Vrcholné kombi VW chtělo zaútočit na prémiovky, jednou věcí ale zdaleka nestačí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto vypadá docela noblesně a za jiných okolností bychom mu jen tleskali. Pokud ale útočí na smetánku německých aut tohoto ražení jako je BMW M340i, pak si nemůže vystačit s čtyřválcem.

V roce 2017 Volkswagen nahradil Passat CC Arteonem, který měl zamířit blíže k prémiovému segmentu trhu. Větší posun značka udělala až loni po faceliftu, s nímž dorazil nejen inovovaný sedan, ale také stylové kombi Shooting Brake a pro obě verze vrcholné provedení R disponující 320 koňmi. A právě v jeho případě již vůz nemá s mainstreamem prakticky nic společného, jde spíše o konkurenci pro BMW M340i Touring či Audi S4 Avant.

Tyto vozy nicméně dělí zásadní rozdíl, kterým kupodivu není cena. Pokud totiž zvolíte Arteon Shooting Brake R, budete platit minimálně 1 565 900 Kč. Konkurence od BMW a Audi je sice s částkou 1 756 300 resp. 1 749 900 Kč dražší , ovšem zástupce VW k ní má daleko blíže třeba než k BMW 330i Touring, jež startuje na 1 167 400 Kč. Navíc stačí, abyste u Arteonu sáhli po lepších sedadlech a navigaci či po koženém čalounění Nappa a pětileté záruce a rázem jste s cenou na úrovni Mnichova.

VW tedy naplnil své sliby a skutečně poslal nástupce CC o patro výše. Problémem je ovšem to, že pod kapotou lze i nadále najít spíše „lidové“ pohonné ústrojí, kterým zklamal už při premiéře. Léta se totiž hovořilo o tom, že Arteon R přijde s přeplňovaným VR6 a automobilka opakovaně přiznala, že postavila jeho prototyp. Jenže se šestiválcem by Arteon R do výroby dostal asi jen zesnulý Ferdinand Piëch, který si byl významu techniky u takových verzí vědom. Vůz si tedy nakonec musí vystačit s dvoulitrovým čtyřválcem, což zkrátka u auta za takřka dva miliony korun rozhodně není odpovídající prémiové ústrojí. Však jde o stejnou jednotku jako v VW Golf R chválena a i když je velmi povedená, Arteon R byl zkrátka zralý na 3,6 VR6 turbo a zbytek auta vypadá, jako by na něj byl skutečně připraven.

Dá se samozřejmě pochopit, proč se koncern vydal tímto směrem, tlačí ho tam emise a rovněž náklady. Jenže to jsme zase u výše zmíněného piëchovského přístupu - podobné verze mají být spíše tvůrci imagem, klidně ztrátovými marketingovými nástroji pro verze 2,0 TDI a jim podobné, na nichž by VW bez potíží vydělával miliony.

Je tedy nutné se smířit se čtyřválcem, jehož 320 koní není k zahození a který rozhodně nezní špatně. Ovšem vcelku hrubiánský zvuk čtyřválce vám v souvislosti s elegantní karoserií bude připadat jako nepatřičný. Víceméně jde totiž o totéž, jako kdybyste doktora poslali do boxerského ringu. Ano, může být namakaný, může i vědět, jak a kam dát ránu, aby ublížil co nejvíce. Ale stále se nebudete moci zbavit dojmu, že do daného prostředí tenhle člověk nepatří.

Navíc je třeba dodat, že i kdyby k onomu boxerskému zápasu došlo, Arteon R jej projede na celé čáře. Vůči BMW totiž neprohrává jen výkonnostně, ale i hmotnostně, neboť M340i Touring při 374 koních váží 1 745 kg. U „lidového vozu“ je ale třeba počítat ještě s dalšími pětatřiceti kily. I proto se na stovku dostanete až za 4,9 sekundy, zatímco u BMW jste o tři desetiny rychlejší. Na druhou stranu však omezovač u Arteonu zasahuje až při 270 km/h.

VW Arteon Shooting Brake R je po designové stránce povedeným vozem a vypadá, jako by mířil výše. Nicméně pod kapotou by mu daleko více slušel šestiválec, který měl dostat a nakonec nedostal. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automann-TV@YouTube

Petr Prokopec