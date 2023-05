Vrchní vědec Toyoty říká, že vnucování elektromobilů jen donutí lidi nechat si spalovací auta, dekády to nebude jinak před 4 hodinami | Petr Miler

Naprostá většina automobilek se v poslední době předhání v optimistických vizích naznačujících, že jen na elektromobily by nejraději přešly už včera. Toyota je přesvědčena, že nechtěné lidem vnutit nejde, nemluvě o tom, že to ani není technicky schůdné.

Zavírání očí před technickou a ekonomickou realitou - to je jediný přístup, který může kohokoli jinak soudného přivést k přesvědčení, že kompletní přechod na elektromobilitu je v případě osobní dopravy něčím, co se vůbec může v dohledné době stát. Elektrická auta jsou drahá a prakticky mnohem hůře použitelná, nemluvě o velmi sporné ekologické bilanci a rychlému propadu hodnoty. To je výbušná kombinace faktorů, která řadu lidí vytlačí z trhu nových aut zcela, dalším výrazně zkomplikuje život a jiným dříve nebo později zapíchne vidle do firemních nebo rodinných financí.

Neříkáme, že elektromobil není řešením pro nikoho, limity jeho přirozené schopnosti oslovovat publikum ale odhadujeme na 10 až 20 procent podílu na trhu. Nechat elektromobilům tuto pozici, kdy si je koupí lidé, kteří na ně mají, z nějakého důvodu jim vyhovují a jejich omezení je netrápí, proč ne. Jenže tak to není. Politici zaveleli k tomu, že elektromobil budou mít jednoho dne všichni bez rozdílu, což je naprostý nesmysl.

Většina automobilek se s tím s vidinou lépe plánovatelné budoucnosti smířila, pokud nezačaly podobné cíle samy hlásat a oznamovat, kdy přestanou prodávat vozy vybavené spalovacími motory. Kdokoli zdatný z jejich řad musí vědět, jak utopický cíl to je, na pravdu se ale ve světě aut v poslední době moc nehraje. Výjimky tedy existují a mezi ně patří i Toyota, která se spalovacími motory nekončí a naopak znovu a znovu horuje za to, aby vnucování elektromobilů polevilo. Mezi jejími zástupci je pak nejvíce slyšet vrchní vědec firmy Gill Pratt, který tvrdí, že vnucování elektroaut nejenže ničemu nepomůže, ale obrátí se proti strůjcům takových plánů. A ve výsledku povede k tomu, že si lidé budou nechávat déle své benzínové a dieselové vozy.

Pratt to důrazně zopakoval ve svém projevu v Hirošimě v rámci summitu zemí G7. Podle něj je současný tlak na elektromobilitu kontraproduktivní, protože pro většinu lidí současné elektromobily řešením nejsou. A místo toho, aby majitelé starších spalovacích vozů přešly alespoň na novější spalovací nebo hybridní alternativy, nepřejdou na nic, protože si nebudou moci mezi novými auty nic koupit. Stane se to z ekonomických, popř. praktických důvodů. A ani jedno nemají šance plně vyřešit ani dotace, ani probíhající vývoj. Takový výsledek jde přímo proti cílům, které zastánci stoprocentní elektrifikace hlásají.

Šéf Toyota Research Institute navíc uvádí, že i kdyby tyto problémy zmizely, automobilový průmysl v žádném případě není technicky schopen přejít jen na elektrická auta v časových horizontech, které politici stanovili. Problémem jsou hlavně omezené zdroje: „Omezení zdrojů nakonec poleví, ale po mnoho let nebudeme mít dostatek materiálů pro baterie a obnovitelných zdrojů energie pro dobíjení elektromobilů. Bude trvat ještě dekády, než budou doly, výroba energie z obnovitelných zdrojů, přenosové soustavy a zařízení pro skladování energie v takovém stavu, aby bylo zamýšlené rozšíření vůbec možné,” řekl Pratt.

Nejsme zjevně sami, kdo skutečnost vidí, ale jestli Prattova slova vyřčená na nejvyšším politickém setkání alespoň někoho přimějí k zamyšlení, to netušíme. Na každý pád kvitujeme, že ho nadále neopouští odhodlání nejít s davem a postavit se vskutku tupé snaze naplánovat nenaplánovatelné snad za každou cenu.

Gill Pratt jako vrchní vědec Toyoty dlouhodobě upozorňuje na úskalí snah o kompletní elektrifikaci automobilové dopravy. Nyní přidal další argumenty.

