Vrcholné čínské Porsche za cenu Škody je obrovský hit. Letošní výroba se rozprodala jako nic, už dorazilo do Evropy

Vidíte ten nápis na boku a jeho stylizaci? I tímto si hraje na Porsche, které navíc poráží výkonem i rychlostní, dokonce na okruhu A to vše za čtvrtinovou cenu. Není divu, že se celá letošní produkce SU7 Ultra prodala za pouhé 2 hodiny, ode dneška se navíc ukazuje i na starém kontinentu.

O automobilu, za kterým by stála společnost Apple, jsme se poprvé zmiňovali už před víc než 10 lety. Od té doby „nakousnuté jablko“ utopilo v projektu přes miliardu dolarů, než jej loni odpískalo bez jakéhokoli hmatatelného výsledku. O překvapení se ale nejednalo, většina lidí již pár let tušila, že tady se obdoba iPhonu na kolech nerodí. I proto se ostatně všichni začali smát, když čínské Xiaomi v roce 2021 oznámilo, že hodlá rovněž vstoupit do automobilové branže. Kritici této značky totiž předpokládali, že si na něm vyláme zuby podobným způsobem jako Apple.

Jenže Čína je Čína, a tak stačily pouhé tři roky a posměváčkům zamrzl úsměv na tváři. Číňané loni nejprve vyrukovali se sedanem SU7, než představili i SUV YU7. A nezůstali jen u prvotních odhalení, místo toho byla zahájena sériová výroba, a to v opravdu velkém stylu - prvního zmíněného modelu bylo loni dodáno takřka 140 tisíc kusů, což je opravdu neskutečný počin. Stačí si ostatně uvědomit, že Porsche, tedy zavedená značka, v roce 2024 dosáhla pouze na 20 836 registrací svého elektrického Taycanu.

Tento vůz pochopitelně nezmiňujeme náhodou, SU7 totiž jako bateriový sedan ze Zuffenhausenu vypadá i jede. Jen u toho stojí výrazně menší peníze. Platí to i o vrcholné verzi Ultra, která se začala prodávat minulý týden za cenu Škody Kodiaq RS s pár příplatky. Přesto Porsche poráží i na okruhu, a tak klientela vzala objednávkové knihy skutečně útokem. Během prvních dvou minut totiž Xiaomi mělo na kontě 7 tisíc rezervací, během dvou hodin pak 10 tisíc, jak informuje samotná automobilka. S ohledem na podmínky takového zápisu do pořadníku se pak dá skoro se všemi počítat jako se závaznými objednávkami.

Aby totiž klientela mohla s rezervací počítat, bylo třeba složit poplatek ve výši 20 tisíc yuanů (cca 66 tisíc Kč), což je mimochodem šestadvacetina pořizovací ceny. Tato záloha byla vratná jen týden po uhrazení, poté již nenávratně zamířila do kasy Xiaomi. Protože ale nejsou zprávy o žádném odstoupení, je prakticky jisté, že zpátečku vzala nanejvýš hrstka lidí. Čínský gigant navíc počítá s tím, že už tento týden předá zákazníkům první kusy, než na začátku dubna začne s produkcí ve větším rozsahu.

Xiaomi přitom původně předpokládalo, že oněch 10 tisíc aut bude celková letošní výrobní kapacita verze Ultra. S ohledem na stávající zájem ale může dojít na posunutí laťky o něco výš. Díky tomu (a ve větší míře díky zahájení výroby SUV YU7) by se Číňané letos měli přehoupnout přes 300 tisíc vyrobených aut, což má být množství, které by je již mělo dostat do černých čísel.

Jak se navíc dalo očekávat, mobilní gigant se nehodlá spokojit pouze se svou domovinou. SU7 Ultra si tak od dnešního dne mohou naživo prohlédnout návštěvníci Mobilního světového kongresu v Barceloně. Neznamená to sice, že si jej budou moci v evropské verzi ihned objednat, starý kontinent je však pro Xiaomi jednou z priorit. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby Číňané ještě letos přišli s oznámením, které Porsche přidělá dalších pár vrásek na čele.

Xiaomi SU7 Ultra je neskutečný hit, čemuž se ale nelze divit. Čínský mobilní gigant totiž nabízí 1 547 koní za 1 746 000 Kč, čemuž se nemůže nikdo rovnat. Foto: Xiaomi

