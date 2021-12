Vrcholná Kia dorazila do Evropy v novém, i maximální komfort nabízí překvapivě levně před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ceny nových aut na českém trhu stoupají do závratných výšin a člověk musí stále více hledat, aby narazil alespoň na výjimku potvrzující pravidlo. Třeba u Kie nekoupíte Sportage PHEV pod 1,3 milionu, v Rusku lze mít za menší peníze vrcholné Mohave.

O nové generaci Kie Mohave jsme se už letos zmiňovali, a to hlavně v souvislosti s ruským trhem, kde se začala prodávat v listopadu loňského roku. A jakkoliv toto pětimetrové SUV dorazilo do showroomů pouze s třílitrovým turbodieselem, což je na Rusko poměrně neobvyklá pohonná jednotka, ihned zaznamenalo velký úspěch. Za jedenáct měsíců letošního roku bylo prodáno 1 368 exemplářů, čímž značka už teď překonává veškeré loňské registrace skoro dvojnásobně. Letos očekává přes 1 500 prodaných aut a do příštího roku hledí s ještě větším optimismem.

Nabídku původně pouze sedmimístného provedení, které v rámci druhé řady disponovalo jednodílnou lavicí pro tři pasažéry, později rozšířila také šestimístná varianta, která tvoří vrchol řady. Dvě křesla „kapitánská“ křesla pochopitelně znamenají vyšší komfort, ostatně i zde si pasažéři mohou nastavovat výšku sedadla, úhel sklopení opěradla či pozici loketní opěrky. Toto provedení lze objednat pouze s výbavou Premium Plus, nepřekvapí tak ani třístupňové vyhřívání a chlazení prostředních sedadel, stejně jako držáky na nápoje pro zde sedící cestující. Ti jsou pak navíc oproti lidem jedoucím v sedmimístném provedení chráněni jak hlavovými airbagy, tak i mnohem většími bočními, jenž pokrývají celou délku kabiny. Mimo to pak lze v rámci všech tří řad počítat také s koženým čalouněním Nappa.

Vedle luxusu se ale přece jen navýšila i praktičnost, zejména v případě přístupu ke třetí řadě sedadel. Ta prostřední je totiž možné sklopit jak s pomocí tlačítka na jejich opěradle, tak i dálkově skrze tlačítko v zavazadelníku. Jeho víko je navíc zcela automatizováno, přičemž nastavit můžete jak rychlost, tak i výšku otevření. Při všech vzpřímených sedadlech pak nad zadní nápravu naložíte stále dostatečných 350 litrů, kapacitu však lze navýšit až na 2 050 litrů.

Nově Kia nabídku Mohave dále šperkuje a standardně dodává zadní diferenciál s omezenou svorností od základní výbavy Luxe (další jsou Prestige, Premium a zmíněná Premium Plus), standardem je rovněž aplikace Kia Connect dovolující dálkově ovládat mnohé aspekty vozu, včetně třeba startu motoru. Vylepšeny pak měly být i další drobné neduhy týkající fungování komfortních a asistenčních systémů.

Jak jsme již zmínili, jediným motorem v nabídce zůstává třílitrový šestiválcový diesel s 250 koňmi a 550 Nm, který posílá výkon na všechna kola přes 8st. automat. Ceny začínají na 4 079 900 rublech, tedy asi na 1,23 milionu Kč, což je pozoruhodně málo za tak velký, technicky vybavený a luxusní stroj. Vrcholná verze Premium Plus pak vyjde 4 524 900 rublů, tedy asi 1,36 milionu Kč, za které už dostanete třeba audio systém Lexicon se 13 reproduktory a subwooferem. Dále je součástí výbavy 12,3palcový digitální přístrojový štít a stejně veliká obrazovka multimédií. Počítat lze rovněž se sadou kamer monitorujících celé okolí, stejně jako s head-up displejem, bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů nebo s 20palcovými litými koly.

To vše tak dostáváte za peníze, které u nás stojí menší a hůře vybavená Kia Sorento PHEV (1,33 milionu Kč v nejnižší specifikaci, 1,49 milionu v nejvyšší). Onomu nemalému zájmu se tedy skutečně nelze divit.

Kia Mohave dorazila do Ruska v inovovaném provedení s vyšší výbavou. I maximálně vybavené provedení Premium Plus stojí méně než u nás za menší Sorento PHEV. Foto: Kia

