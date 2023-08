Volvo začíná prodávat už jen SUV, třetina kupců sedanů a kombíků ho zjevně dál nezajímá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Je to další fantastický projev ignorace zákazníků, který navíc neskončí zde - dalším krokem bude vyřazení spalovacích motorů z nabídky. Zatím tak daleko zachází Volvo jen ve Velké Británii, dříve nebo později ale tomu samému přistoupí všude.

Ve snaze přiblížit vám některé novinky co nejobrazněji přistupujeme čas od času ke srovnání automobilového světa s gastronomií. Dnešek nebude výjimkou, neboť si musíme posvítit na aktuální oznámení Volva. Švédská automobilka totiž oznámila, že končí se sedany a kombíky a nabízet chce už jen SUV. Týká se to pro tuto chvíli jen britského trhu, nezdá se však, že by šlo o finální stav věcí. Další trhy mohou následovat, ani to ale nebude vše - konečným cílem je poslat k ledu spalovací a hybridní jednotky a místo nich prodávat už jen elektromobily. Slovo „volba“ se tak u Volva stane přežitkem - pokud nechcete elektrické SUV, nedostanete nic.

Než budeme pokračovat dál, představte si dvě restaurace. V jedné najdete několikastránkový jídelní lístek, ve kterém jsou veškeré pokrmy za hubičku. Zapomeňte však na to, že na kulinářský zážitek budete vzpomínat ještě roky, jsou to prostě normální jídla. Nedaleko pak máte podnik, kde každé z několika málo nabízených jídel potěší všechny chuťové pohárky, nicméně po jedné návštěvě vám z výplaty mnoho nezbude.

Je logické, že víc lidí bude mířit do prvního podniku, ve finále ale může lépe vydělávat ten druhý. V jeho případě ale musí být vše naprosto dokonalé, tedy nikoli jen samotný pokrm, nýbrž veškeré prostředí i obsluha. Nabízet je pak třeba to, co nikde jinde nedostanete. A v neposlední řadě musíme mít také kus štěstí, neboť i s michelinským šéfkuchařem můžete zkrachovat, pokud nenabídnete svůj produkt ve správný čas na správném místě.

Volvo svými kroky naznačuje, že by se rádo stalo oním druhým podnikem. Jenže Švédové mají zároveň značné ambice, které se týkají prodejů. Manažerům značky ale evidentně nedochází, že steak wagyu si nemohou dovolit masy lidí. A co je možná podstatnější, restaurací, které jej chtějí nabízet, má být během několika málo let přehršel. A protože ve všech bude víceméně stejný, je vskutku otázkou, co chce značka dát lidem navíc.

Odpověď je prostá, přičemž Volvu se asi moc líbit nebude. Nicméně si ale jen v rychlosti projděme takové XC40 Recharge, které v základu počítá s 238 koňmi a 66 kWh. S těmi lze urazit maximálně 469 km, přičemž akcelerace na stovku zabere 7,3 sekundy a váš rozlet omezovač zastaví při 180 km/h. Vedle toho základní Tesla Model Y počítá s dojezdem 455 km, 6,9sekundovým sprintem a maximálkou 217 km/h. A i když je větší, je také levnější.

Až na jednu vlastnost tedy Volvo hraje druhou ligu. Jeho sázka čistě na jednu kartu je tedy značně riskantní, a to i ta bezprostřední. Za první letošní pololetí totiž měla SUV na celkových registracích 70procentní podíl, což je jasná většina, pořád je tu ale 30 procent lidí, tedy skoro třetina zákazníků, kteří chtějí něco jiného. Volvo těmto lidem dál nebude mít co nabídnout - zatím ve Velké Británii, nicméně jelikož ohlášenými novinkami jsou jen SUV, stane se totéž dříve nebo později jinde.

Pokud Švédové pošlou bez uzardění k šípku zhruba třetinu zákazníků, znamená to, že vývojové náklady, které v případě elektromobilů jsou opravdu enormní, budou moci rozprostřít mezi mnohem méně lidí. Očekávat lze tedy další zdražování. Onen steak wagyu tedy Volvo bude nabízet za více peněz než konkurence, ovšem v podstatě bez přidané hodnoty. To opravdu nevypadá na strategii mířící pouze k pozitivům a sociálním jistotám, ale Volvo se touto cestou vydalo. A pochybujeme, že z ní sejde dříve, než tvrdě okusí negativní dopady takové volby.

Volvo XC40 Recharge u nás startuje na 1 259 000 Kč, tedy na vyšší sumě než Tesla Model Y. Americké SUV, které je k mání od 1 165 490 Kč, je přitom o poznání větší a disponuje i lepší dynamikou. Foto: Volvo



I takovému autu ustupují sedany a kombíky jako model V60, který dnes od 1 549 900 Kč nabízí mnohem více auta s mnohem větší použitelností. A to stojí tak moc až v momentě, kdy je i nejdostupnější verzí drahý dobíjecí hybrid T6. Foto: Volvo

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.