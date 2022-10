Vrcholná Kia, která levně nabízela vysoký komfort, v Evropě končí, k mání je poslední várka aut před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Byl to závan toho, co i dnes dokáže korejská značka prodávat ve své domovině, brzy ale bude znovu k mání téměř jen tam. Jakkoli to může znít zvláštně, jde o další oběť konfliktu na Ukrajině.

O nové generaci Kie Mohave jsme se na našich stránkách zmiňovali nejednou, a to hlavně v souvislosti s ruským trhem. Právě tam se začala prodávat v závěru roku 2020 a šlo o nám nejbližší místo, kde bylo možné tento vůz pořídit. Tyhle časy ale končí a obchodní neúspěch za to nemůže.

Třebaže toto pětimetrové SUV dorazilo do prodeje jen s třílitrovým turbodieselem, což je na Rusko dost neobvyklý pohon, dokázalo bodovat. Prodávalo se v průměru ve více jako 100 exemplářích měsíčně, což je vzhledem k charakteru vozu, místě odbytu a charakteru značky Kia velké číslo. Loni tak bylo prodáno v Rusku přes 1 500 aut a letos Kia pomýšlela na více jak 2 000 prodaných vozů.

Nabídka Mohave tak bobtnala a naposledy ji rozšířila luxusní šestimístná varianta na fotkách níže coby absolutní vrchol řady. Dvě „kapitánská“ křesla znamenala vyšší komfort, ostatně i v jejich případě si pasažéři mohli nastavovat výšku sedadla, úhel sklopení opěradla či pozici loketní opěrky. K dispozici měli také maximální výbavu včetně vyhřívání a chlazení prostředních sedadel, stejně disponované držáky na nápoje, nové hlavové a větší boční airbagy. A také libůstky jako čalounění kůží Nappa na všech sedadlech.

Auto navíc pořád myslelo i na převoz lidí v třetí řadě, a tak prostřední sedadla bylo možné sklopit jak s pomocí tlačítka na jejich opěradle, tak i dálkově skrze tlačítko v zavazadelníku. Otevírání jeho víko pak bylo zcela automatizováno, přičemž nastavit šlo jak rychlost, tak i výšku otevření. Při všech vzpřímených sedadlech pak nad zadní nápravu bylo možné naložit stále slušných 350 litrů, kapacitu však lze navýšit až na 2 050 litrů. Výbava na palubě ale zacházela stále dál a s poslední modernizací se standardem stala také aplikace Kia Connect dovolující dálkově ovládat mnohé aspekty vozu, včetně třeba startu motoru.

Jak už padlo, auto poháněl jediný motor, třílitrový šestiválcový diesel s 250 koňmi a 550 Nm, který posílal výkon na všechna kola přes 8stupňový automat. Ceny začínaly v přepočtu na 1,2 milionu Kč a vrcholily na asi 1,35 milionu korun, tehdy už byl součástí výbavy třeba i audiosystém Lexicon se 13 reproduktory a subwooferem, sada kamer monitorujících celé okolí, stejně, head-up displej nebo 20palcová litá koly. Uvážíme-li, že za více u nás prodávala Kia menší a hůře vybavený model Sorento PHEV, byla to skutečně výhodná nabídka. Tyhle časy jsou ale pryč a skončí úplně, na prodej 2 000 aut za rok už Kia ani nepomýšlí.

I když Korejci ruský trh úplně neopouštěli a zatím stále neopouští, Mohave už u toho nebude. S ohledem na zavedené sankce už není možné auto ani dále v Rusku vyrábět, ani ho tam dále dovážet. Web Quto.ru tak informuje, že k dealerům značky se dostala poslední várka špičkových Mohave v nejvyšších výbavách, které jsou oficiálně nabízené od 6 234 900 rublů, což je asi 2,5 milionu Kč. A to je papírová cena, vzhledem k nedostatečné nabídce se prý auta prodají za sumy mezi 7 a 9 miliony RUB, tedy až za 3,6 milionu korun.

Kurs rublu dnes neodpovídá realitě, přesto je jasné, že auto je zásadně dražší, než bývalo. I tak si jistě kupce najde snadno, s dalším prodejem je ale amen. Škoda, při úspěchu v Rusku jsme si trochu dělali naděje, že by se jednou mohlo dostat i k nám, to je nyní extrémně nepravděpodobné. Stejně jako je velmi nepravděpodobné, že by se kdy v této generaci vrátilo do ruského prodeje.

Kia Mohave byla v Rusku úspěšná, tamní zákazníci si nakonec vysloužili i inovované provedení s maximální výbavou Premium Plus za dobré peníze. Teď už po rozprodeji poslední várky nových vozů v této specifikaci nedostanou nic. Foto: Kia

Zdroje: Quto, Kia

Petr Miler

