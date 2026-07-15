Vrchol zoufalství? VW zkusí napravit své upadající prodeje klonem bestselleru Tesly s výkonem 154 koní
Petr MilerJé, Teslička? Ale kdeže, tohle je poslední novinka koncernu VW, která má očividně za cíl zachránit jeho chřadnoucí prodeje. Působí dojmem čínského klonu evropských aut z doby před nějakými 15 roky, takhle daleko to Němci dotáhli.
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Vrchol zoufalství? VW zkusí napravit své upadající prodeje klonem bestselleru Tesly s výkonem 154 koní
včera | Petr Miler
Jé, Teslička? Ale kdeže, tohle je poslední novinka koncernu VW, která má očividně za cíl zachránit jeho chřadnoucí prodeje. Působí dojmem čínského klonu evropských aut z doby před nějakými 15 roky, takhle daleko to Němci dotáhli.
30 900. Tolik elektrických aut prodal VW letos v Číně - nikoli za týden, nikoli za měsíc, ale za celý první půlrok. A nejen pod svou značkou, ale pod všemi značkami, se kterými na tomto trhu působí. Neděláme si legraci, jsou to nedávno zveřejněná čísla samotné VW Group a nejlépe dokladují, v jakých problémech dnes automobilka je.
Na tento typ aut vsadila doslova všechno, a to primárně právě kvůli čínskému trhu, který pro ni byla tím daleko největším na celém světě. Tím je vlastně i dnes, ostatně Čína jako taková zůstává spolu s USA největším globálním odbytištěm nových automobilů a elektromobily na tom mají vysoký podíl. Ty od koncernu VW tam ale neznamenají prakticky nic a při šíři modelů (je to i spousta typů, které se jinde neprodávají) si ani nedovedeme představit, jaké ztráty musí pokusy s elektromobily v Číně koncernu přinášet, když jich tam ve výsledku prodává tak málo. I 30 900 elektrických Porsche by za půl roku bylo vzhledem k původním plánům firmy málo, 30 900 všech elektrických modelů všech značek je totální provar.
Normálně uvažující firma by se z tohoto stavu poučila a vzhledem k aktuálnímu výraznému poklesu prodejů elektrických aut v Číně jako takové by se soustředila na to, co jí jde. Tedy na elektrické modely, které pořád prodává po milionech. Ne tak VW, ten si vysnil elektrickou budoucnost a plán dodrží, i kdyby si vedení těsně před krachem mělo vzít kyanid. A tak nejenže nestáhne ocas s modely, které už neúspěšně nabízí, přidá i další. A dokonce elektrifikuje i značku, která byla dosud relativně úspěšná se spalovacími vozy - levnou Jettu.
Bohužel to není vtip, teď už na beton. Přes veřejnou databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií se totiž dostaly ven obrázky a specifikace modelu Jetta M6, která je elektrickou prvotinou značky. A už vzhled ukazuje, co se tu VW pokouší - 9 let po premiéře Tesly Model 3 zkouší tento vůz napodobit jeho jakýmsi laciným odvarem. Víme, jak to zní, ale podívejte se na auto sami.
Hlavně přední část podezřele připomíná příď Modelu 3, od světlometů po přední nárazník je to zjevná napodobenina amerického bestselleru. Zbytek designu jde jinou cestou, ale to neznamená, že lepší - je to nenápaditá nuda, hlavně pak ta definovaná světelnou lištou vzadu. Co do velikosti nejde zrovna o drobka - M6 je 4 806 mm dlouhá, 1 895 mm široká, 1 500 mm vysoká a má rozvor náprav 2 820 mm. Hmotnost se bude pohybovat mezi 1 557 kg a 1 628 kg, takže aspoň půjde o relativně lehké auto.
Je také výkonná jako Tesly? Ani trochu, v základu se bude prodávat s jedním elektromotorem o výkonu 154 koní (113 kW) a ve vrcholném provedení s výkonem 197 koní (145 kW). Detaily o baterii nejsou známé, čekejme ale něco podobně bídného. Čekejme také nízkou cenu, je ale tohle cesta, jak si někam pomoci?
Podle nás ani omylem, tohle vypadá jako svého času střelba s pomocí na Londýn - něco to udělá, vývoj událostí to ale nezmění. VW je po uši v problémech a jeho klon Tesly Model 3 jako projev snahy něco změnit je toho smutným důkazem...
Věřte nebo ne, ale tohle je recept VW na záchranu upadajících prodejů v Číně, elektrická Jetta M6. Šílené. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroj: MIIT
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