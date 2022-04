Vrcholně luxusní SUV Kie s pořádným motorem se ukázalo do detailu, i nabité vším je levnější než Sorento včera | Petr Miler

/ Foto: Kia

Je to pozoruhodné auto designově, technicky i výbavově, skutečně něco, co byste si automaticky nespojili se značkou Kia. A nezdá se, že by šlo jen o pozlátko, za kterým by se skrývalo něco tuctového.

U nás to není příliš známý vůz, třebaže se prodává i na nám docela blízkých trzích, alespoň teritoriálně. Přímo v Česku nabízen nikdy nebyl a dlouho se nezdálo, že by bylo čeho litovat. Mimo domácí Koreu byl dlouho znám jako Kia Borrego a na světlo světa přišel již v roce 2008. Prorazit zkoušel leckde, mimo jiné i v USA, velký úspěch to ale nebyl.

Korejci ale už v minulosti mnohokrát prokázali, že prvotní úspěch neberou jako důvod smutně sbalit fidlátka, ale spíše jako motivaci ke snaze nabídnout totéž znovu a lépe. V zahraničí tak s Borregem pár let růžky nevystrkovali a dále pracovali na image téhož vozu s označením Mohave na domácím trhu. A jakmile s ním získali půdu pod nohama, zkusili s ním v inovovaných provedeních znovu zaujmout i jinde.

Tak se dostáváme k druhé generaci Mohave, která přišla na trh před pár léty a velmi dobře si vede v podstatě kdekoli se objeví. Vděčí za to jistě už designu, který není automaticky líbivý, ale dokáže si člověka časem získat. Okouzlit dokáže i interiér, který je na poměry korejské automobilky až překvapivě noblesní - mix koženého čalounění, dřevěných dekorů, kovových doplňků a moderní elektroniky v čele s dvěma velkými digitálními displeji působí na úrovni. Problém není ani s praktičností, neboť k dispozici je buď 5 velkoryse pojatých sedadel uvnitř či 7 praktičtěji orientovaných.

Nezajímavé auto to není ani technicky, neboť pořád stojí na žebřinovém rámu, což znamená velmi vysoké terénní schopnosti. A za pozoruhodnou lze označit i pohonnou jednotku, kterou je výlučně třílitrový trurbodiesel s 256 koňmi výkonu a 560 Nm točivého momentu. Výkon míří skrze osmistupňový automat na všechna čtyři kola a k dispozici je spousta jízdních režimů ovlivňujících fungování pohonu i podvozku.

Tohle všechno můžete do detailu vidět v praxi na videu níže, o které se postaral člověk říkající si na Youtube Asian Petrolhead. Svá videa dělá v angličtině, takže není problém mu rozumět, navíc historicky není nekritický ke korejským vozům. Přesto musí nad Mohave inovovaným pro modelový rok 2023 mnohokrát uznale kývnout hlavou - jakkoli jde o velké a těžké SUV, ve kterém se kvůli onomu žebřinovému rámu sedí vysoko, není to pomalé, špatně ovladatelné a dokonce ani jízdně marné auto.

Třílitrový diesel s ním dokáže velmi slušně hýbat - stovka se mihne za 8,3 sekundy a decelerace ze 100 km/h na 0 během 39,1 metru je též pěkný výsledek. Motor je prý výrazněji citelný svým zvukem či vibracemi jen na místě či při hodně rychlé jízdě, jinak o něm skoro nevíte. A se spotřebou mezi 7 a 8 litry nafty na 100 km při dálniční jízdě rozhodně není užraný, třebaže ve městě stoupá spotřeba ke 13 litrům. Přidejte si opravdu komfortní, vybavený a uživatelsky velmi přívětivý interiér, který se pořád nebrání ani rozsáhlejšímu použití tlačítek, kde je to třeba. A máte před sebou velmi zajímavou nabídku.

Navíc je třeba dodat, že se s ní pojí i velmi sympatické ceny. V základu dnes přijde Mohave na 49 580 000 wonů, tedy asi 897 tisíc Kč, o mnoho výhodněji než menší a po všech stránkách obyčejnější Sorento u nás. A i vrcholná, výbavou i luxusem našlapaná verze Gravity se vejde do 58 710 000 wonů, což je v přepočtu 1 063 000 Kč. Úplně nejzákladnější Sorento v Česku přitom startuje na 1 099 980 Kč. Tušíme tedy, že by si Mohave mohlo vést dobře i u nás, k mání tu ale není. Koupit se dá třeba v Rusku, zrovna tam si jej dnes ale asi vyrazí pořídit málokdo...

Nová generace Kie Mohave zajímavě jen nevypadá, jak vám nejlépe přibíiží detailní videotest níže. Přitom na své možnosti a dnešní poměry vůbec není drahá. Foto: Kia

