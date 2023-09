Volvo zapíchne obří vidle do svých prodejů v Česku, nejoblíbenější typ motoru za pár měsíců skončí před 2 hodinami | Petr Miler

Preference zákazníků se pro většinu automobilek staly jakýmsi vtípkem, se kterým vedení firem žonglují na pondělních poradách. Volvo zjevně nechce být výjimkou, a tak definitivně skončí s diesely, i když jsou i dnes na řadě trhů páteří jeho prodejů.

Představte si, že jste automobilka a prodáváte auta. A existují trhy, na kterých prodáte třeba 1 864 aut za 8 měsíců roku, z nichž 781 - tedy nejvíc ze všech - pohání dieselový motor. Co pak uděláte v 9. měsíci téhož roku? No oznámíte, že už za pár měsíců skončíte s dieselovými motory, protože je nikdo nechce, to dá rozum.

Přijde vám to hypotetické, směšné, absurdní? Chápeme, jenže je to bohužel realita existence automobilky Volvo v České republice, výše zmíněná data jsou přesnou reflexí jejích místních aktivit. Tento stav navíc panuje za situace, kdy Švédové nabídku o dieselové motory léta oklešťují, upozaďují je v prodejních materiálech a do některých podstatných nových modelů už je vůbec nenabízí. Přesto jim zákazníci dávají takový signál. A přesto Volvo postupuje dál stejným směrem.

Je to skutečně absurdní a firma na tom pracovala i v roce 2019, kdy diesely jejímu odbytu v Evropě dokonce dominovaly. Je to neuvěřitelný projev nabubřelosti, ignorace preferencí zákazníků, který je dnes bohužel v automobilovém světě docela běžný. Nevládnete vy a vaše potřeby, vládnou politicky definované regulace a dogmatická rozhodnutí samotných výrobců, kteří se rozhodli, že dostání tomu či onomu „socialistickému závazku” je víc než uspokojení vlastní klientely.

Volvo tak oficiálně oznámilo, že výrobu dieselových aut zastaví nejpozději na začátku roku 2024. Firma drze říká, že její rozhodnutí ilustruje měnící se poptávku, ale nic takového se nestalo, mění se primárně nabídka. Kdyby Volvo dál „hrdě” nabízelo diesely jako ještě před pár roky, pro její prodeje budou ještě podstatnější.

Automobilka také argumentuje globálními čísly, ve kterých jsou diesely (po všem zmíněném) relativně okrajovou veličinou. Jasně, v Číně diesely nefrčí, v USA diesely nefrčí, na některých evropských trzích (třeba v mém druhém domově v Nizozemsku) se staly ostrakizovanou volbou téměř nekompatibilní s místním zdaněním a dalšími formami projevu „přání státu”. Ale znamená to tak moc?

Mozaika světových prodejů jakékoli značky se vždy skládá z malých kamínků, z nichž téměř každý je sám o sobě zanedbatelný. Když se podíváte na prodeje sedanů, jsou zanedbatelné. Když se podíváte na prodeje kombíků, jsou zanedbatelné. Když se podíváte na prodeje kupé nebo dokonce kabrioletů, no ty už jsou úplně hodné zapomnění. Když se podíváte ne prodeje manuálních převodovek, atmosféricky plněných motorů, aut se zadním pohonem... Když se podíváte skoro na cokoli dostatečně specifického (tedy nehodíte třeba všechna SUV do jednoho pytle), dojdete k závěru, že to tvoří jednotky procent světových prodejů. Tak proč s tím nezatočit, že?

Diesely ale aktuálně tvoří v prodejích Volva 8,9 % odbytu celosvětově. To vůbec není málo. A jak vidíte třeba (ale zdaleka ne pouze) u nás, na některých trzích jsou naprosto klíčové a tvoří stále okolo poloviny odbytu. A u některých modelů jsou naprosto dominantní, třeba v případě modelu XC90 u nás Volvo letos prodalo 377 dieselových a 53 benzinových aut, u XC60, S90 a V90 je situace podobná. Tohle najednou škrtnete? A budete doufat, že zákazníci to skousnou?

Možná ano, možná ne, kupci Volva nejsou zrovna automobiloví nadšenci s vyhraněnými preferencemi. Přesto nám to přijde troufalé a vlastně naprosto zbytečné. Automobilky se - pakliže chtějí být dál oblíbené a úspěšné - musí vrátit k jakémusi mikropřístupu a sledovat preference zákazníků na specifických odbytištích, ne se snažit šít jednu univerzální velikost saka pro všechny, takové ve výsledku nepadne nikomu. Pokud nějaká firma nedokáže efektivně vyrábět něco, co kupuje skoro desetina jejích klientů na celém světě, pak v oboru nemá co pohledávat.

Jak moc se tento krok Volvu v Česku nevyplatí, ukáže jen čas. Na každý pád představuje obří vidle zapíchnuté do prodejních statistik. Je také nepochybně jedním z těch, nad kterým se můžeme akorát hořce smát a doporučit zákazníkům, aby jej podobným firmám dali patřičně „sežrat”. Vy máte být těmi, kolem kterých se točí jejich svět, nikdo jiný.

Volvo XC90 je klíčový model značky z hlediska prodejů i marží, většina lidí ho chce v Česku i okolních zemích s dieselem. Co na to Volvo? Přestane nabízet diesely, to dá rozum. Foto: Volvo

