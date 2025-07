Všechno je vzhůru nohama: Budeme se řídit poptávkou, ne emisními normami, říkají Číňané. Spalovací motory nezaříznou 29.7.2025 | Petr Miler

/ Foto: Chery

Je to Čína a jsou to čínské automobilky, které jsou nám pomalu předkládány za vzor, pokud jde o další směřování. To ony jsou teď prý těmi, z nichž si máme brát příklad. Tak... Tak jo, však ani ony totiž neuvažují tak dogmaticky jako místní výrobci.

Žijeme ve skutečně zvláštní době. Samozvaní demokraté trpí totalitními manýry, komunisté nás zachraňují před přemírou tržních regulací a Číňané nám zjevně mohou být inspirací, pokud jde o tržní hospodářství a adekvátní chování k zákazníkovi.

Čína je přitom zemí, která je formálně pořád komunistickou, nezdá se ale, že by v ní centrální plánování téměř nevyhnutelně spojené s komunistickým rovnostářstvím hrálo rozhodující roli. A situace zašla tak daleko, že čínské firmy se chovají „tržněji” než evropské společnosti.

Zní to bizarně, ale je to tak, protože pokud se zeptáte firem jako Volkswagen na to, co budou za pár let nabízet za auta, rozhodně vám neřeknou nic jako: „No přece to, co si zákazníci budou přát!” Nikdy, už mnoho let. Od takových si vyslechnete zprávy jako „budoucnost je maková”, „od roku X budeme nabízet už jen to”, „od roku Y už nebudeme nabízet ono” atp. Tohle je obraz plánovaného hospodářství - prostředí, ve kterém reálná poptávka, technický vývoj, ekonomická efektivita a další klíčová měřítka toho, co může na trhu uspět, nehrají roli, vše je dáno shůry.

Sakra, tohle by měli dělat Číňané, komunisté, my, demokraté a svobodomyslní lidé bychom měli volně žít a nechat se v tomto ohledu do značné míry nechat vláčet okolnostmi, ne držet ústa a krok a mířit tam, kam řekne „strana”. To prosím neberte jako obdiv ke komunismu, to v žádném případě - narodil jsem se v komunistické ČSSR a přímo na toto zřízení nemám žádné pěkné vzpomínky. To jsou jen sarkastické poznámky na téma „antikomunismus ze strany politiků se stal komunističtějším než komunismus sám”.

Že se dnes řídíme víc nálepkami, za kterými podstata věci mizí kamsi do neznáma, připomíná i vývoj právě v automobilovém světě. V Evropě jsme si rozličnými mechanismy skutečně nařídili elektrická auta bez ohledu na cokoli a automobilky se rozhodly to následovat stůj co stůj. V Číně si to až tak nenařídili a tamní firmy dokonce i na trzích, kde platí regulace, na které se evropští výrobci vymlouvají jako na důvod (ne)nabízení toho či onoho, odmítají taková nařízení slepě následovat.

Dokazují to i komentáře šéfa australského zastoupení automobilky Chery, což je firma nejen čínská, ale dokonce i tamním státem (přesněji jde o jednu z provincií) ovládaná. Taková by měla být „happy” z každé regulace a volat po jejím dodržování ad infinitum, ale neděje se to. Přitom v Austrálii letos od ledna platí tzv. NVES, v zásadě to samé co regulace postavené okolo CO2 v Evropě a spotřeby čehokoli v USA, které nutí výrobce prodávat víc a víc aut s fiktivně nulovými emisemi. Tedy ta elektrická.

Lucas Harris, šéf australského Chery, k věci pro Drive přesto celkem lakonicky uvedl, že značka se navzdory tomu bude řídit poptávkou zákazníků a ne emisními normami. V nabídce má několik čistě spalovacích aut, často SUV, která teoreticky může nahradit elektrickými či hybridními modely z vlastní nabídky, ale neudělá to: „Budeme se řídit hlavně poptávkou spotřebitelů,” říká Harris a znovu racionálně dodává: „Pokud si najednou každý zákazník bude chtít koupit jenom hybrid nebo superhybrid (plug-in hybrid, pozn. red.) a pak neprodáme žádný vůz se spalovacím motorem, pak zákazník promluvil, že? Ale pokud je tu dál stejná nebo větší poptávka po vozech se spalovacími motory, pak dejme lidem to, co chtějí, a ne to, co si myslíme my.“

Jsou to v podstatě velmi prostá, banální konstatování, většina evropských automobilek ale takových není schopna. A jedná v souladu se takovými postoji, proto jsou tam, kde jsou. Že musíme na takové věty hledět s úctou zrovna v souvislosti s čínským výrobcem, je necelých 36 let po sametové revoluci opravu postavené na hlavu.

Chery je čínská automobilka, dokonce státem ovládaná. Přesto projevuje větší úctu k zákazníkovi a tržnímu prostředí než ty evropské a nabízí třeba velký spalovací sedan Arrizo 8 bez plánu jej vyřadit z nabídky. Vy rozhodnete, ne „oni”. Foto: Chery

Zdroj: Drive

