Vrcholná Tesla je po faceliftu citelně horší auto než doteď, ukázal test. Přišla o pneu či funkce, zato dostala launch control, který nic nedělá
Petr ProkopecČlověk by čekal, že libovolná automobilka udělá jakýkoli vůz s modernizací jen lepším, Tesla je ale svá. Její Model Y Performance tak nakonec mnohé ztratil, a to by se po 7 letech na trhu měl snažit spíš o pozitivně znějící titulky.
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Vrcholná Tesla je po faceliftu citelně horší auto než doteď, ukázal test. Přišla o pneu či funkce, zato dostala launch control, který nic nedělá
dnes | Petr Prokopec
Člověk by čekal, že libovolná automobilka udělá jakýkoli vůz s modernizací jen lepším, Tesla je ale svá. Její Model Y Performance tak nakonec mnohé ztratil, a to by se po 7 letech na trhu měl snažit spíš o pozitivně znějící titulky.
Nabídka Tesly nikdy nebyla košatá, letos ale prořídla až na hranici únosnosti, neboť automobilka poslala po 14 letech do důchodu Modely S a X. Pokud tedy pomineme Cybertruck, který je velmi okrajovým zbožím oficiálně dostupným jen na pár trzích, zákazníkům nezbývá na výběr nic jiného než dvojice Model 3 a Modely Y. Oba typy mají po faceliftu, který má 9 resp. 7 let staré vozy udržet v hledáčku kupujících.
Zní to jako nemožný úkol, však pořád slýcháme o stále početnější a lepší konkurenci. Ale opravdu nabízí něco víc, opravdu se za těch skoro 10 let něco tak podstatného změnilo? Nejlepší odpověď dává nejspíš sama Tesla, která dokonce i vrcholné provedení Performance udělala s modernizací nejen lepším, ale citelně horším.
Jak zjistil při testu Kyle Conner, který je jinak elektromobilům (a Tesle zvlášť) nakloněný, vrcholný Model Y Performance zůstal po faceliftu jen stínem svého původního já. Automobilka se zjevně rozhodla s modernizací hlavně ušetřit, a tak vůz začala dodávat na celoročních pneumatikách, které jsou k návštěvě okruhu a ostré jízdě jako takové nevhodné. Při jízdě tak Conner poukazoval na nedostatek přilnavosti, především pak v zatáčkách, kde původní provedení se sportovním obutím bodovalo docela jinak.
V honbě za úsporami se automobilka rovněž rozhodla, že pošle k vodě Track Mode neboli okruhový režim. Podle statistik jej totiž využívalo pouze málo majitelů, načež místo něj dorazil „mód s omezenou stabilizací“. Jak nicméně Conner uvádí, poslat auto do smyku a tím si pomoci v zatáčkách je dnes již prakticky nemožné. Ať totiž stisknete jakékoli tlačítko, vždy musíte počítat s tím, že kontrola trakce je zapnutá za každé situace. Cokoli dynamického tedy upravujete, týká se to buď akcelerace nebo regenerace.
Tím se dostáváme k jádru pudla, nad kterým je Conner skutečně v rozpacích. Faceliftovaný Model Y Performace totiž vzal na uzavřenou ranvej, aby vyzkoušel jeho zrychlení. Elektrické SUV s 510 koňmi by přitom mělo zvládnout stovku za 3,3 sekundy, k čemuž se youtuber dokázal přiblížit. Ve sportovním režimu totiž se dvěma dalšími lidmi na palubě a v dešti zajel čas 3,58 sekundy. Stačilo mu přitom Teslu přepnout do sportovního režimu a následně sešlápnout plynový pedál.
Následně se rozhodl vyzkoušet režim rychlých startů, se kterým by teoreticky i za nepříznivých podmínek mohl oficiální akceleraci vyrovnat. Jenže místo toho došlo na zhoršení dynamiky, nejlépe se totiž Conner s aktivovaným systémem launch control dostal na 3,67 sekundy. A jakkoli rozdíl jedné desetiny vypadá nicotně, stále je to krok špatným směrem. Když se navíc přidá k dalším přehmatům, je z toho menší katastrofa. Takové, které neláká, ale spíše odrazuje.
Dobrou zprávou pro Teslu pochopitelně je, že minimálně režim rychlých startů dokáže napravit prakticky přes noc. Podle všeho totiž systém po první sekundu zrychlení omezuje výkon, aby nedošlo na nechtěný prokluz. Ve chvíli, kdy mu ovšem zadupnete plynový pedál až pod kobereček, nic podobného nedělá, místo toho okamžitě uvolní veškerý potenciál pohonných jednotek. Stačí tedy pár řádek kódů, a už by 3,3sekundový sprint mohl být realitou. Lepší pneumatiky ale vozu vzduchem nepřistanou. A je otázkou, co všechno Tesla autu ještě sebrala - Conner rozhodně není z těch, kteří by do Tesly kvůli menším nedostatkům kopali, i kdyby si to sebevíc zasloužila.
Tesla Model Y Performance je po faceliftu horší než před ním. A to je na trhu 7 let, takže by se měla snažit kráčet opačným směrem. Foto: Tesla
Zdroj: Out of Spec Reviews@Youtube
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