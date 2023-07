Vorsprung durch China: Audi skutečně převezme techniku čínských aut, aby zůstalo konkurenceschopné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Kapitulace, jinak tento krok nelze nazvat. Automobilka, která po dekády spoluurčovala tempo vývoje automobilového průmyslu, teď v nedostatku konkurenceschopnosti oficiálně přejímá za svou techniku čínských soupeřů, kterou nedokáže vyrobit stejně efektivně.

Co ještě před pár dny vypadalo jako divoká spekulace, to je nyní oficiálně potvrzeným faktem. Audi uzavřelo dohodu o spolupráci s největší čínskou automobilkou SAIC, od níž bude přebírat techniku budoucích aut se čtyřmi kruhy ve znaku. Sice jen elektrických a jen pro Čínu, ale stejně - bavíme se o údajně klíčovém typu aut pro daleko největší automobilový trh světa. Zní to naprosto šíleně.

Důvod je ale nakonec prostý, Audi v tuto chvíli nedokáže vyrobit dostatečně konkurenceschopné řešení, které by dokázalo vyrábět za přijatelných nákladů. Němci tak nemají vhodnou platformu pro rozšíření své elektrické nabídky - architektura SSP má zpoždění, a protože s ní spojený projekt Artemis aktuálně zamířil k ledu, je vlastně otázkou, zda vůbec dorazí.

Audi pak sice má k dispozici platformu PPE, nicméně ta prý není vhodná pro auta větší než A6. Značka přitom již v roce 2026 chtěla přijít s novou generací vlajkové lodi A8, která by stejně jako třeba konkurenční BMW i7 dorazila s elektrickým pohonem. Do toho však krach onoho projektu hodil vidle. Němci se tak začali rozhlížet po partnerské firmě, k čemuž již dostali i svolení od koncernového šéfa Olivera Blumeho. Jako ideální kandidát se měla jevit značka FAW, přednost ale nakonec dostal SAIC.

Stát se tak mělo kvůli platformě společnosti IM Motors, což je joint venture, ve kterém vedle této automobilky figurují ještě čínský technologický gigant Zhangjiang Hi-Tech a Alibaba Group. Protože ale známe budoucí plány SAIC, je vskutku otázkou, zda Audi vsadilo na správnou kartu. Onu architekturu budou totiž užívat sedan L7 a SUV LS7, jenž dorazí v roce 2025 s logem MG Motor. Právě tato značka totiž pod SAIC spadá.

Sedan má narůst na 5 098 milimetrů do délky, čímž takřka dorovnává stávající A8. Používat pak bude baterie o kapacitě 90 kWh, jenž mohou být spárovány s jedním či dvěma elektromotory a tedy s pohonem zadní či všech čtyř kol. Druhé provedení přitom nabídne 577 koní a 725 koní, stejná data pak budou spojena i s SUV. To bude s délkou 5 049 mm o chlup kratší, vyfasovat však má kapacitu 100 kWh, která se projeví i na hmotnosti 2 630 kilogramů.

Oba modely by teoreticky měly zvládnout necelých 700 km na jedno nabití, což je ale při zmíněné kapacitě baterek utopií pro každého, kdo se nejmenuje Gerhard Plattner. Navíc se dá předpokládat, že MG nabídne takové auto za rozumné peníze. Něčeho takového však Audi nebude schopné, už jen kvůli postavení automobilky. Málokdo však na druhou stranu bude ochoten platit výrazně více za tutéž techniku. A i když Němci z platformy vytěží úplné maximum, až tak velký rozdíl vůči MG zkrátka nenabídnou.

Vedení Audi nicméně naznačuje, že nemá jinou možnost než přistoupit k této spolupráci. Nový šéf značky Gernot Doellner, který minulý měsíc nahradil Markuse Duesmanna, má totiž za úkol rychle dohnat ztráty na poli elektromobilů hlavně v Číně. Ty jsou za velkou zdí skutečně tragické, kde značka za první letošní kvartál prodala jen něco málo přes tři tisíce aut s bateriových pohonem. BMW však za stejné období dosáhlo 21 646 a Tesla dokonce 137 429 registrací.

Když tedy prodejní šéfka značky Hildegard Vortmann loni zmiňovala, že značka kvůli elektromobilům s 50procentní pravděpodobností zkrachuje, zjevně jen nemluvila do větru. Od té doby se však nezměnil názor vedení firmy, místo toho jej musela změnit ona. Již v závěru roku proto pěla pochvalné zmínky na růst zájmu o elektrická auta. A to přesto, že celkové registrace značky poklesly a elektromobily si z nich ulouply jen zhruba desetiprocentní podíl navzdory všem tlakům, dotacím a dalším formám přerozdělování a anti-tržních podpor.

Budoucí velké elektromobily Audi budou stát na platformě IM Motors, kterou Němci převezmou od čínského SAIC. Stejnou techniku, jen levněji, ovšem bude nabízet MG Motor. Nestrká automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku hlavu do oprátky? Foto: Audi

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

