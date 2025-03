Volvo žádá majitele tisíců dobíjecích aut, aby je okamžitě přestali nabíjet. Hoří, tedy pardon, stíhají je „termální události” před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

S tím, jak podobných aut přibývá v provozu, přibývá i podobných problémů. Ten nejnovější se týká Volv S90, V90, S60, V60, XC60 a XC90, tedy opravdu mnoha typů z let 2020 až 2022.

Svolávací akce nejsou v automobilové branži ničím novým či neobvyklým. Třebaže ve výrobě stále více dochází k automatizaci, jsou to pořád lidé, kteří stanovují, co a jak má být vyrobeno. A nakonec i roboti mohou chybovat. Pokud se pak na nějaký chronický problém nepřijde v rámci předprodukčního testování, popř. na specifická selhání v rámci výstupní kontroly, automobilce nezbude než později objevený neduh řešit právě „svolávačkou”.

Naprosté většině z nich se tedy nevěnujeme, jde obvykle o banality dotýkající se hrstky aut, s nástupem hybridních a elektrických vozů se ale stále častěji objevují závažné potíže spojené s jejich bateriemi, které typicky hrozí požárem automobilu. To už není legrace, může tak shořet samotné auto, může shořet polovina domu, ve kterém je zaparkováno, a pochopitelně to může ublížit komukoli v blízkosti či zasažené nemovitosti. A nyní tu máme další takový problém.

Zatím severoamerická divize Volva přes tamní NHTSA (kód akce 25V179000) žádá majitele, aby okamžitě přestali nabíjet 7 483 vozů švédské značky. Jde o plug-in hybridní verze sedanu S90 z let 2020 až 2021, stejně jako o plug-in hybridní Volva V90 z roku 2022 a taktéž plug-in hybridní S60, V60, XC60 a XC90 z let 2020 až 2022. U dotčených vozů totiž může dojít ke zkratu a požáru, tedy pardon, „termální události”, říkat požáru požár se dnes může jen v momentě, kdy se toto ošklivé slovíčko netýká něčeho, co je předurčeno k tomu být milováno.

Majitelé dotčených vozů muset navštívit servis s vidinou možná i úplné výměny baterie. Za celou akcí stojí „produkční odchylka v bateriovém modulu“, což jsou další vzletná slova pro vadně vyrobený paket, jehož chyba může mít za následek výše zmíněné. A děje se to, ne že ne, Volvo první případ zaregistrovalo už 6. února 2024. Švédové následně spustili vyšetřování s aktuálními následky, požárů ale v mezičase přibylo.

Dobrou zprávou je, že ani při jednom incidentu nedošlo na havárii, zranění či úmrtí. Tu horší má ale značka právě pro oněch 7 483 lidí, kteří si v zámoří některý z plug-in hybridů Volva koupili. Jak už padlo, jistotu, že jejich vůz neskončí v plamenech, mají do návštěvy servisu jen v případě, že baterie auta nebudou dobíjet. Značka je navíc obesílat až v květnu, přičemž technici by následně měli provést inspekci bateriového modulu. Pokud najdou ony „odchylky”, dojde na bezplatnou výměnu paketu.

Mimo to se majitelé všech inkriminovaných aut dočkají nového softwaru, který bude baterie monitorovat. Za výrobou paketů stojí korejské LG, se kterou Volvo v roce 2019 podepsalo desetiletou smlouvu, stejně jako s čínskou firmou CATL. Od jiných výrobců baterie nebere, přičemž jejich moduly používá na všech trzích. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby podobná akce proběhla také v Evropě, kde by ovšem bylo dotčeno řádově víc aut. Zatím ale ohlášena nebyla, další informace zjišťujeme.

Koupili jste si plug-in hybridní Volvo mezi roky 2020 a 2022? Pak je možné, že se problém týká i vás, oficiálně je ale zatím spojen pouze s americkým trhem. Foto: Volvo

Zdroj: NHTSA (kód akce 25V179000) přes Carscoops

Petr Prokopec

