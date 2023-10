Vorsprung durch Schneidtechnik: Audi prý zrušilo svou účast v F1, na libůstku vyhozeného šéfa už nejsou peníze před 6 hodinami | Petr Miler

Ukáže-li se tato informace pravdivou, pak pokus Audi prosadit se ve Formuli 1 skončil dřív, než stačil pořádně začít. A vzhledem k jeho ořezávacímu řádění z poslední doby, změnám v nabídce i choutkám dalších koncernových značek to dává smysl.

Ve stínu dění posledních měsíců musí být snad každému soudnému člověku jasné, že Audi nasedlo na mrtvého koně a postupně zjišťuje, že ani tentokrát necválá. Šéf značky Markus Düsmann dostal kvůli slepé sázce na elektromobily v červnu padáka a nahrazen byl Gernotem Döllnerem. Atmosféra ve firmě ostatně musí být už nějaký ten pátek hodně nemocná, když prodejní a marketingová ředitelka firmy nemá problém veřejně říkat, že značka kvůli své oddanosti elektromobilitě s 50procentní pravděpodobností zkrachuje.

Tahle posedlost je snad pryč, nečekejme ale, že by se veřejný obraz Audi rychle změnil. Automobilka bude měnit své fungování primárně potichu zevnitř a efektivitu vlastních aktivity bude zvyšovat obvyklými cestami - ořezáváním nákladů na straně jedné a nabídkou poněkud líbivějších produktů na straně druhé. Než z toho vzejde něco pro nás hmatatelného, může trvat měsíce i roky, informace ze zákulisí se ale dostávají ven už nyní. A ta nejnovější může být pro fandy čtyř kruhů obzvlášť bolestivá.

Audi si svého času vysloužilo ostruhy na závodních kolbištích, ostatně tehdy firmu vedl Ferdinand Piëch jako svůj první velký životní projekt a uspěl na jedničku. Z opomíjené německé automobilky udělal konkurenta BMW a Mercedesu a motorsport do toho měl hodně co mluvit. Jednak to byl pro firmu jakýsi „imagemaker”, jednak Piëch věděl, že právě toto prostředí je inkubátorem pro nová technická řešení, která firma potřebovala. Slogan „Vorsprung durch Technik”, tedy Náskok díky technice, se zrodil tehdy. A Piëch ho mohl nosit na triku, kdyby ho tedy někdo někdy viděl v něčem jiném než košili - on osobně byl ztělesněním těchto slov, pro něj byl náskok díky technice tím, co jím řízeným firmám pomáhalo vítězit.

To všechno ale odnesl čas a jednání Audi v poslední době evokuje spíš spojení „Vorsprung durch Schneidtechnik”, tedy Náskok díky řezání (nákladů). A to paradoxně hlavně právě v oblastech, do kterých kdysi mohutně investovalo. Automobilka v posledních letech ukončila své aktivity ve Formuli E a zabalila to také v DTM, to prý aby se zaměřila na soutěže prototypů LMDh. Loni ale oznámila, že LMDh to nakonec také nebude, zruší také program GT3 a od příštího roku opustí dokonce i soutěžení na Dakaru. Ale pozor, místo toho všeho se raději pustí do bájemi opředené Formule 1 ve spolupráci se Sauberem! Podle informací francouzského Auto Journalu se ale nemá stát ani to a Audi pod vedením Döllnera z celé spolupráce vycouvá dřív, než se stačí pořádně rozjet. Na takové eskapády teď prý automobilka nemá peníze.

Abychom tento krok komplexně pochopili, je třeba připomenout, odkud se vzal Markus Düsmann. Vzhledem k jeho nedávné posedlosti technickými nesmysly to může být pro mnohé fascinující, než se ale začal věnovat silničním autům, udělal kariéru jako technik ve Formuli 1. Ještě jako zaměstnanec Mercedesu to v první dekádě nového tisíciletí dotáhl na pozici šéfa vývoje tehdejšího týmu F1 McLaren-Mercedes, po odchodu do BMW v roce 2007 šéfoval vývoji motorů pro Sauber. Následně odešel k Audi, kde se stal šéfem celé značky, na F1 ale nikdy nezanevřel, a byl to tedy hlavně on, kdo si přál spojení čtyř kruhů s nejprestižnější motoristickou disciplínou. K tomu mělo dojít od roku 2026, po jeho vyhazovu ale u čtyřech kruhů chybí hybná síla, která by firmu dál tlačila tímto směrem.

Bývalému šéfovi produktové strategie Audi Döllnerovi je prý „nějaká F1” ukradená, znamená pro něj jen zbytečný výdaj, který stejně firmě nemá co prodat - sportovní modely jako TT a R8 jsou na cestě do záhuby a pokud nezmění nic na svém elektrickém směřování, budou i z verzí RS poníci zvládající jediný trik, který fandy motorsportu stěží nadchnou, ostatně ani F1 elektrickým směrem nemíří. Do skládačky tak zbývá jen poslední dílek - co na to Sauber?

Švýcarská firma by se asi hodně divila, kdyby se zbavila spolupráce s Alfou Romeo ve prospěch Audi a to ji nakonec hodilo přes palubu. Němci ale prý mají řešení - celou kooperaci by přepustili Porsche, které do F1 chtělo vstoupit vícero cestami, mj. skrze Red Bull, nakonec ale neuspělo. Takto by skupina VW zabila hned několik much jednou ranou, Porsche na rozdíl do Audi zůstává sportovní značkou. Celá tato spekulace tedy dává smysl, až čas ale ukáže, co je na ní pravdy. Audi jsme požádali o komentář, do data vydání tohoto článku jsme se ale reakce nedočkali.

Účast Audi ve Formuli 1 měla být hotovou věcí, teď se ale zdá, že automobilka seriál opustí kvůli úsporám nákladů. Na takovou libůstku nemá mít volné prostředky a vzhledem ke směřování značky ani investice tímto směrem nedává velký smysl. Foto: Audi

Zdroj: GP Blog

Petr Miler

