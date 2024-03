Vsadil na elektromobily a končí. Šéf Hertzu se po 30 letech ve vysokém byznysu chytil do pasti elektrických snů před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertz

Za každé rozhodnutí bude vedení té které firmy jednou skládat účty. Jít proti zájmům zákazníků se dlouhodobě nevyplatilo nikdy nikomu a je fascinující, že Stephenu Scherrovi v tom nezabránily ani dekády zkušeností.

„Tehdy to vypadalo jako dobrý nápad. Teď už víme, že to tak nebylo,” začíná svůj článek na toto téma Steve Mollman z Fortune. „Už tehdy to vypadalo jako naprosto pošetilý nápad a nyní se jen ukázalo, že tomu tak skutečně je,” reaguje na jeho slova čtenář v jednom z nejlépe hodnocených komentářů. A je to opravdu asi to nejvýstižnější, co lze k věci uvést.

Řeč je o patáliích Hertzu s elektrickými auty, které firmu po letech vzkvétání znovu posílají do kolen. Největší autopůjčovna světa je od začátku roku po desítkách tisíc prodává pod cenou a nechce s nimi už nic mít. Důvody jsou známé - nezájem o tyto vozy ze strany zákazníků, vysoké provozní náklady a nízké zůstatkové hodnoty. Všechno dohromady je pro Hertz strojem na ztráty, proto tato auta chce raději nemít než mít a prodává je opravdu levně. Ani takový výprodej ale nejde snadno, jak ukazují přetrvávající nabídky - i v tuto chvíli vidíme u Hertzu v prodeji Tesly Model 3 z roku 2021 od 19 078 dolarů, což je asi 440 tisíc Kč.

Firma zkrátka udělala chybu a draze se z ní poučila, v prvé řadě se ale musíme ptát, jak ji vůbec mohla udělat. Když Hertz svého času postupně oznamoval nákupy dalších a dalších elektrických aut a za cíl si dal koupit 340 tisíc elektromobilů, které by tím v jeho asi 505tisícové flotile zabraly dvě třetiny všech provozovaných aut, klepali jsme si prstem na čelo a opakovaně to označovali za nesmysl. Elektromobily i ve své dnešní podobě mohou mít využití, jestli se pro něco ale opravdu nehodí, pak je to obsluhování v principu nevyzpytatelných a obtížně plánovatelných cest daleko od domova. Také jsem si párkrát na letišti při pracovních cestách musel půjčit auto a poslední věc, kterou jsem v beztak komplikovaném programu chtěl dělat, bylo hledat nabíjecí stanice po a ztrácet hodiny času dobíjením.

Tolik k poptávce, i z hlediska zbylých ekonomických faktorů to ale byl zřetelně problematický krok. O očekávaném extrémním poklesu hodnoty těchto aut se mluvilo už před mnoha léty a byl by vyzpytatelný i bez expertních studií už kvůli omezené životnosti akumulátorů. To všechno musel Hertz vědět, přesto na elektromobily tak mohutně vsadil. A nepřekvapivě si tím naběhl na podobně mohutné vidle.

Neobešlo se to bez následků. V pozici šéfa firmy narychlo končí Stephen Scherr, který si už od 1. dubna může hledat jinou práci, jak před pár dny uvedl Bloomberg. Je ale skoro nepochopitelné, že tento člověk vedl po více než 30 letech zkušeností u Goldman Sachs firmu tak zřetelně nesmyslným směrem.

Pravda, o kontrakt s Teslou se nepostaral on, ten má na svědomí bývalý šéf Fordu Mark Fields, který na tomto poli známým fanatikem. Scherr ale místo toho, aby jeho rozhodnutí zvrátil a fungování firmy posunul zpět do mezí racionality, naopak pokračoval v nesmyslné „zelené jízdě” - postaral se tak o kontrakty na koupi 175 000 elektromobilů od General Motors a 65 000 stejně koncipovaných vozů od Polestaru. Kontrakty, kterých se dnes firma složitě zbavuje.

Opravdu nám nejde do hlavy, jak bylo možné nevidět, po jaké trajektorii se Hertz pohybuje. Nejde o žádné „generálování” po válce, situace dospěla přesně do těch míst, kam od počátku mířila, kde jsme ji od počátku viděli. A Hertz jsme před touto cestou nevarovali jen my, přesto nic nezměnil dřív, než pod tlakem okolností musel. Scherr to tak má spočítané a může jen zpytovat svědomí při pohledu na to, jak jeho místo přebírá Gil West, bývalý šéf Delta Air Lines a firmy Cruise.

Přesto si lze z celé věcí vzít něco pozitivního. Je to varování pro všechny dnešní manažery automobilových firem, kteří mají pocit, že činí dobře, když jsou konformní směrem k politickým tlakům a jdou přímo proti zájmům svých vlastních zákazníků. Něco takového se ještě nikdy nikomu nevrátilo v dobrém, neboť v konečném důsledku to bude vždy jen zákazník, kdo rozhodne o vašem úspěchu. Hertz to během uplynulých let poznal velmi dobře, když svou nabídkou aut nabízených k půjčení odpovídal na otázku, kterou mu nikdo nepoložil. Snad ji ostatní přestanou pokládat dřív, než jim též nic jiného nezbude.

Od počátku nesmyslná sázka na elektrická auta dohnala nejen samotný Hertz, ale nyní i jeho vedení. Pro jiné manažery sázející na podobné absurdity by to mohlo být varování. Foto: Hertz

Zdroje: Fortune, Bloomberg, Hertz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.