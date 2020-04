Volvo začíná omezovat rychlost svých aut jako nikdo jiný, je to první z řady restrikcí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Německé automobilky vesměs omezují maximálky svých aut na 250 km/h a jejich přístup kopírují u mnozí další. Volvo se nyní rozhodlo zajít o krok dál, od letoška nikomu nepovolí jet více než 180 km/h.

Před více než rokem Volvo překvapilo celý svět. Švédové oznámili, že hodlají ve všech svých vozech omezit nejvyšší rychlost na 180 km/h. Vyšší tempo je dle nich nebezpečné a vede k obětem na životech. S něčím takovým ale automobilka nechce být spojována, a proto se rozhodla, že svobodnou vůli a odpovědnost řidiče nahradí elektronickým omezovačem.

Jen u limitované maximálky zastavit nehodlají. V plánu mají představení dalších dvou technologií, které budou motoristy v příštích letech omezovat. Tím prvním je „chytrá kontrola rychlosti“, která ji bude automaticky upravovat v závislosti na silničních podmínkách. Mimo to pak dorazí ještě systém, jenž opět automaticky omezí rychlost v okolí nemocnic a škol.

Právě tato omezení ovšem vyvolávají ještě větší rozpaky. Pochopitelně existuje spousta situací, ve které nižší rychlost umožní vyřešení krizové situace dřívějším zastavením, mnoha incidentům je ale také možné předejít tím, že naopak silněji šlápnete na plynový pedál. Pokud ale bude rychlost omezena, nemusí to být nic platné.

Ani to nicméně není konec snah Volva o minimalizaci řidičských svobod. Dále mají švédské vozy využívat soupravu kamer a palubních senzorů, jimiž budou měřit bdělost řidiče a sledovat, zda není pod vlivem alkoholu či drog. I to je samozřejmě na jedné straně chvályhodné, nicméně je otázkou, jak moc bude takové řešení spolehlivé - bezchybný systém neexistuje a znovu hrozí riziko omezování i v případech, kdy to vůbec není na místě.

„Chceme, aby se začalo mluvit o tom, zda automobilky mají právo či dokonce povinnost instalovat do svých vozů technologii, jež mění chování řidiče a která řeší problémy jako nadměrnou rychlost, jízdu pod vlivem či nepozornost. Zatím na tuto otázku nemáme jasnou odpověď, ale věříme, že bychom v této diskuzi měli převzít vedení a být prvními, kdo s ní začne,“ uvedl k omezování šéf značky Hakan Samuelsson.

Je pochopitelně možné, že Volvo skutečně usiluje o maximální bezpečnost a byť podle nás nevolí zrovna rozumnou cestu, je to jeho volba. Nakonec to budou zákazníci, kdo řekne, zda auto „myslící za ně” chtějí, nebo ne. Stejně tak ale může být motivací, nebo alespoň částečnou motivací Švédů snížení nákladů na vývoj a výrobu. Auto, které nemusí zvládat rychlosti vyšší než 180 km/h, může být v některých ohledech dimenzováno podstatně hůře než vůz, který musí dobře fungovat i ve 250 nebo více km/h. Přesně na tento možný dopad nakonec loni kriticky narážel šéf Alpiny.

Volvo se v minulosti stalo symbolem bezpečnosti a chce jím zůstat. Poslední kroky automobilky ale mohou snadno vést k řadě problémů

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec