kč) ročních nákladů. Firma nepřekvapivě nepřiznává, že vsadila na špatného koně, jakkoli slova o „zpomalení poptávky po elektromobilech” o tom aspoň nepřímo hovoří. Jinak staronový šéf firmy raději hovoří o „okolnostech” od dovozních cel do USA přes situaci na trhu v Číně až po vysoké náklady a obecně nejistou budoucnost automobilového světa. „Neúspěchy v oblasti elektromobilů” ale padají mezi posledními faktory, i když jsou zřetelně primární.

Stačí se podívat na evropské výsledky Volva za první letošní čtyři měsíce podle údajů Data Force, abychom viděli, že v oblasti prodejů tradičních modelů se neděje nic dramatického. Přesto prodeje automobilky letos od ledna do dubna klesly v Evropě o 11,5 procenta meziročně a tento pokles se prohlubuje. V dubnu to bylo už -15,5 procenta. Na vině jsou hlavně elektrické modely jako EX30 a EX40, jejichž odbyt je meziročně dole o 56,2 resp. 37,3 %. A když se podíváme, jak si vede třeba nová elektrická EX90 (letos 894 aut) ve srovnání s pětkrát přežitou spalovací XC90 (2 867 aut), je zjevné, co lidé preferují.

Tohle Volvo roky ignorovalo a přes krátkodobé pozitivní vyosení poznává negativní dopady svých chybných dlouhodobých strategií. A vidět je to pořádně i v Česku - loňské víc jak třetinové zastoupení elektromobilů na prodejích a mohutné růsty odbytu zůstávají už jen iluzí. Znovu data SDA ukazují, že podíl prodaných elektrických modelů Volva na celkovém odbytu se letos v dubnu zmenšil na 7,3 procenta kvůli pouhým 27 prodaným vozům (loni v září 128) a celkové prodeje klesají o víc jak čtvrtinu. Je to celé pryč tak rychle, jak to přišlo.

Výměna šéfa, úspory a nový směr, to by byl dobrý nápad, kdyby ale tím novým šéfem nebyl člověk, který s tímto směřováním sám kdysi souzněl a nyní bude těžko zpochybňovat své někdejší strategie. Volvo potřebuje být znovu racionální a prozákaznicky orientované. Od toho má nyní stále daleko a tisíce propuštěných na tom samy o sobě nic nezmění.

Švédská automobilka chtěla na některých trzích od roku 2026 dokonce prodávat už jen elektromobily jako EX30. Kdo se diví, že si to rozmyslela? Foto: Volvo

Zdroje: Reuters, SDA

Petr Miler

