Vrakoviště aut v Dubaji je trochu jiný svět, i jedna Škoda se na něm ale najde dnes | Petr Prokopec

Na českém vrakovišti najdete obvykle jen skutečné vraky, a to aut obyčejných značek starých nejčastěji dekády. V Dubaji vypadá takové místo jinak, není tu nouze ani o zdravě vypadající Ferrari, Lamborghini či Maserati.

Dubaj máme přirozeně spojenou exotickými supersporty, které tamní smetánka střídá častěji než ponožky. Kurz sportovní jízdy si ovšem zakoupí jen málokdo, což následně vede k destrukci mnoha z nich. I kvůli tomu si můžeme Dubaj zapsat také jako lokalitu, která se pyšní možná nejexkluzivnějším vrakovištěm na světě. Mnohá auta, která na něj byla odložena, ovšem nemají jediný škrábanec. Jejich majitelé je ponechali na ulici ladem, neboť si je pořídili na splátky, na jejichž úhrady nakonec neměli. Či prostě museli urychleně zmizet ze země.

Ať je ovšem důvod odloučení vlastníků od jejich vozů jakýkoliv, nic to nemění na faktu, že dubajské vrakoviště je pro prakticky každého automobilového nadšence rájem na zemi. A do jisté míry také noční můrou. Exotické vozy jako Lamborghini Huracán zde pozvolna zarůstají do země. To je do jisté míry překvapivé, neboť vrakoviště auta nabízí v online aukcích. Italský supersport s desetiválcem pod kapotou si ale ani po několika letech nikdo nekoupil. A nejspíše ani nekoupí, neboť pootevřeným oknem se dovnitř dostala voda i písek.

Jak jsme ovšem zmínili již v úvodu, ne všechna auta došla úhony. Zejména v případě vozů Ferrari se zdá, že jejich majitelé měli spíše ony finanční či legální problémy. Taková California T tak vypadá pomalu jako nová. Do dražby přitom má jít za vyvolávací cenu okolo 30 tisíc dolarů (cca 702 tisíc Kč), což by byl pakatel i za předpokladu, že by šlo o letitý kousek s výrazným nájezdem a poškozenými částmi karoserie. Tak tomu ale v tomto případě není. Nicméně i přes dobrý stav by vůz měl najít svého nového vlastníka nanejvýš za 40 000 USD (936 450 Kč).

California ale není jediným koníkem, který by stál za řeč. Supersportovní blondýna, která vrakoviště i se svým štábem navštívila, prozkoumala rovněž model 612 Scaglietti. A za jeho stínidlem dokonce našla i pětisetdirhamovou (3 190 Kč) bankovku. Ta přitom jen dokládá, že původní vlastník skutečně evidentně hodně na spěch. Jen pár měsíců starý Mercedes-AMG G63 pro změnu naznačuje, že tady již řádili zaměstnanci některé z bankovních či leasingových společností. Jinak si totiž přítomnost na vrakovišti nelze vysvětlit.

Supercar Blondie se dle své přezdívky zaměřuje zejména na supersporty, ovšem vrakoviště skrývá také mnohem méně exotické vozy. A co je možná nejvíce překvapivé, nechybí zde dokonce ani Škoda. Konkrétně pak Fabia RS z roku 2014 v bílém laku s černými koly, která ovšem dostala přímý zásah na motor. To v podstatě znamená, že je zcela neprodejná, neboť když místní někdy nezaujmou ani supersporty za statisíce, nabouraná Fabie to zvládne stěží. A zájemci z Evropy by splakali nad náklady na dopravu, jakkoliv ji vrakoviště velmi rádo zařídí.

Supersportovní blondýna navštívila dubajské vrakoviště...



...kde lze kromě mnoha Ferrari, Lamborghini či Mercedesů koupit i Škodu Fabia RS. Ta zde ale nejspíše díky poškození zaroste do země

Zdroj: Supercar Blondie@Youtube

Petr Prokopec