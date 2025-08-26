Žebříček nejuspokojivějších značek aut v Americe opanovala ta snad nejvíc šikanovaná EU, velká jména utrpěla pád

Je to pozoruhodný výsledek, uvážíme-li, že EU dělá vše pro to, aby podobní výrobci z evropského trhu nadobro zmizeli. Že by k maximální uspokojivosti auta nevedlo stoprocentní vyhovění euronormám?

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Subaru

Je to pozoruhodný výsledek, uvážíme-li, že EU dělá vše pro to, aby podobní výrobci z evropského trhu nadobro zmizeli. Že by k maximální uspokojivosti auta nevedlo stoprocentní vyhovění euronormám?

Evropská nabídka Subaru není vyloženě slabá, v posledních letech z ní ovšem vypadly ty nejzajímavější verze podstatné části modelů. Anebo i celé modely jako takové. Nikoli pro nezájem, v tomto ohledu naopak BRZ a dříve i WRX dosahovaly velmi slušných registrací, stejně jako výkonné varianty SUV a další speciality. Jenže jejich motory se neslučovaly s bruselským pohledem na čisté pohonné jednotky. Japonci pak sice nedávno představili hned trojici novinek, ovšem jak modernizovaná Soltera, tak zcela nový Uncharted i E-Outback s elektrickým pohonem tradiční klientelu asi neosloví.

O trochu jiná písnička se již zpívá ve Spojených státech. Oba sportovní vozy, tedy jak kupé s atmosférickým motrem, tak sedan s přeplňovaným, v Americe seženete. Stejně jako třeba Legacy. Nebo velké SUV Ascent, které se na starém kontinentu nenabízí. Podobně jako třeba Outback ve verzi Wilderness. Tedy jinými slovy, pokud jste zapáleným „subaristou“, v zámoří si vyberete přesně to, po čem vaše srdce touží. Což je stav, který vyhovuje nejen automobilce ale zjevně i jejím klientům.

Subaru totiž aktuálně zamířilo na vrchol amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI neboli American Customer Satisfaction Index) mezi mainstreamovými značkami, přičemž s 85 body si oproti loňsku polepšilo o 2 body. Průměr pro všechny masové výrobce pak zůstal na 79 bodech, trefování se do zákaznického vkusu tedy Japoncům opravdu prospívá. Lépe než Subaru na tom ostatně byl už jen s 87 body Lexus, ten je nicméně zástupcem prémiového segmentu s trochu jinými cenami.

Prestižní značky si meziročně o jeden bod pohoršily, a to na 80 bodů. Klientela si stěžovala na vše možné od samotné jízdy přes exteriéry a interiéry až po technologie. Větší kritikou pak byla zavalena i bezpečnost a životnost. Technologie a bezpečnost pak hůř hodnotili i majitelé mainstreamových aut, stejně jako oba tábory stále negativněji vnímají elektromobilitu. Spokojenost s elektrickým pohonem totiž klesla na 73 bodů, u spalovacích aut zůstala na 80 bodech.

Tvůrci indexu poukazují na to, že 22 procent lidí kupujících si auta na splátky si dnes bere sedmiletý leasing. Právě proto je kladen takový důraz na spolehlivost. To si již uvědomil i Ram, který nedávno spustil desetiletou záruku na pohonné ústrojí. Něco takového se však ještě do spokojenosti zákazníků nestihlo propsat, stejně jako návrat osmiválců. Přičemž je více než jisté, že právě díky jejich absenci spokojenost zákazníků u této značky klesla ze 77 na 69 bodů.

Co tedy stačí ke štěstí? V podstatě jediné, nabídnout lidem možnost svobodně si zvolit auto, které jim vyhovuje a vydrží. Pak si možná časem najdou cestu i k elektromobilitě, ostatně třeba takový Chevrolet Equinox se po celý letošek prodává velmi dobře, jen v červenci pak oslovil 8 500 zákazníků. Mimo něj ale tato značka rovněž dává publiku na výběr, načež se spokojeností nadále zůstává na 79 bodech. Některá velká jména jako Kia, Ford, Honda nebo americké značky jako Chrysler, Dodge, Jeep a Ram utrpěly pád.

Američtí zákazníci jsou mezi mainstreamovými značkami nejvíce spokojeni se Subaru, mezi prestižními pak s Lexusem. Dáno je to jak zámořskou nabídkou obou, tak hlavně spolehlivostí, na kterou začíná být kvůli rostoucím cenám kladen stále větší důraz. Ostatně v rámci hodnocení vlastností aut se vyšplhala již na druhé místo s 83 body. Pokud tedy výrobci u zákazníků chtějí bodovat, je jasné, co je zapotřebí - znovu se musí soustředit na ně, ne na úřady. K tomu ale EU nedává prostor a každého, kdo jí povahou svých nejde nekonečně na ruku (což Subaru při své velikosti v Evropě dost dobře ani nemůže) v podstatě šikanuje. Ne přímo, není to osobní, výsledek je ale takový. A komu to prospívá? Zákazníkům zjevně ne...


Subaru Outback se v zámoří prodává i ve verzi Wilderness, která navyšuje jeho terénní kvality. Vzhledem k tomu, že jej Američané kupují jako žádný jiný další kombík, Japonci evidentně trefili hřebíček na hlavičku. I to je důvodem, proč je zákazníci v rámci spokojenosti poslali na vrchol. Foto: Subaru

Zdroj: ACSI

Petr Prokopec

