Vracející se Honda Prelude poprvé ukázala svůj interiér. Od pohledu je to zklamání, detaily ale potěší včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Po odhalení atraktivního zevnějšku jsme čekali víc. Doufali jsme ve víc osobitosti a větší zaměření na řidiče, tohle vypadá jako hlavně co nejlevnější kopie vnitřku Civicu. Pár specifik se ale najde, zda budou dostatečná pro uhranutí davů, ukáže jen čas.

O návratu Hondy Prelude se mluví už nějaký ten pátek. Japonská automobilka loni ukázala její prototyp, který měl být velmi blízký sériové verzi. Na zahájení jejího prodeje má dojít letos, přičemž značka nehodlá bodovat pouze u svých fanoušků v Japonsku či v Americe. Místo toho se dvoudveřové kupé ukáže také v Evropě. Právě globální dostupnost pak byla jedním z důvodů, proč se Honda rozhodla novinku osadit hybridním pohonem. To ale znamená, že pod milion korun u nás Prelude šesté generace bude k mání asi jen stěží.

O samotném pohonu zatím oficiálně mnoho slov nepadlo. Jisté je, že jeho základem bude dvoulitrový čtyřválec, který po většinu času bude sloužit jako generátor elektřiny pro dvě elektrické jednotky roztáčející přední kola. Prelude se nicméně dočká také jízdního režimu S+ Shift, kdy by celé ústrojí mělo reagovat podobně jako u čistě spalovacího vozu. Dvoulitr tedy půjde i vytáčet, a to za patřičného zvukového doprovodu, přičemž daný mód nabídne i možnost řazení pádly za volantem.

Prelude ovšem stejně jako další vozy Hondy osazené tímto systémem, tedy třeba Accord, Civic a CR-V, žádnou převodovku nedostane. Systém tak lze přirovnat k technologii, jakou Hyundai napěchovalo do elektrického SUV Ioniq 5 N, jen s tím rozdílem, že v případě japonské automobilky bude zvuk přirozenější. Honda již vybraným novinářům umožnila svézt se prototypy a jejich reakce jsou vcelku pozitivní - dvoulitr prý skutečně reaguje na pokyny plynového pedálu.

Nový Prelude vychází ze zmíněného Civicu, oproti němu však dostane do vínku o trochu kratší rozvor. Rozchod kol vpředu i vzadu však bude větší, z verze Type R pak mají být převzaty nejen adaptivní tlumiče, ale i přední zavěšení eliminující negativní projev točivého momentu na řízení. Vůz by tedy měl nabídnout lepší ovladatelnost i stabilitu, což je přesně to, co od sportovního kupé chcete. Na finální soudy je ale pochopitelně v tuto chvíli ještě příliš brzy.

Vyjádřit se ale musíme hlavně k interiéru, který byl odhalen vůbec poprvé. Na první pohled je to zklamání, patrná je spousta detailů převzatých ze Civicu. Středový tunel je ale trochu vyvýšen, přičemž rozmístění ovládacích prvků je unikátní - a povšimnout si zde můžeme i tlačítka režimu S+ Shift. Za volant se zploštělou spodní části se však již nastěhoval důvěrně známý digitální displej doplněný vystupující obrazovkou multimédií.

Honda uvádí, že se hodně soustředila na sedadla, kdy to sloužící řidiči upřednostňuje boční vedení, zatímco v případě spolujezdce byla použita měkčí výplň kvůli důrazu na komfort. Nastupování a vystupování pak má usnadnit měkčený materiál, kterým byly potaženy prahy, zatímco samotné dveře jsou vytvarované tak, abyste o ně nezavadili nohou ani ve stísněných prostorech. A zadní lavice má dostat tmavé čalounění, aby působila jako neviditelná.

Nový Prelude tedy může oslnit, jeho úspěch ale bude záviset hlavně na ceně. Za Civic v nejvyšší výbavě u nás dáte 959 900 Kč, v jeho případě však spalovací motor produkuje 143 a ten elektrický 184 koní. Kupé by mělo přijít s vyššími čísly, které srazí zrychlení z klidu na stovku pod 7,8 sekundy, což je nejlepší počin Civicu. Nejspíše se tak nebude startovat na milionu korun, ale ještě o nějakých 200 000 Kč výš, což by mohl být slušný kámen úrazu.

Japonci se pochlubili novou verzí prototypu, která zvenčí odpovídá loňskému konceptu. U toho nebyl interiéru odhalen, pokochat se jím můžeme až nyní. A jakkoli nevypadá nijak výjimečně, pár zajímavých prvků se najde. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

