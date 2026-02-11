Volvo zažilo nejhorší den na akciové burze v historii poté, co vykázalo rekordní podíl prodaných elektromobilů
dnes | Petr Miler
Bylo to pro švédskou automobilku něco jako „slavný” černý pátek. Už i ve Švédsku zkrátka přišli na to, že čím víc elektrických aut prodají, tím míň vydělají. A investoři z toho vzhledem k historickému uvažování firmy nejsou ani trochu šťastní.
Go woke, go broke, říkají ti konzervativněji uvažující. Heslo, které s žertovnou nadsázkou naznačuje, že společnosti upřednostňující slepý progresivní aktivismus před racionálním obchodním jednáním utrpí těžké ztráty a budou konfrontovány až s rizikem úpadku, se v praxi potvrdil nejednou. A teď jej v okouší i Volvo.
Také jeho slepá sázka na elektrická auta totiž nebyla ničím jiným než čirým aktivismem, který v případě Volva nabral opravdu extrémní podoby. Firma svého času dokonce slíbila konec spalovacích modelů „bez jakýchkoli kdyby a ale”, tedy přechod na předem vybranou technologii bez ohledu na cokoli. To je snad až fanatismus. Samozřejmě to nedopadlo a firma svou rétoriku dramaticky změnila. S následky předchozích špatných rozhodnutí, která navíc fakticky tak úplně nepřehodnotila, se ale bude ještě nějaký čas potýkat.
Firma před pár dny zveřejnila své výsledky za minulý rok, který hodnotí jako obzvlášť obtížný. A ve čtvrtém čtvrtletí se to projevilo naplno. Firma zůstala zisková, její čisté příjmy se ale propadly o 68 procent na 1,8 miliardy švédských korun, což je zhruba 4,4 miliardy Kč. Nezní to jako až taková tragédie, mezi investory to ale vyvolalo panickou reakci. Jak poznamenává CNBC, ceny akcií společnosti se propadly během chvíle skoro o 23 %, což je nejhorší denní pokles v historii společnosti. A i nyní jsou asi o pětinu níž, než v předchozích týdnech.
Důvodem je masivní propad zisku navzdory (nebo spíš díky?) rekordnímu podílu prodaných elektrických aut. Ty ve čtvrtém kvartálu tvořily 24 procent všech prodaných vozů oproti 21 procentům v předchozím roce. Tato nepřímá úměra není novou ani překvapivou, neboť na elektrických autech, jejichž ceny navzdory tisícům dotací a relativně vysoké nominální výši automobilky obvykle dotují, se prostě nedá vydělat. VW to kdysi otevřeně přiznal, když přímo řekl, že čím víc těchto aut prodá, tím víc prodělá, ještě fanatičtější Volvo ale takto otevřeně nemluví.
Vymlouvá se na americká dovozní cla, slabý dolar a celkově klesající poptávku, ale - byť tyto faktory jistě hrály svou roli - to přece není nic, s čím by se se nemuseli potýkat jiní. Přesto až takové rány neschytávají. Volvo tlačí nechtěné zboží, tím v prvé snižuje své celkové prodeje. A ke všemu na tom, co přece jen prodá, má nižší marže. Jak to asi může dopadnout?
Zrcadlí se to i v tom, že v období mezi listopadem 2025 a lednem 2026 klesly celosvětové prodeje automobilky o 7 procent na 177 830 aut. Že jich rekordní podíl byl elektrický někoho zajímá? A proč by mělo? V pozitivním smyslu slova to tak zjevně není. Navíc ani nominální počet prodejů těchto aut nestoupá - z prodaných vozů za poslední tři měsíce bylo elektrických nebo plug-in hybridních 86 462 kusů, což představuje pokles o 2 procenta oproti předchozímu roku, kdy Volvo prodalo 88 541 takových aut. Ještě větší ztráty pak logicky utrpěly zbylé koncepce, což pochopitelně nemůže být chápáno jako plus.
V rozhovoru pro CNBC staronový generální ředitel firmy Hakan Samuelsson uvedl, že společnost odvedla „velmi dobrou práci (...) se snižováním nákladů a dosažením pozitivního cash flow”. Což je vskutku odvážné hodnocení po černém dnu na burze. Letos automobilka očekává lepší vývoj, ale jde spíš znovu o slepou víru než racionální úvahu. S hlavně elektrickými novinkami bude dál žít hlavně ze zmenšujících se prodejů z toho, co dříve tak nadšeně odpískalo.
Chování Volva bylo zkrátka antitržní, antiobchodní, antiekonomické, antitechnické, prostě iracionální. Bylo to něco jako sázka all in na zelenou nulu v kasinu. To víte, i ta může vyjít. Ale spíš se to nestane, a tak to ani pro Volvo nedopadlo. Jistě má pořád prostor věci zlepšit, dokud ale neudělá něco jako Stellantis, nemá podle nás šanci své hospodaření zásadně napravit. A to nedělá, se strůjcem celého tohoto nadělení v čele snad ani nemůže.
Volvo dál žije z modelů, jako je XC90, tedy už 11. rokem vyráběný vůz, který měl být po smrti. Elektrické náhrady jako EX90 automobilka dokáže nějak prodávat, ale ne tak, aby na tom vydělala. To investory nepřekvapivě děsí, protože ve vývoji prakticky nic jiného dávno nemá. Foto: Volvo
Zdroje: Volvo, CNBC
