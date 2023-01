Vrcholně luxusní SUV Kie se dá v novém koupit i v Evropě, s pořádným motorem a výbavou stojí jako lepší Kodiaq včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Lány kůže, pravé dřevo, spousta elektronických vychytávek nebo šestiválcový motor pod kapotou, to nejsou věci, které byste si běžně spojili s auty od Kie. Dosud se tedy značka k tomuto modelu ani moc nehlásila, od loňska je to jinak. A Mohave se teď vrátilo i do Evropy.

Kia Mohave (známá též jako Borrego) byla dlouho k dispozici jen na pár trzích. Jakkoli tedy na světlo světa přišla již v roce 2008, na starém kontinentu příliš známá není. To ostatně Korejci jen umocnili tím, že v průběhu životního cyklu stáhli z čelních i zadních partií své tradiční logo a nahradili jej zcela ojedinělým, určeným jen pro tento model. Víceméně šlo tak o jednu z jejich prvních koketérií s luxusním segmentem, kterou posléze dotáhli do konce se značkou Genesis. Na model Mohave ovšem ani nezapomněli, ani nezanevřeli.

V roce 2019 tak přišla na svět generace druhá, která šla do loňska stejnou cestou jako předchůdce. Pokud byste tedy na voze na jeho domácím trhu hledali logo Kie, měli byste smůlu, žádné na něm nebylo. Platilo to přitom jak o exteriéru, tak o interiéru.

Právě ten je na poměry korejské automobilky je nebývale noblesní, jde o mix koženého čalounění, dřevěných dekorů, kovových doplňků a moderních technologií. Kůži najdeme prakticky všude, tedy i na středu volantu. Zákazníci navíc mohou volit dvoubarevnou kombinaci, s níž je standardně spojen 12,3palcový digitální přístrojový štít. Středová konzole pak spíše než dotykovým displejem zaujme větším množstvím tlačítek, než je obvyklé, to ale v dnešní době nemusí být nutně na škodu. Mohave má dále separátní displej pro spolujezdce vpředu, počítat lze i s bezdrátovým dobíjením mobilů či třemi řadami sedadel, kdy před tou druhou mohou trůnit odlišné středové tunely. Porty na USB či zástrčka třeba na notebook však bude součástí obou, tak jako nezávislý okruh klimatizace.

Kia zřejmě neměla pocit, že by se k tomu všemu její logo vůbec šiklo, jenže s tím, jak míří stále výše, se s rokem 2022 rozhodla pro další změnu - z Mohave udělala opět Kiu Mohave. Vůz tedy dostal nové logo Kie a několik dalších novinek - vidíme novou masku chladiče, naopak nevidíme údajné úpravy podvozku, které mají dále omezit vibrace přenášené do interiéru, dvojitá boční skla nebo pár novinek ve výbavě, jako je standardně montovaná multikolizní brzda.

Zbytek techniky se nezměnil, ale to není na škodu. Vůz totiž nadále využívá výlučně služeb třílitrového turbodieselu s výkonem až 260 koní, který míří na všechna kola přes osmistupňový automat. Mohave je tedy vskutku luxusní auto vybavené technikou solidní úrovně, i proto se divíme, že se s ním Kia nevydá do celého světa. Celkem nepochybujeme o tom, že by s ním uspěla i u nás.

Riskovat to zřejmě nehodlá, v Rusku jej ale dříve nabízela. Z tamní nabídky loni z pochopitelných důvodů vypadl, teď se do něj ale vrací polooficiálními kanály. Inovované Mohave je tedy možné koupit i v Evropě, a to od 6 760 000 rublů. Přepočtem na koruny je to extrémní suma, asi 2,17 milionu Kč, v Koreji lze Mohave koupit pod 1 milion Kč. Kurs rublu je ale pořád nadsazený, a tak více poví srovnání s jinými nabídkami na tamním trhu - například nové, lépe vybavené Škody Kodiaq Style s motorem 2,0 TSI a pohonem 4x4 se nyní prodávají okolo 6,1 milionu rublů, vrcholné varianty Laurin & Klement ještě dráž. Vedle toho je Mohave s motorem V6 a vším zmíněným pořád atraktivní nabídkou. Že bychom se s tímto vozem někdy setkali v českém prodeji, si znovu dovolíme pochybovat, ale zázraky se občas dějí.

Toto je inovovaná Kia Mohave, jejíž nejviditelnější změnou je návrat k logu Kie. Nyní je znovu k mání i v Rusku. Foto: Kia



Takto vypadal tentýž vůz dříve, na fotkách je vrcholné provedení Gravity. Interiér i exteriér je vyveden bez jediného tradičního loga značky. Foto: Kia

Zdroje: Autonews, Kia

Petr Prokopec

